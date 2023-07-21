В США 4-летней девочке присудили 800 000 долларов за то, что она обожглась наггетсом из McDonalds

А родители ребёнка хотели получить целых $15 миллионов компенсации.
В 2019 году, женщина с четырёхлетней дочерью зашли в McDonalds. Дама взяла «Хэппи мил» и они вернулись в своё авто. Там мать передала ребёнку пачку наггетсов на заднее сиденье. Один из них выпал и на пару минут застрял между креслом и ногой девочки. В результате она получила ожог второй степени, а на бедре остались шрамы.
Её родителей это очень разозлило и они подали в суд - потребовали от McDonalds 15 миллионов долларов «за боль и страдания, увечья, душевные муки, неудобства и потерю способности радоваться жизни». Процесс шёл 4 года и вот присяжные в штате Флорида вынесли вердикт: выплатить семье девочки 800 тысяч долларов.
Из них: половина суммы идёт за ожог 4-летней давности, а вторая половина компенсации - за возможные будущие психотравмы.
Хотя её родительница изначально требовала 15 миллионов, но осталась довольна и такой «мизерной» выплатой. По её словам: «Присяжные вынесли справедливое решение».
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста