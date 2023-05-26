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Стример случайно потратил миллионы рублей на покупку синей шляпы в игре

Стример случайно потратил миллионы рублей на покупку синей шляпы в игре

Автор:
26 мая 2023 13:07
Сообщество : Юмор
Метки: Стример   Юмор   видео   деньги   игра   интересное   случайность   фото   
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Стример IShowSpeed во время трансляции случайно купил шляпу в игре Roblox. Дорогущий предмет оказался эксклюзивным. Может быть это его хоть как-то успокоит.

IShowSpeed во время стрима купил шляпку в игре Roblox. Стоимость этой шляпки составила 14 млн робаксов, которые стоят примерно $170 тыс. (или 13 млн руб.). Ссылку на эту шляпку прислала один из зрителей. Стример решил пошутить и с закрытыми глазами нажал на кнопку "Купить". Парень надеялся, что после этого появится окно с подтверждением, но его не было. Шляпка добавилась в гардероб стримера, а с его счёта списалось 14 млн робаксов. Зрители задались вопросом, откуда у стримера такие деньги на счету в игре.

Обычные пользователи не понимают, что это за шляпа стоимость 13 миллионов. Оказывается, это реплика самой первой шляпы, добавленной в игру. Оригинальная первая шляпа Midnight Blue Sparkle Time продается за тысячи долларов на рынке перепродажи. Стриму остаётся порадоваться, ведь он купил одну из 100 реплик, сообщает портал Dexerto.

Отмечается, что IShowSpeed будет требовать возврат средств за шляпу.

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Метки: Стример   Юмор   видео   деньги   игра   интересное   случайность   фото   
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12  комментариев
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19k
Александр Час назад
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46k
Максим Т. 5 минут назад
Е...нутым нет покоя...
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28k
Serg2001 Полчаса назад
А разве по закону о защите прав потребителя он не может её вернуть?...)
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187
Кот Чеширский Serg2001 6 минут назад
она же ношеная уже
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5k
BenderRodriguez 36 минут назад
Этот бездельник специально это сделал, чтоб о нем заговорили.
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15k
Элитный тигр Час назад
Ипанутые какие-то, пиксели в игре на бабки покупать
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669
RDV Час назад
да нихера он не купил...там же дальше варианты продолжить и не сейчас...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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