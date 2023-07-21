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В США 4-летней девочке присудили 800 000 долларов за то, что она обожглась наггетсом из McDonalds

В США 4-летней девочке присудили 800 000 долларов за то, что она обожглась наггетсом из McDonalds

Автор:
21 июля 2023 16:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: McDonald's   США   Флорида   девочка   компенсация   макдональдс   наггетсы   ожог   родители   суд   
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А родители ребёнка хотели получить целых $15 миллионов компенсации.

В 2019 году, женщина с четырёхлетней дочерью зашли в McDonalds. Дама взяла «Хэппи мил» и они вернулись в своё авто. Там мать передала ребёнку пачку наггетсов на заднее сиденье. Один из них выпал и на пару минут застрял между креслом и ногой девочки. В результате она получила ожог второй степени, а на бедре остались шрамы.

Её родителей это очень разозлило и они подали в суд - потребовали от McDonalds 15 миллионов долларов «за боль и страдания, увечья, душевные муки, неудобства и потерю способности радоваться жизни». Процесс шёл 4 года и вот присяжные в штате Флорида вынесли вердикт: выплатить семье девочки 800 тысяч долларов.

Из них: половина суммы идёт за ожог 4-летней давности, а вторая половина компенсации - за возможные будущие психотравмы.

Хотя её родительница изначально требовала 15 миллионов, но осталась довольна и такой «мизерной» выплатой. По её словам: «Присяжные вынесли справедливое решение».

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Метки: McDonald's   США   Флорида   девочка   компенсация   макдональдс   наггетсы   ожог   родители   суд   
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4  комментария
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15k
Shtoppi 23 минуты назад
дайте угадаю... эта была семья черонжопых?
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19k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Вот что значит хороший адвокат!
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Trenzel2003 Полчаса назад
Да 100% родители подзаработать хотели, это же америка, страна сутяжничества!
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