На улицах Вьетнама: 10 фото, передающие атмосферу простой жизни

3. Что происходит на этом фото?

Сплелись воедино несовместимые вещи, казалось бы. Но во Вьетнаме нет ничего невозможного. Это офисные работники в традиционных конических шляпах, украшающие вход в здание Сантой и оленями прямо перед католическим Рождеством.

А так как дело происходит в курортном городе Дананг, кто-то в этот же момент возвращается с пляжа босиком и без футболки.