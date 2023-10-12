Отец детей-вундеркиндов заявил, что зарабатывает 50 тысяч в месяц и хочет квартиру побольше от властей

Наталья и Евгений Тепляковы живут в однокомнатной квартире в Москве вместе со своими восемью детьми (Наталья ждёт девятого). Отец семейства решил обратиться к властям, чтобы улучшить жилищные условия.
Большая семья из десяти человек ютится в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. Как именно они там умещаются - секрет. Многодетный отец заявил, что подал на улучшение жилищных условий. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube "Учимся с Алисой".
Мы подали документы на жилищный учет в Москве. Как вы знаете, у нас нет никакой поддержки государства в этом вопросе, но при этом нам в свое время обещали помощь.В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь.
Теперь что касается требований, по которым мы проходим. Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей, воспитывать из них вундеркиндов, - заявил многодетный отец.
Сейчас в семье восемь детей. Однако, в сети появилась информация, что Наталья ждёт 9 ребёнка. Правда, никто из Тепляковых не подтверждал эту информацию. На что живёт семья - точно тоже не известно. Отец занимается воспитанием детей и превращением их в вундеркиндов. Когда-то Евгений был успешных айтишником, жил в Китае и зарабатывал тысячи долларов. Теперь семья живёт на пособия.
Дети - это счастье. Однако, не все с восхищением смотрят на эту семью. Ранее супруга актера Сергея Жигунова Виктория негодовала и призывала власти проверить семью.
У Тепляковых родился восьмой ребенок. Все СМИ страны пишут, что семья из 10 человек и два кота живут в однушке. Папа не работает, живут на пособия и утверждают, что рожают вундеркиндов. Дети школу не посещают. Почему органы опеки молчат? Это же нечеловеческие условия. Эта семья держит детей в жутких условиях, и всем пофиг. Ну вообще всем! Мол, проверили, все у них ок. Мне страшно представить, как в их квартире выглядит утром очередь в санузел, например. Или сам процесс, простите, создания детей в однушке, где живут 10 человек!
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Лично мое мнение хоть 15 роди, но обеспечивай сам, жилье, питание, одежда, отдых! Нарожают в однушке, потом начинается, квартира маленькая, мы малоимущие помогите! ЧЕМ ОНИ РАНЬШЕ ДУМАЛИ, КАЖДЫЙ ГОД ШЛЕПАЮТ...
Ну так видимо поэтому и очередь в санузел постоянно)
"Мне страшно представить, как в их квартире выглядит утром очередь в санузел, например."
Сцуко, он пошиковать запланировал