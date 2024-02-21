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В Москве работники мусоровоза нашли в мусоре фальшивые миллионы и раздали их своим знакомым

В Москве работники мусоровоза нашли в мусоре фальшивые миллионы и раздали их своим знакомым

Автор:
21 февраля 2024 17:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   банкноты   деньги   интересное   мусорщики   россияне   фото   
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Теперь всех ждёт уголовное дело.

Жители Орловской области решили подзаработать и отправились на мусороперерабатывающий завод в Москве. Во время одной из смен работники нашли в мусоре выброшенные пятитысячные купюры, которые явно были похожи на игрушечные. Несмотря на это, мужчины раздали деньги своим родным и знакомым, приехав домой в Орловскую область. На радостях все отправились тратить деньги в магазины. Как ни странно, но продавцы не распознавали фальшивки. Мошенники успели потратить выше 1,3 тысячи поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей (более 6,5 миллиона рублей), сообщили в МВД.

Сотрудники полиции задержали 13 фальшивомонетчиков. У них изъяли ещё порядка 3,5 тысячи фальшивых пятитысячных купюр. Возбуждено более 20 уголовных дел.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и участников противоправной деятельности, а также на пресечение распространения поддельных банкнот. Выясняется, где были изготовлены фальшивые деньги и каким образом они оказались на мусоросортировочном заводе, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


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Метки: Видео   банкноты   деньги   интересное   мусорщики   россияне   фото   
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6  комментариев
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21k
Shtoppi 3 минуты назад
зашибись они влетели. воистину, тупость людская границ не ведает.
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38k
АнтонПолднев 4 минуты назад
Я фиг знает, как в Орловской области, но у нас каждую пятитысячную купюру сначала визуально проверяют на все возможные элементы защиты, а потом ещё в терадочку переписывают. Разве что адрес прописки не спрашивают. А ребята налегке потратили почти полторы тысячи купюр...
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94k
Херанука Паибалу 7 минут назад
ст. 186 УК РФ
Изготовление, перевозка, сбыт
СТРОГО умышленное преступление
Нужно ДОКАЗАТЬ, что сбывая купюры, человек ЗНАЛ либо ДОПУСКАЛ, что она фальшивая.
Если это не докажут - будет пшик......
Но, судя по тому, какую сеть сбытчиком "накрыли" - ребята прекрасно знали, что делают.
Сказка про "чемодан с деньгами" - это детский лепет.
Ранее, насколько мне известно, отличного качества купюры 5 тыс руб выпускала Украина, и сбывала их "на Россию"
Такого качества, что ПРИНИМАЛ БАНКОМАТ
С металлизированной лентой, перфорацией, настоящим ( не напечатанным белой краской) водяным знаком и, самое главное - на спец бумаге
фактически - хохляцкий Гознак и делал...
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35k
Teodor 13 минут назад
Когда по большей части общаешься с нормальными людьми, то иногда просто ох`уеваешь от того, насколько твою соотечественники могут быть тупыми...
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3k
Максим Макашев 53 минуты назад
"работники МУСОРовоза" - это кто? Полицаи что ли?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
349042



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