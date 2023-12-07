Жительница Техаса Кейтилин Торнли страдает невероятно редким заболеванием. Она чихает по 20 раз в минуту, что составляет 12 000 раз в день. Проблема в том, что это состояние мучает ее с 12 лет, а врачи так и не выяснили причину.
Вот старое видео от 2015 года про Кейтилин, тогда она была еще 12-летней школьницей.
Бедная Кейтилин Торнли постоянно тянется за салфеткой, так как постоянно чихает и просто не может остановиться. Она говорит, что это странное заболевание удивительно болезненно, поскольку ее тело постоянно находится в состоянии готовности к следующему «апчхи» — даже ночью, поскольку она продолжает чихать и во сне.
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Началось всё это внезапно, когда девочка шла с урока кларнета в своей школе. По словам Кейтилин, сначала это были «как бы маленькие толчки». Она подумала, что это может быть аллергическая реакция на что-то или раздражение в носу, и скоро прекратится. Но этого так и не произошло. Наоборот, стало только хуже — и она начала чихать до 20 раз в минуту.
В последующие недели приступы чихания стали длиться до 15 минут за раз, и Кейтилин едва могла закончить предложение, когда начинала говорить. В итоге ей пришлось прекратить посещать школу и отказаться от игры на кларнете в оркестре. Девочка не могла даже поесть нормально, да и с питьем могли быть проблемы. Ее постоянное чихание влияло на все аспекты жизни.
Медики из Техасской детской больницы в Хьюстоне попытались разобраться в загадочной ситуации с чиханием и выяснить, что его вызвало, но были весьма озадачены уникальным случаем. По словам доктора Мереда Парнса, у Кейтилин было какое-то «странное ощущение» в носу, как она его описывала, и это очень характерно для тиков.
В сентябре 2015 года, когда ее история стала достоянием общественности, Кейтилин побывала на приеме у шести врачей, которые исключили аллергию. Они также исключили и наличие вируса. Кейтилин и ее родители оказались в тупике.
Ее родители все больше беспокоились по поводу непрекращающегося чихания дочери и его загадочной причины. Отец девочки вспомнил случай, когда у Кейтилин случился приступ, продолжавшийся 45 минут подряд. Но они не теряли надежды, что кто-нибудь объявится и даст ответы на вопросы о состоянии Кейтилин.
Девочка успокаивалась от только тогда, когда наконец засыпала — и ей, чтобы расслабиться, приходилось принимать снотворное и слушать The Beatles. «Иногда мне хочется ненадолго покинуть свое тело, чтобы посмотреть, как я сплю, — признавалась она. — Потому что даже во сне я чихаю».
Несмотря на то, что прошло уже восемь лет, официальных новостей о привычке Кейтилин чихать так и не появилось. Будем надеяться, что ей больше не приходится закупать салфетки оптом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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