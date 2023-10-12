Отец детей-вундеркиндов заявил, что зарабатывает 50 тысяч в месяц и хочет квартиру побольше от властей

Большая семья из десяти человек ютится в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. Как именно они там умещаются - секрет. Многодетный отец заявил, что подал на улучшение жилищных условий. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube "Учимся с Алисой".

Мы подали документы на жилищный учет в Москве. Как вы знаете, у нас нет никакой поддержки государства в этом вопросе, но при этом нам в свое время обещали помощь.В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь.

Теперь что касается требований, по которым мы проходим. Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей, воспитывать из них вундеркиндов, - заявил многодетный отец.