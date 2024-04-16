Масаи: племя, где мужчины пьют кровь с молоком и не ревнуют своих жен

Это одно из самых удивительных племен всего Черного континента.
Масаи (на суахили - Wamasai, самоназвание ɔl Maa) - одни из высочайших народов на планете. Один из наиболее рослых, красивых да статных - на мой взгляд, тут даже эти ваши шведы с голландцами нервно курят в углу.
Двухметровый рост у масайских мужиков вообще обычное дело. Есть мнение, что подобная вышина и длинные ноги - природное приспособление для лучшей жизни в саванне. И чтоб ты сам быстро антилопу догнал на бегу, и чтоб голодный лев тебя в свою очередь не так быстро настиг.
А еще высокий рост способствует лучшему обзору масая на африканских полупустынных просторах. Плюс более высокий прыжок масайского мужчины всегда обратит на него внимание большего числа девушек - потенциальных невест :)
Считается, что прародина масаев - верховья Нила. Сами они относятся не к банту, как большинство народов доброй половины Африки. А к так называемой нилотской языковой семье.
Некогда масаи заселяли обширные просторы восточной Африки. Слыли великолепными воинами, чью юноши проходили инициацию в очных поединках со львами да гиенами.
Да-да, вот такие некогда суровые воины были те самые масаи.
Однако уже около 1,5-2 тысяч лет тому назад масаев значительно потеснили пришедшие с запада племена банту. Дополнительно "помогли" еще и белые господа, европейские колонисты.
Англичане отобрали у племени немало лучших земель под свои сельхознужды, отогнав бедных масаев в более холодные северные районы. И да, львов масайским юношам, разумеется, убивать запретили законом.
Ныне область кочевья масаев сузилась до неширокой полосы саванны, приграничной между Кенией и Танзанией. В обоих странах масаи составляют не более 2% всего населения. Всего их в мире не более миллиона душ.
Однако остальные кенийцы и танзанийцы весьма гордятся своими экзотичными земляками. Так, знаменитый щит масаев попал даже на флаг Кении.
Основное занятие масаев сегодня - скотоводство. Ребята не имеют паспортом. И туда-сюда пасут в саванне свои нехитрые стада: горбатых коров-зебу, овечек и коз.
Страсть к коровам у масаев, что у ваших индусов. Также обожают телочек, холят и лелеят. На мясо предпочитают не пускать.
Держат взрослых коровок масаи ночью в небольших загончиках прямо рядом с жилыми хатами, а молодняк - в своих хатах, для того выгоняя оттуда своих же старших детях. И искренне верят, что боги всех на свете коров создали исключительно для их масайских личных нужд.
А вот на обработку земли у масаев еще недавно наложено было строжайшее табу - пахать и сеять считалось все равно как тяжкое преступление. Мол, сокращает простор выпаса для масайских коровок. Хотя обычай меняется стремительно: иные продвинутые масаи повадились уже пахать.
При этом чистыми кочевниками масаи все же не являются - живут не в мобильных чумах или там юртах, но строят небольшие деревушки из плетенных домиков с пальмовыми крышами, укрепленных коровьими мочой и навозом (чтоб местные термиты не схарчевали).
В буквальном смысле, все племя живет в корзинках из г...а и палок, я б так сказал. Без окон, без дверей, а внутри сидит еврей масай.
Внутренности домика масаев крайне просты и неказисты, совсем как жизнь советского юриста. Площадка 10-12 квадратных метров. Очаг да пара лежанок из шкуры какой-нибудь местной животины.
В домике, совсем как в нашей хрущобе, полагается жить одной семье - мама-папа и 6-8 их дядей Федоров мал мала меньше.
Масаи тусят на одном месте, ровно пока их скотина не объест начисто всю траву на районе. А затем перебираются уже в другой округ.
Причем домиками масайскими заведуют именно местные дамы - масаихи и старые хаты снесут, и новые на новом месте построят.
Забота мужчин - лишь построить вокруг всего колхоза полукруглый забор из акации. Причем молодых парней селят в хижинах отдельно за забором. Чтоб в случае шухера тут же вставали на защиту родной селушки, а не шкерились по углами.
Некоторые масайские деревухи, стоящие поближе к большим проезжим дорогам, считаются "туристическими" - въезд сюда стоит десять баксов.
Здесь царит истинная показная экзотика. Все как в старину было. Ряженные мужики с копьями и мечами шумно зазывают себе в гости. "Туристические" масаи, завидев гостей, сразу же начинают прыгать и голосить свои песни. Совсем как на анапском пляже ином:
Тумба-Юмба-фото с Макумба :)
Медовый месяц среди масаев - еще одно модное туристическое развлечение. А вот швейцарка Коринна Хофманн сама вышла замуж за воина из племени масаев. О чем написана была книга и снят целый фильм.
Если посмотреть на танцы масаи и абстрагироваться от их черных физий, то напоминать будет весьма обычный хоровод в старой русской деревне. С частушками, шутками-прибаутками :)
"Туристические" масаи позволяют гостям буквально все - даже в рот себе заглядывать да в уши. Но есть и "нетуристические" масайские поселки - тут "цивилизованные" масаи уже живут почти как где-то в русской глубинке: кирпичные домики, испуганные чумазые детки, выглядывающих из-за проволочных заборчиков.
