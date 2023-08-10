Власти Атланты без предупреждения снесли дом и теперь требуют $68000 с владельца

Эверетт Триподис вложил деньги в дом, которому больше века, но так и не успел закончить его ремонт. Муниципалитет Атланты без предупреждения снес постройку и теперь пытается взыскать с владельца 68000 долларов за проделанную работу.
Администрация признала дом аварийным и выслала уведомления, но ошиблась адресом. Даже официальное извещение о слушаниях по сносу дома было отправлено по адресу Лоутон-авеню, почтовый индекс 30314. А дом Триподиса находился на Лоутон-стрит, индекс 30310, что примерно в 2 км от первого адреса.
"Однажды утром я пришел, а моего дома нет. Ничего нет, кроме грязи", - жалуется Триподис.
"Я очень обрадовался, когда увидел, что пришло письмо от городских властей. Ожидал увидеть извинения. Быть может, чек или компенсацию. Я открыл письмо и понял, что они подали на меня в суд, - рассказывает пострадавший. - Это как плевок в лицо после пощечины. Я очень расстроен. Не позволю властям обобрать меня. Я буду бороться с ними до последнего".
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У Триподиса есть всего несколько недель, чтобы ответить на иск о взыскании.
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Ролик старый, но ещё один пример: