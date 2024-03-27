Женщины на Кубе: чему стоит у них поучиться, а чему позавидовать

Среди кубинок есть своя негласная иерархия красоты. Чем светлее кожа и белее волосы, тем круче. Поэтому идеал красоты — белокожая блондинка со светлыми глазами и пышными формами. Атлетическое телосложение на Кубе не в особом почете. Ну и дальше "крутость" уменьшается с увеличением темноты кожи и кудрявости волос. Но это всё условности. Но вне зависимости от веса, роста, цвета кожи и волос, все кубинки обладают особенной гордостью и умением себя подать.

Да, мужчины сейчас вспомнят про продажную любовь. Но в этой теме я совсем не разбираюсь и своего опыта тут нет. Могу судить только по отзывам в чатах и рассказам. Знаю, что нередки истории, когда кубинские девушки проводят время с мужчинами не из-за денег (хотя они приятный бонус), а просто потому что мужчина понравился и девушке захотелось развлечься.