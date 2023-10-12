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Отец детей-вундеркиндов заявил, что зарабатывает 50 тысяч в месяц и хочет квартиру побольше от властей

Отец детей-вундеркиндов заявил, что зарабатывает 50 тысяч в месяц и хочет квартиру побольше от властей

Автор:
12 октября 2023 13:04
Сообщество : Истории
Метки: Видео   гении   деньги   интересное   тепляковы   фото   
2831
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Наталья и Евгений Тепляковы живут в однокомнатной квартире в Москве вместе со своими восемью детьми (Наталья ждёт девятого). Отец семейства решил обратиться к властям, чтобы улучшить жилищные условия.

Большая семья из десяти человек ютится в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. Как именно они там умещаются - секрет. Многодетный отец заявил, что подал на улучшение жилищных условий. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube "Учимся с Алисой".

Мы подали документы на жилищный учет в Москве. Как вы знаете, у нас нет никакой поддержки государства в этом вопросе, но при этом нам в свое время обещали помощь.В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь.

Теперь что касается требований, по которым мы проходим. Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей, воспитывать из них вундеркиндов, - заявил многодетный отец.

Сейчас в семье восемь детей. Однако, в сети появилась информация, что Наталья ждёт 9 ребёнка. Правда, никто из Тепляковых не подтверждал эту информацию. На что живёт семья - точно тоже не известно. Отец занимается воспитанием детей и превращением их в вундеркиндов. Когда-то Евгений был успешных айтишником, жил в Китае и зарабатывал тысячи долларов. Теперь семья живёт на пособия.

Дети - это счастье. Однако, не все с восхищением смотрят на эту семью. Ранее супруга актера Сергея Жигунова Виктория негодовала и призывала власти проверить семью.

У Тепляковых родился восьмой ребенок. Все СМИ страны пишут, что семья из 10 человек и два кота живут в однушке. Папа не работает, живут на пособия и утверждают, что рожают вундеркиндов. Дети школу не посещают. Почему органы опеки молчат? Это же нечеловеческие условия. Эта семья держит детей в жутких условиях, и всем пофиг. Ну вообще всем! Мол, проверили, все у них ок. Мне страшно представить, как в их квартире выглядит утром очередь в санузел, например. Или сам процесс, простите, создания детей в однушке, где живут 10 человек!


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Метки: Видео   гении   деньги   интересное   тепляковы   фото   
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74  комментария
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48k
Максим Т. 2 часа назад
Это же тот полудурок, который в институте скандалы устраивал?
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4k
ProstoBoBka 2 минуты назад
Нужен закон, чтобы таким трубы/яйки перевязывать, чтобы не шлепали детей каждый год!

Лично мое мнение хоть 15 роди, но обеспечивай сам, жилье, питание, одежда, отдых! Нарожают в однушке, потом начинается, квартира маленькая, мы малоимущие помогите! ЧЕМ ОНИ РАНЬШЕ ДУМАЛИ, КАЖДЫЙ ГОД ШЛЕПАЮТ...
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 11 минут назад
О! Снова этот шизойд по осени активизировался ...
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7k
Slowly 13 минут назад
Наталья ждёт девятого... Наталья, судя по кругам под глазами и "счастливой" измождённости, скорее ждёт отхода в мир иной с таким любвеобильным долбо*бом.
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9k
Шурик 23 минуты назад
Типичный пример люто-бешеной погони за плодячкой.
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Раз этот дебил, успешный ITшник, чего деньги лопатой не гребёт разрабатывая и создавая разный софт? Складывается впечатление, что он просто п@здабол.
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9k
soar Полчаса назад
Счастливая мама на обоих фотографиях просто светится от счастья.
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25k
Axel Полчаса назад
"Или сам процесс, простите, создания детей в однушке, где живут 10 человек!"

Ну так видимо поэтому и очередь в санузел постоянно)

"Мне страшно представить, как в их квартире выглядит утром очередь в санузел, например."
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4k
akahast 37 минут назад
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36k
Опаньки 40 минут назад
"В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь."

Сцуко, он пошиковать запланировал
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374
Михаил 41 минуту назад
Взгляд жена просто умоляет отрезать ему хрен...
А потом что он попросит? Фургон чтобы семьей кататься и все нахаляву? Иногда возникает ощущение что этот дегенерат пиарится банально, но очень жалко детей... Ну и в какой то степени жену...
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5k
Maldini 41 минуту назад
Это не женщина а конвейер какой то
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4k
Феликс Дзержинский 41 минуту назад
Пусть научится жить по средсвам и }{уй вовремя вынимать. Знают что не потянут, всё равно штампуют детей. Осознавал когда делал, это твои проблемы, привыкли выезжать за счёт налогоплательщиков.
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13k
кира 51 минуту назад
Мне очень жалко его жену. Она измучена, выжата как лимон. То ли запугана, то ли ей просто некуда деваться... Пока этот придурок скачет по судам и разборкам, она должна управляться одна с 8 детьми. Где-то писали, что ловкий папа зарегистрировал частный детский сад и получает зарплату за то, что воспитывает СВОИХ детей. Он вообще знает, что существуют презервативы, разные другие виды контрацепции? Как может человек без мозгов растить вундеркиндов?
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3k
poбт 51 минуту назад
"Когда-то Евгений был успешных айтишником, жил в Китае и зарабатывал тысячи долларов"


Ссылка coub.com
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1k
ФЫВАПРОЛ 52 минуты назад
Размножаться не давать, кастрировать))).
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6k
Станислав 57 минут назад
подарите ему пачку гондонов! и пузырёк зеленки, чтоб головушку помазать, а то там совсем вавка!
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52k
turyst 58 минут назад
Да... С такими ценами на презервативы, ему точно 50 тыр не хватит...
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17k
Голос Вселенной 59 минут назад
"Сейчас в семье восемь детей. Однако, в сети появилась информация, что Наталья ждёт 9 ребёнка." - а что-нибудь еще они умеют делать???
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7k
Николай Час назад
Мля мрак... и вот таких будет государство поддерживать, хотя там пздц в голове, и самое печальное что с детьми будет...
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4k
Горожанин Час назад
Раньше писали и обсуждали героев. Сейчас идиотов и истезателей собственных детей. Раньше при всех недочетах и, порой, бюрократической несправедливости от государства получал квартиру и другие блага, в первую очередь, достойный человек, который принес или приносит пользу обществу и стране. Теперь - этот.
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