В последующие недели приступы чихания стали длиться до 15 минут за раз, и Кейтилин едва могла закончить предложение, когда начинала говорить. В итоге ей пришлось прекратить посещать школу и отказаться от игры на кларнете в оркестре. Девочка не могла даже поесть нормально, да и с питьем могли быть проблемы. Ее постоянное чихание влияло на все аспекты жизни.

Медики из Техасской детской больницы в Хьюстоне попытались разобраться в загадочной ситуации с чиханием и выяснить, что его вызвало, но были весьма озадачены уникальным случаем. По словам доктора Мереда Парнса, у Кейтилин было какое-то «странное ощущение» в носу, как она его описывала, и это очень характерно для тиков.

В сентябре 2015 года, когда ее история стала достоянием общественности, Кейтилин побывала на приеме у шести врачей, которые исключили аллергию. Они также исключили и наличие вируса. Кейтилин и ее родители оказались в тупике.