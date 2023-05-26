Медэксперты раскрыли истинную причину смерти Джорджа Флойда

В заключении межэкспертов говорится, что в крови Флойда найдено большое количество различных наркотических веществ. Это и производные фентанила, и каннабиноиды, и амфетамин, и много чего ещё (см. картинку выше). А вот серьёзных травм, которые могли бы привести к смерти, медики у него не обнаружили.