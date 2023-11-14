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Парень рассказал, как Apple случайно отправили ему 60 смартфонов iPhone 15 Pro Max

Парень рассказал, как Apple случайно отправили ему 60 смартфонов iPhone 15 Pro Max

Автор:
14 ноября 2023 10:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Apple   iPhone   Видео   деньги   интересное   ошибка   тикток   фото   
1514
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Пользователь TikTok планировал купить 4 смартфона Apple, но ему прислали целую коробку. По закону США он не должен возвращать товар.

Пользователь TikTok под псевдонимом @legends_gio записал видео, в котором рассказал, что заказал три iPhone 15 Pro Max 256GB для сотрудников своей компании и один с 1 ТБ памяти для себя. Заказ парень сделал на официальном сайте Apple ещё в сентябре. Его заказ был доставлен, но по ошибке в коробку положили сразу шесть десятков смартфонов на сумму 96 000 долларов (парень заплатил 3600 долларов). Все смартфоны были с 1 ТБ памяти.

Согласно закону США, парень может не возвращать товары, которые прислали по ошибке.

Но Apple нашли выход. Они предложили покупателю оставить себе бесплатно 4 смартфона, а остальные 56 вернуть в магазин. Покупатель согласился с этими условиями и привёз коробки айфонов в офис Apple. В сети пользователи спорят о том, правильно ли он поступил.

С одной стороны, если бы парень оставил себе все 60 смартфонов, то мог бы заработать кучу денег на их продаже. Но Apple имеет возможность легко заблокировать любой iPhone удалённо.



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Метки: Apple   iPhone   Видео   деньги   интересное   ошибка   тикток   фото   
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12  комментариев
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605
александр ломовицкий Час назад
вот в этом и суть яблока и прочих супербрендов запада - они вам не принадлежат , в любой момент владелец бренда может заблокировать свое изделие и оно превратится в кирпич . пришло бы ему 60 анрдойдов он мог бы просто их перепродать без последствий для себя и покупателей.
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11k
Б.Касторский 9 минут назад
Тоже бы вернул. Смысл какой? За чужой счет обогатиться? Не так воспитан. Да и предложение про 4 бесплатных в целом вполне себе приемлемо.
Но тут я понимаю, ведь это вопрос воспитания. Быдло забрало бы себе, тем более там закон на стороне потребителя (к слову, у нас не так. Пришлось бы доплатить или вернуть). Но они с детства не видят ничего плохого сначала на детской площадке украсть игрушку. Потом присвоить себе найденный кошелек или еще что. И в каждом таком случае видят лишь свою удачу, а не непорядочность.
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421
SergVR 16 минут назад
Я бы вернул. мне чужое руки жмет
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5k
Дмитрий ! Час назад
"оставить себе бесплатно 4 смартфона"...Так он и купил 4, да память у 3 должна быть меньше, но всё же. Как обычно гомосеки из эпл поимели лоха.
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4k
Денис Час назад
Заблокировать то может, но владелец заблокированного в суд подаст и тут можно потерять гораздо больше чем стоимость кирпича.
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5k
BenderRodriguez Час назад
В данном случае, Эппл не имеет права блокировать эти смартфоны. Поскольку они честно куплены. А ошибка не является проблемой покупателя.
Ну он решил так поступить.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339224



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