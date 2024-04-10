Виталий Милонов раскритиковал игру "Смута", которую создали новосибирские разработчики за государственные деньги

Стоимость разработки игры составила полмиллиарда рублей. Однако, Милонов оказался недоволен. Он смог поиграть в игру только час.
В своём Telegram-канале Виталий Милонов рассказал о своих впечатлениях от игры "Смута", которая создавалась новосибирскими разработчиками. По словам Милонова, долго играть в неё у него не получилось. При этом он заявил, что ему поступают жалобы на игру "Смута" от пользователей.
На мой адрес поступают жалобы людей, возмущенных низким качеством новой российской игры «Смута». Вынужден был сам проверить и убедиться. Действительно, если бы это был полностью частный проект, то вопросов к создателям игры было бы меньше: люди всегда имеют право потерять свои деньги. Но основной бюджет проекта гарантировало государство - в общей сумме около 500 миллионов рублей. И поэтому государство может и должно спросить за потраченные, не пойми куда, народные деньги, - заявил Милонов.
Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами - выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно. Скачал ее вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура, - заявил Милонов.
Напомним, что игра "Смута" вышла 4 апреля 2024 года. Была пышная презентация в Нижегородском кремле, где люди радовались и веселились. Однако, по словам критиков, игра далека от идеала и такого восхищения не заслуживает.
Например, стелс, который работает… каким-то образом. Враги могут увидеть героя в темном лесу за несколько десятков метров, а могут пропустить днем прямо перед носом. Некоторые миссии принуждают к скрытному прохождению, и в них вы полагаетесь лишь на удачу. Само управление получилось не слишком отзывчивым, персонаж порой реагирует на нажатия "ватно", "кисельно" и с некоторой ненужной инерцией. Что-то подобное было в древней GTA IV, но, как и там, в "Смуте" к схеме управления постепенно привыкаешь, считают в RG.RU.
Источник:
Пользователи сети говорят, что в игре очень чёткая графика, однако, это только в статике. В движении графика уже не кажется такой чёткой. Учтём, что игра сделана на пятом Unreal Engine.
Многие назвали «Смуту» просто симулятором ходьбы с красивым фоном. Впрочем, не исключено, что все ошибки разработчики исправят в грядущих дополнениях.
Источник:
- Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную
- Стример случайно потратил миллионы рублей на покупку синей шляпы в игре
- Российские разработчики показали арты и модели персонажей игры о «Смутном времени», на которую власти выделили 260 миллионов
- Компанию Абрамовича продали за один фунт
- Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену
Удивительно... Прозревает.
--------------
Рога и копыта нанотехнологий сменили рога и копыта айтитехнологий. Внутренний чубайс непобедим. Воры только сменили вывеску.