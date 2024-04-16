Масаи: племя, где мужчины пьют кровь с молоком и не ревнуют своих жен

Двухметровый рост у масайских мужиков вообще обычное дело. Есть мнение, что подобная вышина и длинные ноги - природное приспособление для лучшей жизни в саванне. И чтоб ты сам быстро антилопу догнал на бегу, и чтоб голодный лев тебя в свою очередь не так быстро настиг.

А еще высокий рост способствует лучшему обзору масая на африканских полупустынных просторах. Плюс более высокий прыжок масайского мужчины всегда обратит на него внимание большего числа девушек - потенциальных невест :)