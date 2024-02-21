В Москве работники мусоровоза нашли в мусоре фальшивые миллионы и раздали их своим знакомым

Теперь всех ждёт уголовное дело.
Жители Орловской области решили подзаработать и отправились на мусороперерабатывающий завод в Москве. Во время одной из смен работники нашли в мусоре выброшенные пятитысячные купюры, которые явно были похожи на игрушечные. Несмотря на это, мужчины раздали деньги своим родным и знакомым, приехав домой в Орловскую область. На радостях все отправились тратить деньги в магазины. Как ни странно, но продавцы не распознавали фальшивки. Мошенники успели потратить выше 1,3 тысячи поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей (более 6,5 миллиона рублей), сообщили в МВД.
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Сотрудники полиции задержали 13 фальшивомонетчиков. У них изъяли ещё порядка 3,5 тысячи фальшивых пятитысячных купюр. Возбуждено более 20 уголовных дел.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и участников противоправной деятельности, а также на пресечение распространения поддельных банкнот. Выясняется, где были изготовлены фальшивые деньги и каким образом они оказались на мусоросортировочном заводе, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Изготовление, перевозка, сбыт
СТРОГО умышленное преступление
Нужно ДОКАЗАТЬ, что сбывая купюры, человек ЗНАЛ либо ДОПУСКАЛ, что она фальшивая.
Если это не докажут - будет пшик......
Но, судя по тому, какую сеть сбытчиком "накрыли" - ребята прекрасно знали, что делают.
Сказка про "чемодан с деньгами" - это детский лепет.
Ранее, насколько мне известно, отличного качества купюры 5 тыс руб выпускала Украина, и сбывала их "на Россию"
Такого качества, что ПРИНИМАЛ БАНКОМАТ
С металлизированной лентой, перфорацией, настоящим ( не напечатанным белой краской) водяным знаком и, самое главное - на спец бумаге
фактически - хохляцкий Гознак и делал...