Медэксперты раскрыли истинную причину смерти Джорджа Флойда

Никогда не догадаетесь!
Спустя ровно три года после смерти Джоржда Флойда американские СМИ опубликовали результаты его вскрытия. Судя по документам, медэксперты из американского округа Хеннепин пришли к выводу, что икона движения BLM умер вовсе не от действий безжалостного расиста-полицейского, прижавшего коленом его голову к асфальту, а от банальной передозировки, точнее, из-за плохого состояния организма, вызванного злоупотреблением амфетамина.
В заключении межэкспертов говорится, что в крови Флойда найдено большое количество различных наркотических веществ. Это и производные фентанила, и каннабиноиды, и амфетамин, и много чего ещё (см. картинку выше). А вот серьёзных травм, которые могли бы привести к смерти, медики у него не обнаружили.
Напомним, что полицейского Дерека Шовина, который коленом прижимал голову Флойда к асфальту на протяжении почти 9 минут, отправили в тюрьму на 22,5 года. Бывший полицейский свою вину в непреднамеренном убийстве признал. Повлияют ли на судьбу Дерека Шовина обнародованные документы, пока неизвестно.
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Дотолерастились, блин. Нигеры на шею сели, и работать не хотят, поколения на пособия живут.
/* интересно, сколько народу тут умеют читать? ))
Торчал ниггер, а сидит за это белый.
Д - Демократия!