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Виталий Милонов раскритиковал игру "Смута", которую создали новосибирские разработчики за государственные деньги

Виталий Милонов раскритиковал игру "Смута", которую создали новосибирские разработчики за государственные деньги

Автор:
10 апреля 2024 19:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Милонов   деньги   игра   интересное   российские игры   фото   
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Стоимость разработки игры составила полмиллиарда рублей. Однако, Милонов оказался недоволен. Он смог поиграть в игру только час.

В своём Telegram-канале Виталий Милонов рассказал о своих впечатлениях от игры "Смута", которая создавалась новосибирскими разработчиками. По словам Милонова, долго играть в неё у него не получилось. При этом он заявил, что ему поступают жалобы на игру "Смута" от пользователей.

На мой адрес поступают жалобы людей, возмущенных низким качеством новой российской игры «Смута». Вынужден был сам проверить и убедиться. Действительно, если бы это был полностью частный проект, то вопросов к создателям игры было бы меньше: люди всегда имеют право потерять свои деньги. Но основной бюджет проекта гарантировало государство - в общей сумме около 500 миллионов рублей. И поэтому государство может и должно спросить за потраченные, не пойми куда, народные деньги, - заявил Милонов.

Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами - выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно. Скачал ее вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура, - заявил Милонов.

Напомним, что игра "Смута" вышла 4 апреля 2024 года. Была пышная презентация в Нижегородском кремле, где люди радовались и веселились. Однако, по словам критиков, игра далека от идеала и такого восхищения не заслуживает.

Например, стелс, который работает… каким-то образом. Враги могут увидеть героя в темном лесу за несколько десятков метров, а могут пропустить днем прямо перед носом. Некоторые миссии принуждают к скрытному прохождению, и в них вы полагаетесь лишь на удачу. Само управление получилось не слишком отзывчивым, персонаж порой реагирует на нажатия "ватно", "кисельно" и с некоторой ненужной инерцией. Что-то подобное было в древней GTA IV, но, как и там, в "Смуте" к схеме управления постепенно привыкаешь, считают в RG.RU.

Пользователи сети говорят, что в игре очень чёткая графика, однако, это только в статике. В движении графика уже не кажется такой чёткой. Учтём, что игра сделана на пятом Unreal Engine.

Многие назвали «Смуту» просто симулятором ходьбы с красивым фоном. Впрочем, не исключено, что все ошибки разработчики исправят в грядущих дополнениях.

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Метки: Видео   Милонов   деньги   игра   интересное   российские игры   фото   
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18  комментариев
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35k
Teodor Час назад
Ёп твою мать, да что происходит в этой стране!? Пол миллиарда за ЭТО..? Какие, в жопу, поляки, какие спецслужбы -КТО, млять, ПОПИЛИЛ БАБЛО!?
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17k
Alex Минуту назад
Я правильно понимаю, что раз её сделали на бюджетные деньги (на деньги налогоплательщиков), то значит мы её уже оплатили и раздаватся она должна бесплатно?
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9k
Гвоздь 7 минут назад
стелс как в скайриме, но скайрим это "гениальное от гения, а у нас фуфлыжники"
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3k
Daimos 10 минут назад
Хорошие автомобили и дома, сами себя не купят.
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6k
Трям 40 минут назад
Есть хоть одно что-либо полезное, что сделал милонов?
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55k
Опиум для народа 46 минут назад
Тетрис - это максимум. Автоваз - 2, бл"дь... )))
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16k
Александр Сучков 46 минут назад
я лучше в тетрис погамлю. Слив бобла....
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415
DuckTales 50 минут назад
О, тоже поиграл сегодня ... такую идею обгадили ...
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28k
ПаганецЪ Час назад
Я смотрю, всё, что у нас делается на государственные деньги, превращается в говно. И почему бы, вдруг?
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5k
Горожанин Час назад
"Стоимость разработки игры составила полмиллиарда рублей"...
--------------


Рога и копыта нанотехнологий сменили рога и копыта айтитехнологий. Внутренний чубайс непобедим. Воры только сменили вывеску.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4914 постов (4700 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352990



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