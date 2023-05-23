Автомагистраль M62, соединяющая города Ливерпуль и Халл в Северной Англии, известна тем, что прямо между двух её ответвлений в Калдердейле находится жилая ферма. Уникальная ферма входит в десятку самых известных достопримечательностей сети автомагистралей Великобритании, и о ней ходят разные истории и мифы.
Stott Hall Farm — единственная ферма в мире, построенная прямо в середине оживлённой автомагистрали. Она окружена заборами, которые не пускают домашний скот на дорогу, а неуправляемые транспортные средства — на фермерскую землю.
Но как вообще получилось, что ферма оказалась на этом островке? Один из самых популярных мифов утверждает, что владельцы Stott Hall Farm, Кен и Бет Уайлд, отказались её продавать, и из-за этого дорогу пришлось раздвоить.
Однако в действительности дело было не так.
Согласно документальному фильму ITV 1983 года, владельцев фермы Стотт-Холл никогда не просили продать свою землю. Во время строительства автомагистрали М62 еще в 1960-х годах инженеры определили, что из-за геологического разлома на участке Уайлда практичнее строить дороги вокруг фермы, чем через неё, поэтому они просто позволили владельцам остаться.
«Геологический разлом под фермерским домом означал, что инженерам было практичнее покинуть его, чем пытаться прорываться через него», — подтверждает журналист Майкл Клегг.
Интересно, каково жить на ферме посреди автомагистрали?
Наверное, это место — кошмар с точки зрения дорожного шума и загрязнения, судя по движению вокруг него! Однако те, кто жил на ферме Стотт-Холл, утверждают прямо противоположное. Из-за окон с тройным остеклением в фермерском доме почти не слышно шума, если не считать случайных гудков посреди ночи, а воздух на удивление чистый.
Нынешние владельцы фермы, Джилл Фолкингем-Торп, её муж Пол и сын Джон Уильям, утверждают, что ферма имеет удивительно низкий уровень загрязнения для места, расположенного посреди автомагистрали.
Они говорят, что наслаждаются своей мирной жизнью на одной из самых своеобразных ферм в мире. Но признают, что иногда бывает одиноко, так как самые близкие друзья живут примерно в получасе езды.
Как-то странно говорить об одиночестве, когда мимо твоего дома каждый день проезжают тысячи людей! Да, тут есть нюанс: незнакомых людей.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ферма Стотт-Холл (Stott Hall Farm) – достаточно известное место на севере Англии и у него интересное прошлое. Этот дом стоит на пятачке земли посредине оживленной автомагистрали M62 – перед ним...