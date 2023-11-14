Парень рассказал, как Apple случайно отправили ему 60 смартфонов iPhone 15 Pro Max

Пользователь TikTok планировал купить 4 смартфона Apple, но ему прислали целую коробку. По закону США он не должен возвращать товар.
Пользователь TikTok под псевдонимом @legends_gio записал видео, в котором рассказал, что заказал три iPhone 15 Pro Max 256GB для сотрудников своей компании и один с 1 ТБ памяти для себя. Заказ парень сделал на официальном сайте Apple ещё в сентябре. Его заказ был доставлен, но по ошибке в коробку положили сразу шесть десятков смартфонов на сумму 96 000 долларов (парень заплатил 3600 долларов). Все смартфоны были с 1 ТБ памяти.
Согласно закону США, парень может не возвращать товары, которые прислали по ошибке.
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Но Apple нашли выход. Они предложили покупателю оставить себе бесплатно 4 смартфона, а остальные 56 вернуть в магазин. Покупатель согласился с этими условиями и привёз коробки айфонов в офис Apple. В сети пользователи спорят о том, правильно ли он поступил.
С одной стороны, если бы парень оставил себе все 60 смартфонов, то мог бы заработать кучу денег на их продаже. Но Apple имеет возможность легко заблокировать любой iPhone удалённо.
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Но тут я понимаю, ведь это вопрос воспитания. Быдло забрало бы себе, тем более там закон на стороне потребителя (к слову, у нас не так. Пришлось бы доплатить или вернуть). Но они с детства не видят ничего плохого сначала на детской площадке украсть игрушку. Потом присвоить себе найденный кошелек или еще что. И в каждом таком случае видят лишь свою удачу, а не непорядочность.
Ну он решил так поступить.
Вот если бы он не сообщил и продал\подарил, то тогда формулировка поменялась бы.
Судя по формулировке "оставить бесплатно" деньги ему вернули.
Ну а пользоваться ситуацией или нет - личное дело каждого.
Просто лучше держать в голове, что ничего "бесплатного" в жизни не бывает.