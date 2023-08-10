Власти Атланты без предупреждения снесли дом и теперь требуют $68000 с владельца

Администрация признала дом аварийным и выслала уведомления, но ошиблась адресом. Даже официальное извещение о слушаниях по сносу дома было отправлено по адресу Лоутон-авеню, почтовый индекс 30314. А дом Триподиса находился на Лоутон-стрит, индекс 30310, что примерно в 2 км от первого адреса.

"Однажды утром я пришел, а моего дома нет. Ничего нет, кроме грязи", - жалуется Триподис.