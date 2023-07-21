В США 4-летней девочке присудили 800 000 долларов за то, что она обожглась наггетсом из McDonalds

Её родителей это очень разозлило и они подали в суд - потребовали от McDonalds 15 миллионов долларов «за боль и страдания, увечья, душевные муки, неудобства и потерю способности радоваться жизни». Процесс шёл 4 года и вот присяжные в штате Флорида вынесли вердикт: выплатить семье девочки 800 тысяч долларов.

Из них: половина суммы идёт за ожог 4-летней давности, а вторая половина компенсации - за возможные будущие психотравмы.