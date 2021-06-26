Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда

Вчера суд присяжных в Миннеаполисе признал бывшего офицера полиции Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца, виновным по всем пунктам. Судья огласил приговор - 22,5 года заключения.

Слуга Фемиды Питер Кэхилл пояснил, что приговор основан не на общественном мнении или "эмоциях и симпатиях". Обращаясь к Шовину он пояснил, что приговорил экс-полицейского на 10 лет больше, чем принятое за подобное преступление максимальное наказание в виде 150 месяцев.

«Это решение основано на вашем злоупотреблении властью и доверием, а также на той особой жестокости, которую вы продемонстрировали в отношении Джорджа Флойда», - заявил судья Кехилл.