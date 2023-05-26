Стример случайно потратил миллионы рублей на покупку синей шляпы в игре

Стример IShowSpeed во время трансляции случайно купил шляпу в игре Roblox. Дорогущий предмет оказался эксклюзивным. Может быть это его хоть как-то успокоит.
IShowSpeed во время стрима купил шляпку в игре Roblox. Стоимость этой шляпки составила 14 млн робаксов, которые стоят примерно $170 тыс. (или 13 млн руб.). Ссылку на эту шляпку прислала один из зрителей. Стример решил пошутить и с закрытыми глазами нажал на кнопку "Купить". Парень надеялся, что после этого появится окно с подтверждением, но его не было. Шляпка добавилась в гардероб стримера, а с его счёта списалось 14 млн робаксов. Зрители задались вопросом, откуда у стримера такие деньги на счету в игре.
Обычные пользователи не понимают, что это за шляпа стоимость 13 миллионов. Оказывается, это реплика самой первой шляпы, добавленной в игру. Оригинальная первая шляпа Midnight Blue Sparkle Time продается за тысячи долларов на рынке перепродажи. Стриму остаётся порадоваться, ведь он купил одну из 100 реплик, сообщает портал Dexerto.
Отмечается, что IShowSpeed будет требовать возврат средств за шляпу.
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