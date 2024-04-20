Гамбия: как и чем живет самая маленькая африканская страна

Африканские страны могут быть такими гигантами быть, как, например, Демократическая республика Конго. А могут и совсем малышками оказаться. Как например, Гамбия, самое маленькое континентальное государство в Африке.
Итак, сама Гамбия, можно сказать, появилась на карте как историческое недоразумение.
Великие державы все никак не могли поделить между собой Сенегал. Сенегал в итоге отвоевали у англичан французы. Однако англичане чудом смогли сохранить за собой обширную долину местной реки с портом, чтоб по ней в американские колонии рабов вывозить. Так и образовалась та самая Гамбия.
Ныне получается, что получившая в 1965-м году независимость Гамбия со всех сторон окружена территорией Сенегала. Кроме узенького 80-километрового выхода к Атлантическому океану.
Вообще, честно скажу, Гамбия все же не так мала. Это примерно территория от Москвы до Нижнего Новгорода, если наложить ее на карту нашей европейской части России.
А вот ширина Гамбии поистине впечатляет - всего 25 километров в ширину. Короче эдакий червячок на карте получается, что себе путь внутрь Сенегала прогрыз да булавкой в тело Африки впился :)
И да, забыл сказать. Получила свое название страна вот по этой реке Гамбия.
А еще Гамбия как-то чуть не стала единственной латвийской колонией в Африке. Ну как латвийской - курляндской.
Именно немецкое государство Курляндия располагалось в XVII-м веке на западной территории современной Латвии. И тамошний герцог однажды выкупил за бесценок сей кусок земли у прежде владевших им англичан.
Гамбия оставалась курляндским владением около десяти лет. С 1651-го по 1661-й гг. Однако затем у англичан что-то екнуло. И бывшую колонию Джон Булль у курляндцев назад забрал - мол, такое богатство и самим пригодится.
Племена, что тут в Гамбии, что там в Сенегале одни и те же живут. Единственное, что в Гамбии официальный язык - английский, а в Сенегале - французский. Объединиться эти две страны не могут никак.
Хотя идея слияния Сенегала и Гамбии давно в воздухе витает - предлагается даже название объединенного государства - конфедеративная Сенегамбия. Однако против такого слияния, напоминающего румыно-молдавское, жестко выступают сами гамбийцы. Мол, лучше европейские рабовладельцы, чем сенегальские "братья".
Корни нелюбви гамбийцев к сенегальцам кроются еще в истории средних веков, когда с территории Сенегала в Гамбию вторгались воинственные племена мадинка, захватывавшие местную землю.
Сами гамбийцы считают себя крайне крутыми ребятами. Ибо здесь некогда находился стольный центр империи мадинка. И к подчинению Сенегалу относятся, так как примерно москвичи относились бы к подчинению Белорусии :)
Любопытно, что в те же 1970-е-1980- ее гг когда Сенегал политически ориентировался на Запад, то Гамбия напротив, смотрела на СССР и Ливию Муаммара Каддафи.
Сама Гамбия крайне бедна. Большая часть населения занята в сельском хозяйстве на выращивании арахиса или же рыболовством. Из промышленности всего один (SIC!) пивзавод.
По уровню грамотности Гамбия уступает Сенегалу ровно в два раза, по средней продолжительности жизни - лет на пятнадцать. Но может в едином государстве все б лучше стало?
В отличии от Сенегала, где преобладают саванны, Гамбия - это долина реки с непроходимыми джунглями. Помимо крокодилов-бегемотов, гиен и антилоп, тут обитают самые настоящие шимпанзе - самые северные во всей Африке. А также 540 видов птиц.
Хотя, увы, ввиду крайней бедности государства животный мир Гамбии за пределами национальных парков быстро сокращается - местные съедают или пускают на рога и шкуры всю свою такую разнообразную фауну.
Да, признаюсь честно, также как как большинство других бедных западноафриканских стран. Кучи мусора на улицах, тук-туки...
Местные в лучшие случае зарабатывают в месяц около 1,5 тысячи даласи (валюта страны) - не более 2 тысяч рублей. Потому завидев белого человека, тут же выстраиваются к нему в очередь, искренне надеясь стать платными гидами Но буду рады подарку даже в виде простой шариковой ручки.
Кстати, несмотря на всю бедность, Гамбия - мировой лидер по рождаемости. Семьи здесь, скажу я вам, просто огромны. Местные гамбийские мужчины без проблем обзаводятся 3-4 женами (ислам позволяет). И 6-8 детьми, которые правда потом любезно предложенные туристами конфеты прямо с обертками едят - не знают, что такое конфеты вообще...
Местное население поголовно гоняет на старых немецких автомобилях. Даже все такси в стране - сплошь видавшие виды "Мерсы". Гамбийцы шутят:
- Наша страна это царствие небесное для немецкого автопрома. Немецкие машины отсюда уже в рай попадают только.
А это - просто гамбийская средняя школа. По сути, сарай без света, с дырками вместо окон.
Люди в Гамбии, пожалуй, одни из самых доброжелательных во всей Африке. как только узнают, что ты русский, тут же начинают приговаривать:
- Welcome to Gambia, Sir - Добро пожаловать в Гамбию, сэр...
Банжула: столица страны. С международным аэропортом и морским портом.
Серекунда: второй по величине город Замбии. Тут даже асфальтовые дороги имеются. По крайней мере, у мечети.
Богатенькие европейцы обоих полов повадились гонять в Гамбию за почти халявным по их меркам кексом. Пара: дряхлый белый дедушка + красивая юная гамбийка или крепкий молодой гамбиец + пожилая европейка никого на улице тут вообще не удивит. И даже стала своеобразным внутренним местным мемом.
Если говорить по справедливости, то Гамбии исторически очень не повезло. Ибо еще в 1994-м году тут победил на выборах местный военный Яйя Джамме.
У паренька от переизбытка власти скоро напрочь поехала крыша. Яйя объявил себя бессрочным президентом, затем - вовсе монархом. Назвался всеми возможными титулами в мире - президентом-шейхом-королем-доктором профессором-хаджи Джамме. И начал издавать безумные указы: например, запретил молодежи играть в футбол.
Под давлением соседних стран Джамме в 2015-м году выборы все же провел. С треском оные проиграл. А потому результаты тут же отменил. В страну в ответ вошли нигерийские и сенегальские войска. Но сам Джамме, прихватив половину госбюджета, из Гамбии утек. Хотя улыбчивый белозубый лик его еще на местной валюте красуется.
Но в целом, я считаю, у Гамбии неплохое будущее. Сами посудите - тут аж 365 солнечных дней в году, теплый прекрасный океан, чудесная живая природа. Вместо пустыни - плодородная земля. А главное - собственная пресноводная река - с водой в западной Африке, ох как плохо, знаете...
Все у Гамбии хорошо будет. Если с Россией дружить будет и прогонит подальше европейцев-американцев, коим принадлежит все лучшее, что в государстве только есть. К примеру, 2 самых шикарных отеля в стране - собственность голландца и австрийца.
Ну а пока неофициальный слоган Гамбии гласит так: вам надоело все? Приезжайте у нам - у нас нет ничего :)
Источник:
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