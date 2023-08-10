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Власти Атланты без предупреждения снесли дом и теперь требуют $68000 с владельца

Власти Атланты без предупреждения снесли дом и теперь требуют $68000 с владельца

Автор:
10 августа 2023 10:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   атланта   власти   дом   инцидент   суд   
932
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Эверетт Триподис вложил деньги в дом, которому больше века, но так и не успел закончить его ремонт. Муниципалитет Атланты без предупреждения снес постройку и теперь пытается взыскать с владельца 68000 долларов за проделанную работу.

Администрация признала дом аварийным и выслала уведомления, но ошиблась адресом. Даже официальное извещение о слушаниях по сносу дома было отправлено по адресу Лоутон-авеню, почтовый индекс 30314. А дом Триподиса находился на Лоутон-стрит, индекс 30310, что примерно в 2 км от первого адреса.

"Однажды утром я пришел, а моего дома нет. Ничего нет, кроме грязи", - жалуется Триподис.

"Я очень обрадовался, когда увидел, что пришло письмо от городских властей. Ожидал увидеть извинения. Быть может, чек или компенсацию. Я открыл письмо и понял, что они подали на меня в суд, - рассказывает пострадавший. - Это как плевок в лицо после пощечины. Я очень расстроен. Не позволю властям обобрать меня. Я буду бороться с ними до последнего".

У Триподиса есть всего несколько недель, чтобы ответить на иск о взыскании.


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Метки: США   атланта   власти   дом   инцидент   суд   
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6  комментариев
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5k
Димка Смола/67 36 минут назад
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ а как же великая ДЕМОКРАТИЯ? Опять наврали про великую страну ........
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17k
Nikita 5 минут назад
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Такое и в России встречается. В городе Кондопога был план по сносу аварийного жилья, но всё равно умудрились снести не тот дом... Благо, что был пустой, но по шапке получили.
Ролик старый, но ещё один пример:
Ссылка youtu.be
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9k
Гомерчик 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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70
Anton 8 минут назад
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19k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Страна возможностей!
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