Парень рассказал, как Apple случайно отправили ему 60 смартфонов iPhone 15 Pro Max

Пользователь TikTok под псевдонимом @legends_gio записал видео, в котором рассказал, что заказал три iPhone 15 Pro Max 256GB для сотрудников своей компании и один с 1 ТБ памяти для себя. Заказ парень сделал на официальном сайте Apple ещё в сентябре. Его заказ был доставлен, но по ошибке в коробку положили сразу шесть десятков смартфонов на сумму 96 000 долларов (парень заплатил 3600 долларов). Все смартфоны были с 1 ТБ памяти.

Согласно закону США, парень может не возвращать товары, которые прислали по ошибке.