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На улицах Вьетнама: 10 фото, передающие атмосферу простой жизни

На улицах Вьетнама: 10 фото, передающие атмосферу простой жизни

Автор:
21 апреля 2024 09:28
Сообщество : Путешествия
Метки: Вьетнам   Жизнь   Улица   в мире   интересно   люди   фото   
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Здесь всё ещё присутствует свой традиционный колорит, который смешался с вибрациями модернизации.

1. Здоровый сон

Любимое занятие любого уважающего себя вьетнамца – поспать на работе. Особенно преуспели в этом деле таксисты! Не стоит забывать, что нужно давать ногам подышать. Тем более, если вы живете в таком жарком городе, как Хошимин, где температура поднимается до 40 градусов.

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2. Охрана порядка

Этот охранник у входа в банк в Далате также следует "золотому правилу свободных ног". Часто видите людей в униформе, вот так свободно нарушающих форму одежды?

3. Что происходит на этом фото?

Сплелись воедино несовместимые вещи, казалось бы. Но во Вьетнаме нет ничего невозможного. Это офисные работники в традиционных конических шляпах, украшающие вход в здание Сантой и оленями прямо перед католическим Рождеством.

А так как дело происходит в курортном городе Дананг, кто-то в этот же момент возвращается с пляжа босиком и без футболки.

4. Кому кофе, а кому водичка

Вьетнам помешан на кофе. Здесь в любом городе вы найдете кофейни на каждом углу. Некоторые совсем простые и дешевые для самых обычных вьетнамцев. Другие более современные, уютные и "европейские".

Но кое-то кто еще не дорос до великолепного напитка, поэтому пьет водичку.

5. Кипение жизни

Зеленая улица Хошимина в жаркий апрельский день. Местные торопятся по своим делам, а туристы отбиваются от прилипал, предлагающих избавиться им от своих "грязных зеленых бумажек".

6. Собаки на месте

Нет, вьетнамцы не съели всех собак, хотя бездомных дворняг на улицах городов вы почти не встретите. Некоторые пенсионеры действительно до сих пор воспринимают животных, как деликатес, но это уже почти ушло в прошлое. Молодежь так и вовсе осуждает всё это и очень любит домашних питомцев.

7. Давай сыграем

Во Вьетнаме очень любят настольные игры. Вот, например, сянци или китайские шахматы. По всей стране на улицах можно увидеть каменные столы с полем для игры. И отдохнуть можно, и поиграть. Но эти жители Хошимина выбрали получить немного прохлады от плитки ("правило свободных ног" сохраняется).

8. Танцуй и улыбайся

Это, конечно, не совсем обычный кадр из жизни, а новогоднее представление в Дананге. Красивые девушки в праздничных традиционных нарядах устраивают шоу для жителей и туристов.

9. Син камон, сэнк ю

Туристов во Вьетнаме хватает. Некоторые из них действительно пытаются погрузиться в культуру по полной, активно общаются с местными жителями и даже пытаются выучить сложный вьетнамский язык.

"Син камон" – "спасибо" по-вьетнамски. "Сэнк ю" – то же самое по-английски.

10. Фруктовые сны

Ну и напоследок, снова здоровый сон продавщицы на рынке в Далате. Ну а что, кому надо – разбудят!

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Метки: Вьетнам   Жизнь   Улица   в мире   интересно   люди   фото   
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Ligov Полчаса назад
Мне вот такое понравилось.)
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