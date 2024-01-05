Клинтон, Джодж Буш, Марк Цуккерберг: в США рассекретили часть списка Эпштейна, сдававшего в сексуальное рабство детей и подростков

С тех пор прошло несколько лет, однако скандалы, связанные с именем Эпштейна не утихают. В минувшую среду суд раскрыл десятки имен, связанных с делом Джеффри Эпштейна.Среди них фигурируют принц Эндрю, бывший президент США Билл Клинтон, Майкл Джексон и Дэвид Копперфильд и множество других известных личностей. Не все они являлись клиентами поставщика несовершеннолетних - некоторые упоминались в деле Эпштейна в качестве случайных свидетелей, когда-либо посещавших особняк финансиста.

The Guardian уточняет, что там часто встречали знаменитостей. Особняк посещал и Майкл Джексон, и Дэвид Копперфилд, который развлекал гостей фокусами. По словам Джоанны Сьоберг, предполагаемой жертвы финансиста., однажды она разговаривала с иллюзионистом - тогда он спросил, знает ли она, что девушкам здесь платят за то, что бы они приводили новых пассий.

Также Сьюберг рассказывает, что Эпштейн упоминал и Клинтоне, заметив, что тот любит девушек помоложе.