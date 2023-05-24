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12 фото о том, что Африка совсем не такая, как ее представляют

12 фото о том, что Африка совсем не такая, как ее представляют

Автор:
24 мая 2023 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Африка   Жизнь   африканцы   в мире   интересно   люди   фото   
2057
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Свой колорит и атмосфера: как выглядит реальная жизнь африканцев.

Фотопроект Everday Africa был создан больше десяти лет назад именно с целью сломать стереотипы о жизни в Африке. В 2012 году фотожурналист Питер ДиКампо (Peter DiCampo) и писатель Остин Меррилл (Austin Merrill) отправились по работе в Кот-д'Ивуар. Они оба были поражены, как узко и однобоко им представлялась страна до поездки. Так и зародился проект: ДиКампо и Мерилл начали делать фотографии повседневной жизни. Вскоре коллекция фото стала пополнятся снимками других фотографов, сначала только европейских, а позже и африканских.


Девочки из города Банжул во время игры, Гамбия

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Татуировщик за работой, Найроби, Кения

Фотограф на городской площади Марракеша

Мама с сыном наслаждается видом древнего города Айт-Бен-Хадду в Марокко

На улице Монровии, столицы Либерии

Девушка несет воду, маневрируя в потоке машин, Аккра, Гана

На дорогах Бамако, столице Мали

Рабочие мукомольной фабрики во время перерыва, Букаву, Конго

Верблюды на водопое, Нигер

В ожидании каирского метро

Подготовка к пятничным богослужениям, Даккар, Сенегал

Подруги делают групповое селфи на пляже Ганы

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Метки: Африка   Жизнь   африканцы   в мире   интересно   люди   фото   
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3  комментария
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10k
Sapsan 43 минуты назад
Зачем козе баян? Зачем негру тату? Все равно не видно )))
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43k
Игорь 49 минут назад
Север Африки, - это арабы, Ерипет - арабы и копты. А южнее негры различной степени цивилизованности: от вполне себе культурных, до тех у кого до сих пор первобыиный строй.
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32
Алексей Куликов Игорь 24 минуты назад
Да и негры между собой сильно отличаются.
От пигмеев до эфиопов
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