А есть и совсем запретные масайские селения - водителю, что осмелится завести туда туристов, местные запросто отрубят кисть руки. Туристам, правда, ничего не сделают.
И да, масаи огонь добывают по старинке - трением палочки над сухой травой. Знатная экономия на спичках получается. Но при этом на мотоциклах иные масаи гоняют от души
Эти ребята, кстати, вполне своим чадам и начальные школы организуют.
В каждой масайской деревушке можно отыскать особую площадку с импровизированными партами, отведенную под класс. Тут сидят рядочками 10-15 юных школяров, которым объясняет науки сердитый учитель.
А вот для среднего образования подростки масаев после десяти лет отправляются уже в особые городские интернаты.
Масайкие мужики, хоть и не мусульмане, зато признанные любители многоженства. Чем большего у иного масая жен, тем большему ему уважухи и авторитета на районе.
Правда, масай обязан каждую свою даму содержать от А до Я. А за каждую невестушку придется еще солидный калым платить - 10-15 коров, минимум. Потому на большие гаремы решаются лишь наиболее зажиточные дядьки, владельцы множества тучных стад.
Любопытно, что чем белей кожей уродилась масайка, тем она дороже. За "светлую" невесту родители могут потребовать 15 коров. За совсем темнокожую - ограничатся пятью.
Потому говорят, у масайских дам белые мужчин желанные гости - от них можно белых дочек ценных зачать. Каюсь, в масайском поселении автор провел всего час. А потому исполнить подобный долг просто не успел :)
Интересно, что в отличие от мусульманок масайские дамы по гаремам тихо в платочках вовсе не сидят. Имеют право свободно гулять, даже обзаводясь дополнительными возлюбленными. Могут заманить к себе в хатку совершенно любого соплеменника-ровесника.
На время развлечения с дамой масай втыкает у входа в ее домик свое копье - мол, занято. Основной гаремовладелец при этом ревновать своих жен права не имеет - не положено-с!
Забавный момент - молодой воин-масай (иль-мурран) в юности обзаводится симпатичной подружкой для утех. Однако никогда на ней не женится. Да и в принципе жениться право имеет лишь после свадьбы своей подружки юности.
Еще один вид заработка для масаев, помимо скотоводства и танцев туристам - продажа заморских гостях нехитрых своих сувениров на местных рынках.
Свои сувениры масаи фигачат из коровьих рогов - корова у них вообще безотходное производство. Еще одна коммерческая фишка масаев - продажа собственного оружия. Мечей, ножей, копий для охоты на газелей, буйвола или льва.
Торгующие на таких импровизированных базарах масаи вполне себе продвинутые чуваки, как я заметил - отлично владеют английском языком и трещат по смартфонам. А также без проблем ноутами пользуются.
Впрочем, те масаи и масайки что только своих коз беспробудно пасут, могут вообще даже и суахили не знать, главного государственного языка Кении и Танзании.
А еще масаи обоих полов обожают красочные костяные или алюминиевые украшения. Яркие одеяния - красные, синие, желтые.
На ногах масаи приспособились носить вот такие самодельные тапки из старых автомобильных покрышек. Да - символ бедности. Но сносу нет, будем честны. Что еще в саванне кочевнику нужно-то?
Слабый пол масайский предпочитает наголову брить голову, а также начисто выщипывать брови да ресницы. Так мол, красивее. Не знаю-не знаю, лысые женщины явно не моя страсть :)
Интересный лайфхак как отличить настоящего масая от ряженого "казачка" (переодетого кенийца) - у истинного масая чаще всего оттянутые с детства мочки ушей. Такая вот фишка, тоже красиво считается.
На самом деле, масаи хотя с виду и выглядят такими брутальными, в душе вполне себе душки. Обожают петь и танцевать, особо на потеху состоятельных белым туристам, гостям сафари. На лицо ужасные, добрые внутри, короче.
Любопытны гастрономические пристрастия масаев, как алкогольные. Тамошние мужики пьют пиво из алоэ, догоняются дурманом из коры деревьев олкилорити.
А затем по древней кочевой традиции масаи обожают выпить кровушки коров или коз, смешанной с молоком в специальном сосуде из тыквы. Такой напиток пьют мужики - для лучшей мужской силы. Или же дети - чтоб быстрее росли.
Едят масаи мед, молочку, собственноручно собранные дикие корешки, целебные травы. Однако у масаев наложено строгое табу на ловлю рыбы, здорово ограничено потребление мяса, особенно дичи.
Говорят, что такая правильная здоровая диета крайне способствует долгожительству следи масаев - люди этого африканского племени без проблем живут около 75 лет.
Религия масаев - сложная система верований на стыке христианства, ислама и народных африканских верований. Главный бог масаев - Нгаи, отвечающий за гром и молнию творец всего сущего.
Интересный момент: покойничков своих масаи в земле не хоронят. А подобно древним зороастрийцам просто оставляют тело на ночь в саванне. За темное время суток обширный местный животный мир оставляют от усопшего лишь мокрое место...
Источник:
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