Отомстил за чёрных: ранивший осужденного полицейского в США был информатором ФБР

Сначала он находился в тюрьме Миннесоты. Это учреждение котируется как тюрьма с высоким уровнем безопасности, а недавно был переведён в другое заведение в Тусоне, где царит беспорядок и анархия. В прошлом году там уже чуть было не случилась трагедия, когда заключённый пытался выстрелить в посетителя. На этот раз у сидельца каким-то образом оказался нож, и он ранил Дерека Шовина, нанеся ему два десятка ударов.

Напавший на экс-копа готовился к этому преступлению около месяца. 52-летний Джон Турчак говорит, что непременно убил бы Шовина, если бы сотрудники тюрьмы не отреагировали так быстро. Заключенный также сказал, что намеренно выбрал Черную пятницу в качестве даты своего нападения из-за символической связи с движением Black Lives Matter.





Турчак был приговорен к 30 годам тюремного заключения в ноябре 2001 года за ряд преступлений, совершенных в составе банды мексиканской мафии, и в то же время действовал в качестве тайного информатора ФБР. Он сдал своих подельников, благодаря чему более 40 членам мексиканской мафии были предъявлены обвинения.

Конечно, после этого содействия с ФБР он всё равно получил срок за торговлю наркотиками, вымогательство и нападения на людей, но куда меньший, чем могло бы быть. Когда его приговаривали, он прямо заявил суду, что согласовывал все свои действия (включая те, в которых его обвинили) с агентами ФБР.



