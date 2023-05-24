12 фото о том, что Африка совсем не такая, как ее представляют

Фотопроект Everday Africa был создан больше десяти лет назад именно с целью сломать стереотипы о жизни в Африке. В 2012 году фотожурналист Питер ДиКампо (Peter DiCampo) и писатель Остин Меррилл (Austin Merrill) отправились по работе в Кот-д'Ивуар. Они оба были поражены, как узко и однобоко им представлялась страна до поездки. Так и зародился проект: ДиКампо и Мерилл начали делать фотографии повседневной жизни. Вскоре коллекция фото стала пополнятся снимками других фотографов, сначала только европейских, а позже и африканских.

Девочки из города Банжул во время игры, Гамбия