20 неудобных тайн, раскрытых с помощью генетических тестов

Тест ДНК — очень крутая и полезная штука. Но он может открыть глаза на правду, которую люди не были готовы узнать.
Вот несколько поразительных историй из первых уст — от людей, сделавших генетический тест ради интереса и узнавших о себе и своей семье много нового...
«Мой двоюродный брат пытался обмануть государство, утверждая, что он на какой-то там процент является коренным американцем, и сдал тест ДНК. В результате его признали отцом четырех детей от четырех женщин, которые даже его женами никогда не были».
«Что мы выяснили? Мой дед не умер, когда моему отцу было 4 года, как мы всегда думали. Вместо этого он инсценировал свою смерть, прошел 1500 км на другой конец страны, женился на шестнадцатилетней девушке и завел еще 7 детей. При этом он оставил мою бабушку воспитывать 6 их общих детей и двух своих детей от предыдущего брака. Хуже всего было то, что для второй партии детей он использовал те же имена, что и для первой».
«Мы с женой оба сделали генеалогический ДНК-тест. У нее оказалось невероятное происхождение. Первые народы Северной Америки. Южная Америка. Португалия и вся Европа. Это было так круто! Когда я получил свой результат, там было написано: "Ты шотландец, приятель"».
«Мой ребенок прошел тест и через 8 лет познакомил меня со сводной сестрой, о которой я даже не подозревал. Мой отец снова женился, и у него был сын, о котором я знал, но эта младшая сестра застала нас обоих врасплох. А отец уже скончался, так что... Теперь у меня есть сестра».
«Благодаря одному из этих тестов я узнала, что у меня есть ген рака (BRCA1), и вся моя семья тоже прошла тестирование — у сестры, брата и отца он тоже есть. Теперь мы проходим профилактическое тестирование на рак, но кто знает, может быть, это спасет кому-то из нас жизнь в будущем. В общем, это не совсем ужасная история, но когда я впервые узнала об этом, было очень страшно — я ожидала получить какой-нибудь занимательный отчет, а вместо этого узнала, что у меня серьезное заболевание».
«Несколько лет назад я сделал генетический тест ДНК. Выяснилось, что мой отец совершил сексуальное насилие над более чем 50 женщинами».
«Узнал, что женат на своей кузине».
«Одна из моих лучших подруг позвонила мне однажды в панике. Она сделала тест свой и своего отца ради забавы. Оказалось, он ей не отец. Оказалось, что у мамы много скелетов в шкафу. Биопапа никогда не знал о ее существовании и был так счастлив найти ее. Теперь мы сомневаемся, что отец ее сестры — ее отец. Это просто гигантский эффект домино, не сулящий ничего хорошего».
«Узнала, что мой отец не является моим биологическим отцом. Сестра отца подарила мне тест ДНК. Я прошла его и обнаружила, что не являюсь родственницей своей тети, а значит, не являюсь родственницей своего отца. Но у меня есть 10 с лишним сводных братьев и сестер, кем бы ни был мой отец-донор спермы. Дома меня полгода водили за нос, убеждали в том, что результаты неточны, называли лгуньей и все такое. И наконец признали, что это правда. Теперь у нас ужасные отношения».
«Не я, но мой коллега узнал, что его биологический отец не тот, кого он им считал. Оказалось, что он один из многих-многих детей доктора по лечению бесплодия Дональда Клайна (о нем есть фильм «Наш общий отец», вышедший в 2022 году)».
«С одним из моих двоюродных дедушек связалась женщина, которая заявила, что он ее отец, после того как она прошла тест на одном из таких сайтов. Он категорически отрицал это, и это вызвало раздор в семье, пока не выяснилось, что на самом деле отцом был его старший брат. Оказалось, что в юности он вел себя, мягко говоря, неидеально».
«Моя мать была одним из семи детей жестокой матери и любимого отца. Двадцать внуков (мои двоюродные братья, родной брат и я). Благодаря тестированию некоторые кузены установили, что по крайней мере трое из семи детей не были биологическими отпрысками мужа моей бабушки. Мы решили не рассказывать об этом остальным кузенам, пока не умрет последний дядя (ему 93 года)».
«Мы всегда знали, что у моей бабушки был ребенок (мой отец) до того, как она вышла замуж, но благодаря сайту Ancestry мы узнали, что на самом деле у нее был еще один ребенок, после моего отца, но до того, как она вышла замуж (отцы детей при этом разные)».
«Моя сестра узнала, что половина семьи нашей мамы — дети инцеста. Вплоть до нескольких двоюродных тетушек и дядюшек».
«Не хоррор-история, но, конечно, неожиданная... Моя сестра сделала тест 23andme и совпала с племянницей. Оказалось, что у моего брата, которому 40 лет, есть дочь. По ее возрасту мы можем судить, что она родилась, когда мой брат учился в школе. Биологическая мать, должно быть, отдала ее на удочерение, не сказав моему брату. Никаких плохих чувств, они были бы так молоды (около 15 лет), так что это было к лучшему».
«Отец моей лучшей подруги — мой отец. Нам было по 40 лет, когда мы узнали об этом. Мы родились с разницей в семь месяцев, то есть ее мама (лучшая подруга моей мамы) была очень сильно беременна, когда была зачата я».
«Я думал, что я француз... Оказалось, что АНГЛИЧАНИН!!!»
«Выяснилось, что данные для прохождения теста (родословная, даты рождения, место жительства и фотографии профиля) использовались для взлома».
«Мы с родителями прошли ДНК-тестирование, и я управляю их профилями — их профили были созданы до того, как появился мой. И матери, и отцу пришло паническое сообщение от женщины с другого конца света: тест показал, что она их дочь. Она была в смятении, думая, что родители лгали ей всю жизнь. Когда я вошла в свой аккаунт, он показал, что у меня нет совпадений ДНК с моими родителями, что, как я знала, было неправдой, а тот факт, что моя мама была маленьким ребенком, когда родилась эта женщина, ясно говорил о том, что компания подменила наши результаты. В службе поддержки просто сказали "ну и ладно" и предложили новый тест. Моей семье это показалось забавным. Но представьте, каково было этой несчастной женщине, которая провела несколько дней, сходя с ума от мысли, что вся ее жизнь была ложью, пока я не получила ее сообщения и не ответила ей».
«Моя девичья фамилия очень похожа на немецкую, но во мне не нашли ни капли немецкой крови. Я совпадаю по результатам теста с людьми с моей девичьей фамилией, так что происхождение не вызывает сомнений, но где-то что-то не так. У меня есть семейное древо, задокументированное вплоть до 1500-х годов в Германии, так что, возможно, кто-то был усыновленным или незаконнорожденным, и это просто не подтверждено документально».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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