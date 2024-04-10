Виталий Милонов раскритиковал игру "Смута", которую создали новосибирские разработчики за государственные деньги

Напомним, что игра "Смута" вышла 4 апреля 2024 года. Была пышная презентация в Нижегородском кремле, где люди радовались и веселились. Однако, по словам критиков, игра далека от идеала и такого восхищения не заслуживает.

Например, стелс, который работает… каким-то образом. Враги могут увидеть героя в темном лесу за несколько десятков метров, а могут пропустить днем прямо перед носом. Некоторые миссии принуждают к скрытному прохождению, и в них вы полагаетесь лишь на удачу. Само управление получилось не слишком отзывчивым, персонаж порой реагирует на нажатия "ватно", "кисельно" и с некоторой ненужной инерцией. Что-то подобное было в древней GTA IV, но, как и там, в "Смуте" к схеме управления постепенно привыкаешь, считают в RG.RU.