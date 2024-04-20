Гамбия: как и чем живет самая маленькая африканская страна

Ныне получается, что получившая в 1965-м году независимость Гамбия со всех сторон окружена территорией Сенегала. Кроме узенького 80-километрового выхода к Атлантическому океану.

Вообще, честно скажу, Гамбия все же не так мала. Это примерно территория от Москвы до Нижнего Новгорода, если наложить ее на карту нашей европейской части России.