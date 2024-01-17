20 неудобных тайн, раскрытых с помощью генетических тестов

«Мы с родителями прошли ДНК-тестирование, и я управляю их профилями — их профили были созданы до того, как появился мой. И матери, и отцу пришло паническое сообщение от женщины с другого конца света: тест показал, что она их дочь. Она была в смятении, думая, что родители лгали ей всю жизнь. Когда я вошла в свой аккаунт, он показал, что у меня нет совпадений ДНК с моими родителями, что, как я знала, было неправдой, а тот факт, что моя мама была маленьким ребенком, когда родилась эта женщина, ясно говорил о том, что компания подменила наши результаты. В службе поддержки просто сказали "ну и ладно" и предложили новый тест. Моей семье это показалось забавным. Но представьте, каково было этой несчастной женщине, которая провела несколько дней, сходя с ума от мысли, что вся ее жизнь была ложью, пока я не получила ее сообщения и не ответила ей».