Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда

На условно-досрочное освобождение осужденный сможет рассчитывать только через 15 лет.
Вчера суд присяжных в Миннеаполисе признал бывшего офицера полиции Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца, виновным по всем пунктам. Судья огласил приговор - 22,5 года заключения.
Слуга Фемиды Питер Кэхилл пояснил, что приговор основан не на общественном мнении или "эмоциях и симпатиях". Обращаясь к Шовину он пояснил, что приговорил экс-полицейского на 10 лет больше, чем принятое за подобное преступление максимальное наказание в виде 150 месяцев.
«Это решение основано на вашем злоупотреблении властью и доверием, а также на той особой жестокости, которую вы продемонстрировали в отношении Джорджа Флойда», - заявил судья Кехилл.
Мать Шовина перед вынесением приговора обратилась к сыну, сказав, что как и многие люди со всего мира не верит, что он виновен: «Я хочу, чтобы ты знал, я всегда верила в твою невиновность и никогда не откажусь от этого. Я прочитала множество писем от людей со всего мира, которые также верят в твою невиновность. Помни, что ты мой любимый сын».
Что касается самого Шовина, то в своем последнем слове он выразил соболезнования семье Флойда, но извиняться не стал.
«Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас», - сказал перед приговором Шовин.
Заместитель генерального прокурора Миннесоты Мэтью Франк настаивал на наказании в виде 30 лет тюрьмы. Объясняя такой срок тем, что Шовин действовал жестко, цинично, нарушая нормы поведения полицейского на глазах прохожих, в том числе детей. Дерек Шовин сможет претендовать на УДО через две трети срока - то есть через 15 лет
Кстати, далеко не у всех американцев памятники Флойду вызывают умиление. В Нью-Йорке в первый же день после открытия его измазали черной краской
Джордж Флойд умер
от передозировки 25 мая 2020 года. Его смерть спровоцировала массовые протесты и беспорядки практически по всем крупным городам США и породила широкую общественную дискуссию о реформировании всей полицейской системы Америки.
В стране, где все друг другу улыбаются и спрашивают «как дела?», на 22,5 года посадили экс-полицейского, который задержал опасного преступника, а тот при задержании умер от передоза (позже было установлено), так как был наркоманом. В удивительное время живем, товарищи.— bkhn🇧🇾 (@99bkhn) June 25, 2021
У меня никогда не было эмоций по этому поводу. Виноват полицейский. Может Флойд и был подонком, но полицейский на момент задержания этого не знал и Флойд в момент задержания не представлял угрозы. А если убивать людей за то что они гандоны придется убить половину населения.— От Победы к Победе (@OtPobedyKPobede) June 25, 2021
Источник:
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не прыгал он, просто зафиксировал, обездвижил
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особая жестокость? судья под наркотой? по его мнению нужно было ему подушку под голову подстелить? и по его мнению он не представлял никакой угрозы? ну пусть теперь сам ловит преступников , которые заберутся к нему в дом.. хотя скорее всего ему то можно сразу стрелять на поражение. В общем это начало конца Америке, когда пресекать преступников никто уже не станет
Нужно возвращать Трампа. Копа реабилитировать и выплатить компенсацию. А у семьи Флойда забрать компенсацию и выслать в афро-американию. Или в ближайший prison. Поближе к таким же.
Ставят памятники и скульптуры наркету много раз сидевшему.Во достижение! Раньше я думал что демократы просто отмороженные. Но теперь понимаю, что они на всю голову отмороженные!!!
Ага, пусть психиатру своему расскажет.
Ясен пень, что поганая жизнь макаки-торчка дороже, чем судьба того, кто охраняет других от подобных макак.
- В Америке убили негра
- Проклятый Путин!
Торчка не жалко, как я понимаю основной причиной оказался передоз. Но полицейский работал непрофессионально. Задержал, надел наручники, бросил в тачку. Зачем прыгал на нем так долго? Что это за задержание такое? Этим сотворил себе проблем.
поздравляю США !
полиция будет работать иначе
применять оружие на поражение только для самозащиты, а не для задержания
убегает быстро ?
да и хер с ним, пусть бежит.
мы не догнали, стрелять нельзя