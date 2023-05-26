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Медэксперты раскрыли истинную причину смерти Джорджа Флойда

Медэксперты раскрыли истинную причину смерти Джорджа Флойда

Автор:
26 мая 2023 19:24
Сообщество : Криминал
Метки: США   вскрытие   джордж флойд   документы   медэксперты   передозировка   суд   
2946
4

Никогда не догадаетесь!

Спустя ровно три года после смерти Джоржда Флойда американские СМИ опубликовали результаты его вскрытия. Судя по документам, медэксперты из американского округа Хеннепин пришли к выводу, что икона движения BLM умер вовсе не от действий безжалостного расиста-полицейского, прижавшего коленом его голову к асфальту, а от банальной передозировки, точнее, из-за плохого состояния организма, вызванного злоупотреблением амфетамина.

В заключении межэкспертов говорится, что в крови Флойда найдено большое количество различных наркотических веществ. Это и производные фентанила, и каннабиноиды, и амфетамин, и много чего ещё (см. картинку выше). А вот серьёзных травм, которые могли бы привести к смерти, медики у него не обнаружили.

Напомним, что полицейского Дерека Шовина, который коленом прижимал голову Флойда к асфальту на протяжении почти 9 минут, отправили в тюрьму на 22,5 года. Бывший полицейский свою вину в непреднамеренном убийстве признал. Повлияют ли на судьбу Дерека Шовина обнародованные документы, пока неизвестно.

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Метки: США   вскрытие   джордж флойд   документы   медэксперты   передозировка   суд   
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38  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Фигня какая-то! А суд не запрашивал заключение о причинах смерти что ли??
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3k
Хрюн 4 минуты назад
А что, кто то сомневался ?
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1k
Мурзилка 7 минут назад
В пункте IV написано, что ПЦР-тест на ковид положительный. Могли бы сказать, что от короны помер. Никаких вопросов бы не было
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4k
Горожанин 10 минут назад
Есть правила.
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969
Igor Grishaev 17 минут назад
А как хорошо начиналось.. в 60-е целый роман написали, "Убить пересмешника", как белые над бедными нигерами издевались.
Дотолерастились, блин. Нигеры на шею сели, и работать не хотят, поколения на пособия живут.
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306
устал я от вас 24 минуты назад
Да и про скрипалей и сисястого пора правду опубликовать да и родченко..
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10k
ScorpionDS Полчаса назад
Видимо полицейский пошел на сделку со следствием, если я правильно понимаю, то это не предусматривает пересмотр дела. Как лотерея не получит вышку, но и пересмотра не будет, разве что помилуют.
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9k
евгений Полчаса назад
В общем то и добавить нечего. Понятно кто по итогу прав окажется и кто победит.

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4k
Григорий Полчаса назад
негрообезьян 10% от населения штатов? там у всех оружие есть, так пусть решат проблему за пару дней.
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15k
_delphin_ Полчаса назад
А мне его жаль. Хоть он и американец. Но он борец с преступностью, а его сделали козлом отпущения. Прочем, по слухам, вся эта ситуация зело отрицательно сказалась на криминогенной обстановке в СГА.

/* интересно, сколько народу тут умеют читать? ))
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173
Андрей Полчаса назад
мента оправдать ,наградить ! а всем особам ходившим на митинги ниггеровские - штраф !
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61k
Андрей 41 минуту назад
Вы не поверите, но об этом было известно изначально, просто всем было до фонаря, учитывая что сейчас у них неграм разрешено официально грабить магазины...
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1k
Bogdan Krasota 44 минуты назад
Говорят, что Флойд уже три года не нарушает закон и не употребляет наркотики.
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5k
livaneth 47 минут назад
Вот реально пофиг, что происходит внутри США и как себя чувствуют их жители. Вопрос, повлияет ли это как-то на их внешнюю политику.
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13k
Shtoppi 50 минут назад
зато нарика черножопого с помпой и почестями зарыли и семейку его мутную баблом подогрели не кисло. надеюсь у тех кто бабки жертвовал, этим, из блм, теперь хотя бы в башке всплывет что их отымели. хотя, о чем я вообще сейчас говорю?
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17k
Александр Сучков 58 минут назад
то есть надо было три года для экспертиз? А может это реально было всё подставой для дальнейших беспорядков и прочей херни??? Оправдать негров нариков! ЭКСПЕРТИЗА- ТРИ ГОДА!!!!! А говорят, что только в России бобло отмывают и заказуху куячат. Будем смотреть этот сериал дальше!
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25k
ПаганецЪ Час назад
(С)...в крови Флойда найдено большое количество различных наркотических веществ...(/С)
Торчал ниггер, а сидит за это белый.
Д - Демократия!
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38
Жан Батист Эммануэль Зорг Час назад
а кого это сейчас ипёт?
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14k
Мистер Фикс Час назад
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2k
Lexx Час назад
А что толку. Любителей целовать вонючие ноги и лизать сраные негритоские жопы, это не остановит.
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16k
Alex Час назад
Медэксперты раскрыли истинную причину смерти Джорджа ФлойдаПосмотреть
Медэксперты раскрыли истинную причину смерти Джорджа Флойда
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37
Tralay Alex 39 минут назад
Не только... Видео не могу вставить при мелкой карме... Скажу что момент про режиссера из фильма "Брат" - "**доры они все..."
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