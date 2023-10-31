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Дота 2, пиво и симп-димпл: в МГТУ онлайн провели опрос студентов и получили предсказуемый результат

Дота 2, пиво и симп-димпл: в МГТУ онлайн провели опрос студентов и получили предсказуемый результат

Автор:
31 октября 2023 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   МГТУ им Баумана   Юмор   интересное   опрос   студенты   фото   
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Можно сказать, что инженеры не самые серьёзные ребята в мире.

В МГТУ имени Баумана на конгрессе провели онлайн-опрос студентов на тему самых важных трендов в подготовке инженерных кадров. Почти пять сотен студентов-технарей в режиме онлайн отвечали на вопрос, а их ответы появлялись на большом экране. Как оказалось, модерацией никто не занимался и на экране появились слова, никак не связанные со специальностью.

Администратор несколько раз перезагрузил экран, но ничего не помогло. В итоге, после слова "Опять)" опрос просто закрыли. На этом скриншоте можно внимательно посмотреть, на какие именно тренды должны опираться при подготовке инженеров.

Видео быстро утекло в сеть. Теперь руководство университета яростно грозит всем, кто его выложит, отчислением. Но, как это обычно бывает, именно запрет помог ролику распространиться по всем социальным сетям.


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Метки: Видео   МГТУ им Баумана   Юмор   интересное   опрос   студенты   фото   
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3  комментария
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61k
pynh Час назад
Наглядная демонстрация количества долбоепов, учащихся в мгту.
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34k
Korolev Полчаса назад
Каким же надо быть балбесом, чтобы не иметь заранее заготовленного правильного списка слов, ну или хотя бы не озаботиться модерацией? Вопрос риторический...
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