Клинтон, Джодж Буш, Марк Цуккерберг: в США рассекретили часть списка Эпштейна, сдававшего в сексуальное рабство детей и подростков

Джеффри Эпштейна когда-то знали как финансиста, а сейчас его имя упоминается исключительно в связи со скандалом о секс-услугах.
Джеффри Эпштейн - известный американский финансист, который больше известен как секс-преступник. Его неоднократно арестовывали за организацию проституции с участием несовершеннолетних, а также сексуальные отношения с девушками-подростками, чей возраст не превышал 14 лет. Эпштейна подозревали в организации секс-услуг для известных людей и организации видеосъемок, в которых принимали участие несовершеннолетние дети.
Эпштейн был богат, поэтому ему удавалось избежать наказания. В 2008 году финансисту дали 18 месяцев тюрьмы за организацию проституции, однако, сидел он с комфортом в частном крыле тюрьмы Палм-Бич. Кроме прочего, ему было выдано персональное разрешение на работу в центре города 6 дней в неделю. Спустя 15 месяцев такой необременительной отсидки Эпштейна выпустили на испытательный срок, т.к. финансист в рамках мировых соглашений выплатил 36 девочкам-жертвам насилия изрядные суммы (от $50 000 до $1 млн). Жизнь экс-заключенного засияла новыми красками.Так продолжалось вплоть до 2019 года, когда Эпштейна вновь посадили, на формальных основаниях признав незаконной прежнюю сделку. 6 июля он был арестован, а 10 августа найден мертвым в своей камере предварительного заключения. Судмедэсперт подтвердил, что причиной смерти является самоубийство.
С тех пор прошло несколько лет, однако скандалы, связанные с именем Эпштейна не утихают. В минувшую среду суд раскрыл десятки имен, связанных с делом Джеффри Эпштейна.Среди них фигурируют принц Эндрю, бывший президент США Билл Клинтон, Майкл Джексон и Дэвид Копперфильд и множество других известных личностей. Не все они являлись клиентами поставщика несовершеннолетних - некоторые упоминались в деле Эпштейна в качестве случайных свидетелей, когда-либо посещавших особняк финансиста.
The Guardian уточняет, что там часто встречали знаменитостей. Особняк посещал и Майкл Джексон, и Дэвид Копперфилд, который развлекал гостей фокусами. По словам Джоанны Сьоберг, предполагаемой жертвы финансиста., однажды она разговаривала с иллюзионистом - тогда он спросил, знает ли она, что девушкам здесь платят за то, что бы они приводили новых пассий.
Также Сьюберг рассказывает, что Эпштейн упоминал и Клинтоне, заметив, что тот любит девушек помоложе.
А принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, при встрече с ней положил ей руку на грудь (кстати, имя принца Эндрю упоминается в документах не менее 67 раз по разным поводам. На него неоднократно подавали в суд малолетние жертвы, а в 2022 он был лишён всех своих почётных воинских званий ).
Сьюберг была с Эпштейном на протяжении довольно длительного периода с 2001 по 2006 год, поэтому знала о многих деталях бизнеса своего патрона. В списке из сотни имен значатся также мультимиллиардер-инвестор Гленн Дубин, бывший гендиректор компании Victoria’s Secret Лесли Векснер (его подозревали в вербовке моделей с нарушением правил компании), мультимиллиардер Марк Цуккерберг и Харви Вайнштейн, британский музыкант Брайан Ферри; астрофизик профессор Стивен Хокинг и известный американский адвокат Алан Дершовиц.
О реакции упоминаемых персон на обнародование списка пока неизвестно. Впрочем, Билл Клинтон лишь усмехнулся, когда его спросили о связи с делом Эпштейна. Кстати, ранее представители администрации экс-президента заявляли, что Клинтон ничего не знал об «ужасных преступлениях финансиста». Между тем, в опубликованных документах имя политика упоминалось более 50 раз - по свидетельствам девушек, Клинтон был частым гостем в особняке Эпштейна и неоднократно пользовался его услугами.
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Что касается самого Эпштейна, то многие недоумевают: как бросивший колледж парень, сумел стать финансистом с состоянием в 600 миллионов долларов, как без протекции и помощи смог войти в доверие известных и властных личностей США. Собственно, внезапная смерть Эпштейна тоже породила теорию заговора о том, что он был убит из-за информации, которую знал об элите страны.
После публикации нескольких десятков страниц текстовых документов сайт суда мгновенно лёг. Впрочем, судья пообещал в последующие дни выложить еще 200 документов. Эти материалы в основном состоят из судебных ходатайств и выдержек из показаний обвинителей, которые подробно описывают, как мистер Эпштейн подвергал их сексуальному насилию, в том числе заставляя мастурбировать ему во время массажа. Возможно, всплывут новые имена и детали старых преступлений. А пока народ начал постить мемы на эту тему, и старине Клинтону снова прилетело первому. То ли еще будет!
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Так что возможно Майкл пользовался услугами Эпштейна, но совсем в другом смысле.
Все обвинения против Майкла в домогательствах по итогу рассыпались и сами дети признались в оговоре по итогу, он сам был большой и несчастный ребенок.