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Отомстил за чёрных: ранивший осужденного полицейского в США был информатором ФБР

Отомстил за чёрных: ранивший осужденного полицейского в США был информатором ФБР

Автор:
02 декабря 2023 10:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: BLM   США   ФБР   джордж флойд   жизни черных важны   мафия   покушение на убийство   
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На прошлой неделе в тюрьме США ранили экс-полицейского, который стал известен в мире как убийца Джорджа Флойда. Выяснились новые подробности дела об этом покушении.

При задержании коп наступил чернокожему Флойду на шею - тот через некоторое время умер. И хотя позже доказали, что Флойд был напичкан наркотиками, и смерть произошла на фоне интоксикации организма, полицейского признали виновным в убийстве и посадили. Шовин отбывает одновременно 21-летний срок федерального приговора за нарушение гражданских прав Джорджа Флойда и 22,5 года приговора за убийство второй степени штата Миннесота.


Сначала он находился в тюрьме Миннесоты. Это учреждение котируется как тюрьма с высоким уровнем безопасности, а недавно был переведён в другое заведение в Тусоне, где царит беспорядок и анархия. В прошлом году там уже чуть было не случилась трагедия, когда заключённый пытался выстрелить в посетителя. На этот раз у сидельца каким-то образом оказался нож, и он ранил Дерека Шовина, нанеся ему два десятка ударов.


Напавший на экс-копа готовился к этому преступлению около месяца. 52-летний Джон Турчак говорит, что непременно убил бы Шовина, если бы сотрудники тюрьмы не отреагировали так быстро. Заключенный также сказал, что намеренно выбрал Черную пятницу в качестве даты своего нападения из-за символической связи с движением Black Lives Matter.


Турчак был приговорен к 30 годам тюремного заключения в ноябре 2001 года за ряд преступлений, совершенных в составе банды мексиканской мафии, и в то же время действовал в качестве тайного информатора ФБР. Он сдал своих подельников, благодаря чему более 40 членам мексиканской мафии были предъявлены обвинения.


Конечно, после этого содействия с ФБР он всё равно получил срок за торговлю наркотиками, вымогательство и нападения на людей, но куда меньший, чем могло бы быть. Когда его приговаривали, он прямо заявил суду, что согласовывал все свои действия (включая те, в которых его обвинили) с агентами ФБР.


В связи с этим возникает вопрос: а было ли случайным нападение на Шовина или ФБР таким образом пыталось сделать еще один подарок Black Lives Matter? Ведь адвокат осужденного Эрик Нельсон выступал за то, чтобы держать своего подзащитного подальше от других заключенных именно в целях его безопасности. И в Миннесоте Шовена содержали в одиночной камере “в основном для его собственной защиты”, - писал Нельсон в судебных документах в прошлом году. Однако после по каким-то причинам Дерека перевели в другую тюрьму - и этот шаг властей тоже вызывает определённые вопросы.


Напавший на Шовина нанёс ему 22 удара или, скорее, пореза ножом. Орудовал он самодельным оружием, которое, видимо, было недостаточно острым. Сейчас раненый находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Иных подробностей об этом нет.

Самого же напавшего Турчака обвинили в покушения на убийство, в нападении с намерением совершить убийство, в нападении с применением опасного оружия и нападении, повлекшем за собой серьезные телесные повреждения. Обвинения в покушении на убийство и нападении с намерением совершить убийство караются тюремным заключением сроком до 20 лет каждое.

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Метки: BLM   США   ФБР   джордж флойд   жизни черных важны   мафия   покушение на убийство   
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12  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
Надо обменять Шовина на Навального.
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thrashbox 36 минут назад
Я догадывался, что "черная пятница" и Black Lives Matter как-то связаны.
И вот подтверждение, бгг
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Alex Час назад
Пипетц,из-за какойто чёрной мрази вся жизнь по 3,14зде пошла
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Pioner76 Час назад
Белые сами позволили черномазым рабам такое поведение, вот и результат. Рабы должны и остаться рабами, а не права качать. Ну там еще в баскетбол играть. Но не больше.
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28k
EvilHomer Час назад
Жизни белых важнее.
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kolobok263 Час назад
писец там триллер, копа жалко только
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Енот Полиграфович 2 часа назад
Ок. "Жизни белых важны")))
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Ksenia2 2 часа назад
Заказное убийство? Если так, то почему не вооружили преступника нормальным ножом?
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