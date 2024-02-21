В Москве работники мусоровоза нашли в мусоре фальшивые миллионы и раздали их своим знакомым

Жители Орловской области решили подзаработать и отправились на мусороперерабатывающий завод в Москве. Во время одной из смен работники нашли в мусоре выброшенные пятитысячные купюры, которые явно были похожи на игрушечные. Несмотря на это, мужчины раздали деньги своим родным и знакомым, приехав домой в Орловскую область. На радостях все отправились тратить деньги в магазины. Как ни странно, но продавцы не распознавали фальшивки. Мошенники успели потратить выше 1,3 тысячи поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей (более 6,5 миллиона рублей), сообщили в МВД.