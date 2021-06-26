FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 696 постов • 225 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда

Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда (9 фото + 1 видео)

Автор:
26 июня 2021 14:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Дерек Шовин   джордж флойд   полицейский   приговор   суд   сша   
1152
9
1

На условно-досрочное освобождение осужденный сможет рассчитывать только через 15 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Дерек Шовин   джордж флойд   полицейский   приговор   суд   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
43
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Incognito Час назад
Обычный "показательный случай порки" от продажной и испуганной власти и политиков. Не более. Полицейский тупо стал "козлом отпущения". Ну, демократы не всё время будут править и творить этот беспредел, народное терпение тоже кончится, а поэтому будем надеется, что его выпустят пораньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Чучело Мяучело 13 секунд назад
Родня этого флойда должна копу памятник поставить. Если бы он его не придавил, сосали бы без соли, а так миллионерами стали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
С.В. 6 минут назад
за конченного нигера нарика/рецидивиста, невинного человека и его семью лишили будущего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller 10 минут назад
А сколько у нас дали тем козлам, что бутылкой задницу досмерти разворотили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 14 минут назад
С.у.к.и б.л.я..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−85
wr2x2 24 минуты назад
net 45 минут назад > Зачем прыгал на нем так долго? Что это за задержание такое? Этим сотворил себе проблем.<
----------------
не прыгал он, просто зафиксировал, обездвижил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−85
wr2x2 Полчаса назад
«Это решение основано на вашем злоупотреблении властью и доверием, а также на той особой жестокости, которую вы продемонстрировали в отношении Джорджа Флойда», - заявил судья Кехилл.
----------------
особая жестокость? судья под наркотой? по его мнению нужно было ему подушку под голову подстелить? и по его мнению он не представлял никакой угрозы? ну пусть теперь сам ловит преступников , которые заберутся к нему в дом.. хотя скорее всего ему то можно сразу стрелять на поражение. В общем это начало конца Америке, когда пресекать преступников никто уже не станет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Чтобы негры перестали быть обезьянами нужно отменять не юридические, а физические законы. А это ни с какими протестами не получится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Nane First NameLast Полчаса назад
Звиздец. За то что наркет накачанный наркотой по самые брови сдох в амбулансе по дороге в госпиталь??! При этом он словил паническую атаку и говорил i can't breathe. Попробуйте что-то членораздельное сказать, когда вас душат.

Нужно возвращать Трампа. Копа реабилитировать и выплатить компенсацию. А у семьи Флойда забрать компенсацию и выслать в афро-американию. Или в ближайший prison. Поближе к таким же.

Ставят памятники и скульптуры наркету много раз сидевшему.Во достижение! Раньше я думал что демократы просто отмороженные. Но теперь понимаю, что они на всю голову отмороженные!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ Полчаса назад
(С)...приговор основан не на общественном мнении или "эмоциях и симпатиях"...(/С)
Ага, пусть психиатру своему расскажет.
Ясен пень, что поганая жизнь макаки-торчка дороже, чем судьба того, кто охраняет других от подобных макак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
просто программист Полчаса назад
Мужику нужно не срок, а медаль за очистку мира от нарколыги, опасного для общества
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Очередное подтверждение того, что общественное мнение - это мнение тех кто громче всего кричит. Читаешь комментарии и понимаешь что 90% людей адекватны, и считают что преступнику и нарколыге место в гробу, в устраивающих беспорядки чернокожих обезьян надо было стрелять, а не вставать перед ними на колени, а копа если и не наградить, то как минимум оставить в покое и уж тем более не сажать. Но визжащая кучка негров визжит так громко, что на их сторону встали и судьи, и политики, и теперь "общественным мнением" является как раз противоположная сторона, что негры - высшая неприкосновенная раса, а любой кто их обижает (неважно, заслуженно или нет) должен быть наказан по всей строгости. И пока кто-нибудь белый с железными яйцами не развернет кампанию против чернокожего беспредела, не начнет сносить памятники наркоманам и ставить обезьян на место, несмотря на их крики про толерантность - они будут борзеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 36 минут назад
А у нас президент врет постоянно, не стесняясь, про конституцию, пенсию, налоги, все друзья в форсе, а организация, которая хоть как-то этому беспеределу пыталась противостоять, стала экстремистской. Как и обдолбан Флойд и герой-полицейский. В каждой стране-свои уроды/герои...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
сапер Водичка 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
denis karablev 56 минут назад
... есть такая профессия ... стрелочник ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
paunt 57 минут назад
Хорошо хоть у нас с ДяПясом и азерами такой уйни не получилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр Час назад
Омерике нужно больше мертвых негров!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
net Час назад
Идеальное событие бесконечного срача.
Торчка не жалко, как я понимаю основной причиной оказался передоз. Но полицейский работал непрофессионально. Задержал, надел наручники, бросил в тачку. Зачем прыгал на нем так долго? Что это за задержание такое? Этим сотворил себе проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Nane First NameLast net 24 минуты назад
Нигга отбросил ласты в ambulance по пути в hospital. Разве коп продолжал его душить в скорой по пути в госпиталь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мефодий Час назад
такими темпами глядишь, и термин "шовинизм" перестанет нести негативный смысл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
Николай Час назад
Жалко мужика, вроде бы нигер умер от наркоты по факту....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Броненосец Потелкам Час назад
отличный выстрел себе в ногу !
поздравляю США !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Nane First NameLast Броненосец Потелкам 17 минут назад
Полицию ломают через колено. Чтобы задерживала кого нужно. а остальных отпускала. Сколько поджигателей и лутеров из BLM судили? Правильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
Пассивный доход: как зарабатывать больше, не трудясь на нескольких работах Пассивный доход: как зарабатывать больше, не трудясь на нескольких работах "Как бы копы теперь не начали мстить": реакция американцев на приговор Дереку Шовину "Как бы копы теперь не начали мстить": реакция американцев на приговор Дереку Шовину Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок Мстительная любовница подложила бывшему свинью Мстительная любовница подложила бывшему свинью Подсудимый подключился к онлайн-заседанию суда с идиотским ником и едва не получил новое обвинение Подсудимый подключился к онлайн-заседанию суда с идиотским ником и едва не получил новое обвинение В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

376875



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные неожиданные находки
1
60
Интересные неожиданные находки
Посвящается тем, кто набивает тату на китайском без знания перевода
4
139
Посвящается тем, кто набивает тату на китайском без знания перевода
﻿
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#СССР#фотографии#автомобили#позитив#прикольные#страна#кино
#Юмор#люди#Россия#прикол#новости#знаменитости#сша#подборка#аварии#приколы
#интересно#факты#картинки#животные#в мире#комментарии#автомир#звезды#дети#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться