Дота 2, пиво и симп-димпл: в МГТУ онлайн провели опрос студентов и получили предсказуемый результат

Можно сказать, что инженеры не самые серьёзные ребята в мире.
В МГТУ имени Баумана на конгрессе провели онлайн-опрос студентов на тему самых важных трендов в подготовке инженерных кадров. Почти пять сотен студентов-технарей в режиме онлайн отвечали на вопрос, а их ответы появлялись на большом экране. Как оказалось, модерацией никто не занимался и на экране появились слова, никак не связанные со специальностью.
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Администратор несколько раз перезагрузил экран, но ничего не помогло. В итоге, после слова "Опять)" опрос просто закрыли. На этом скриншоте можно внимательно посмотреть, на какие именно тренды должны опираться при подготовке инженеров.
Видео быстро утекло в сеть. Теперь руководство университета яростно грозит всем, кто его выложит, отчислением. Но, как это обычно бывает, именно запрет помог ролику распространиться по всем социальным сетям.
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