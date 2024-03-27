Женщины на Кубе: чему стоит у них поучиться, а чему позавидовать

Кубинки совершенно разные. Одна девушка может быть со светлыми волосами, худощавым телосложением и высокая, а другая — темнокожей и с пышными формами. И та и другая — кубинки. А дело всё в том, что история острова складывалась таким образом, что тут намешано очень много кровей. Коренное население — испанцы, рабы из Африки.
Среди кубинок есть своя негласная иерархия красоты. Чем светлее кожа и белее волосы, тем круче. Поэтому идеал красоты — белокожая блондинка со светлыми глазами и пышными формами. Атлетическое телосложение на Кубе не в особом почете. Ну и дальше "крутость" уменьшается с увеличением темноты кожи и кудрявости волос. Но это всё условности. Но вне зависимости от веса, роста, цвета кожи и волос, все кубинки обладают особенной гордостью и умением себя подать.
Да, мужчины сейчас вспомнят про продажную любовь. Но в этой теме я совсем не разбираюсь и своего опыта тут нет. Могу судить только по отзывам в чатах и рассказам. Знаю, что нередки истории, когда кубинские девушки проводят время с мужчинами не из-за денег (хотя они приятный бонус), а просто потому что мужчина понравился и девушке захотелось развлечься.
Конечно, с подсознательной надеждой на то, что он её увезет с острова в "прекрасное далеко". На Кубе для таких девушек есть даже специальное слово — хинетеро. При этом большинство из них имеют официальную работу, могут работать учителями, в банках, в других государственных учреждениях, а по вечерам — приятно и с пользой для кошелька проводить время.
Но это не то, чему стоит поучиться у жительниц Острова Свободы. Да и завидовать, наверное, не стоит.
1. Умение себя преподнести
Каждая кубинка — это королева. Во всяком случае, по её мнению. Достаточно просто посмотреть на походку и с какой гордостью она идёт по улицам. Это самоощущение совершенно не зависит от возраста, веса или материального положения.
Любая кубинская женщина будет вести себя как королева. Даже если она стоит с ребенком на автобусной остановке в небольшом посёлке где-то посреди острова. Или идёт с ведром риса, купленного по талонам в ботеге — местном магазине.
2. Бодипозитив
Любые формы прекрасны. Кажется, именно это девиз всех кубинок. Одежда непременно должна быть обтягивающей и яркой, юбки — максимально короткими. Если вдруг одежда, которую удалось достать, недостаточно обтягивает формы, то её специально ушивают. При этом даже сотрудницы таможни в аэропорту носят экстрамини и колготки в сеточку.
3. Наряжаться и наводить красоту
На Кубе почти нет мировых марок товаров для красоты. С салонами тоже напряженка. А помада, колготки и лаки для волос — очень желанные подарки от туристов. Да что там говорить: банальные и привычные нам прокладки тоже купить большая проблема. Стоят они 3-5 долларов за пачку и продаются только в валютных магазинах.
Но все эти сложности совершенно не мешают кубинкам наводить красоту, красить волосы и ногти для того, чтобы выглядеть максимально ярко. Самое удивительное, что именно на Кубе эта обтягивающая миниодежда смотрится максимально органично. Хотя я всё равно предпочитаю просторные летние брюки.
4. Варить "суп из топора"
Пожалуй, самое впечатляющее (на мой взгляд) умение кубинок — это способность кормить семью в условиях отсутствия продуктов в магазинах. То есть женщине надо сначала заработать денег (почти все женщины на Кубе работают, безработица стремится к нулю), потом найти, где "выкинули" дефицитные продукты.
Затем отстоять несколько часов в очереди, купить продукты и сообразить ужин для своей семьи. Просто представьте: смогли бы вы нормально кормить семью, если можете купить только рис и масло по талонам? Если повезло и у вас есть дети, то по талонам ещё положены яйца и молоко, но пару раз в неделю. Курица тоже положена, но очень часто её просто нет.
5. Радоваться малому и не напрягаться
Вот совсем не напрягаться. Мне иногда казалось, что кубинцы настолько живут сегодняшним днем, что совершенно не задумываются, что будет завтра. Удалось достать немного еды — шикарно. Турист дал немного чаевых — гуляем! Удалось впарить туристам бутылку рома и паленые сигары — вообще топ. Можно остаток месяца не работать.
И даже если ничего из этого не удалось, всё равно можно вечером пойти и танцевать. Или просто сесть на ступени и болтать со всеми соседями. Ну а что ещё делать? Авось завтра повезёт и жизнь наладится. При этом у меня сложилось впечатление, что женщины на Кубе более деятельные, чем мужчины.
Источник:
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Прикинь, в 90-е в магазинах даже этого небыло.
А вот дефицит был где-то с 87 года по 91-й. Говорю только про мой регион, потому что уже беседовал на эту тему с другими комментаторами, у них было немного иначе - но именно в конце 80=х.