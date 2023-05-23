Stott Hall Farm — единственная ферма в мире, построенная прямо в середине оживлённой автомагистрали. Она окружена заборами, которые не пускают домашний скот на дорогу, а неуправляемые транспортные средства — на фермерскую землю.

Но как вообще получилось, что ферма оказалась на этом островке? Один из самых популярных мифов утверждает, что владельцы Stott Hall Farm, Кен и Бет Уайлд, отказались её продавать, и из-за этого дорогу пришлось раздвоить.

Однако в действительности дело было не так.