Стример случайно потратил миллионы рублей на покупку синей шляпы в игре

IShowSpeed во время стрима купил шляпку в игре Roblox. Стоимость этой шляпки составила 14 млн робаксов, которые стоят примерно $170 тыс. (или 13 млн руб.). Ссылку на эту шляпку прислала один из зрителей. Стример решил пошутить и с закрытыми глазами нажал на кнопку "Купить". Парень надеялся, что после этого появится окно с подтверждением, но его не было. Шляпка добавилась в гардероб стримера, а с его счёта списалось 14 млн робаксов. Зрители задались вопросом, откуда у стримера такие деньги на счету в игре.