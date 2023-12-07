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Каково это —&nbsp;чихать 12 000 раз в день

Каково это — чихать 12 000 раз в день

Автор:
07 декабря 2023 14:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Редкое заболевание   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   медицина   медицина США   ну и ну   чиханье   
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Жительница Техаса Кейтилин Торнли страдает невероятно редким заболеванием. Она чихает по 20 раз в минуту, что составляет 12 000 раз в день. Проблема в том, что это состояние мучает ее с 12 лет, а врачи так и не выяснили причину.

Вот старое видео от 2015 года про Кейтилин, тогда она была еще 12-летней школьницей.


Бедная Кейтилин Торнли постоянно тянется за салфеткой, так как постоянно чихает и просто не может остановиться. Она говорит, что это странное заболевание удивительно болезненно, поскольку ее тело постоянно находится в состоянии готовности к следующему «апчхи» — даже ночью, поскольку она продолжает чихать и во сне.


Началось всё это внезапно, когда девочка шла с урока кларнета в своей школе. По словам Кейтилин, сначала это были «как бы маленькие толчки». Она подумала, что это может быть аллергическая реакция на что-то или раздражение в носу, и скоро прекратится. Но этого так и не произошло. Наоборот, стало только хуже — и она начала чихать до 20 раз в минуту.


В последующие недели приступы чихания стали длиться до 15 минут за раз, и Кейтилин едва могла закончить предложение, когда начинала говорить. В итоге ей пришлось прекратить посещать школу и отказаться от игры на кларнете в оркестре. Девочка не могла даже поесть нормально, да и с питьем могли быть проблемы. Ее постоянное чихание влияло на все аспекты жизни.


Медики из Техасской детской больницы в Хьюстоне попытались разобраться в загадочной ситуации с чиханием и выяснить, что его вызвало, но были весьма озадачены уникальным случаем. По словам доктора Мереда Парнса, у Кейтилин было какое-то «странное ощущение» в носу, как она его описывала, и это очень характерно для тиков.


В сентябре 2015 года, когда ее история стала достоянием общественности, Кейтилин побывала на приеме у шести врачей, которые исключили аллергию. Они также исключили и наличие вируса. Кейтилин и ее родители оказались в тупике.


Ее родители все больше беспокоились по поводу непрекращающегося чихания дочери и его загадочной причины. Отец девочки вспомнил случай, когда у Кейтилин случился приступ, продолжавшийся 45 минут подряд. Но они не теряли надежды, что кто-нибудь объявится и даст ответы на вопросы о состоянии Кейтилин.

Девочка успокаивалась от только тогда, когда наконец засыпала — и ей, чтобы расслабиться, приходилось принимать снотворное и слушать The Beatles. «Иногда мне хочется ненадолго покинуть свое тело, чтобы посмотреть, как я сплю, — признавалась она. — Потому что даже во сне я чихаю».


Несмотря на то, что прошло уже восемь лет, официальных новостей о привычке Кейтилин чихать так и не появилось. Будем надеяться, что ей больше не приходится закупать салфетки оптом.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Редкое заболевание   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   медицина   медицина США   ну и ну   чиханье   
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4k
vfrcbvec Час назад
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7k
Marlboro Полчаса назад
Я раньше чихал и радовался, т.к. это придавало мне какие-то позитивные эмоции. После эпидемии Коронавируса во время "пыльцы от травы" я чихаю по 100 раз в день и это очень неприятно. С тех пор я мечтаю о том, чтобы не чихать вообще.
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41k
Aleks 36 минут назад
Неврология, к гадалке не ходи... А американские врачи ее 12 лет от насморка лечат.
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552
novok 41 минуту назад
Всем управляет мозг. Видимо, что-то с ним не так.
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2k
anatolis Час назад
А может это разновидность синдрома туретта и так проявляется
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20k
scorpick Час назад
У нас по мужской линии передаётся такая фигня - стоит плотно поесть, да если ещё и с алкоголем, мы начинаем чихать. Может 10 раз, а может и 50. Помню, два брата одновременно в гости приехали, мы заварили дымламу, выпили, поели и одновременно, четверо мужчин разбежались кто куда чихать. Смешно, конечно, но это реально достает.
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26k
Стрелец Час назад
Это аутоимунное (с).
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17k
Сергей Час назад
У нас был конструктор, когда он простывал и у него закладывало нос, он засовывал бороментол на ватке в нос и хихикал в это время от щекотки! Засунет, крутит и хихикает!)))
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372
Денис Веселов Час назад
20 в минуту, это не хрена не 12 тыщ в день. У неё уже кукуху стрясло бы за это время, что она сраться бы начала по 20 раз в час)))
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1k
thrashbox 2 часа назад
Я ничего не хочу подозревать - но есть вопрос: каким образом и зачем девочка умудряется наложить косметику, если она чихает 20 раз в минуту ?
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7k
Себастьян Перейра 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Еркен 2 часа назад
Действительно похоже на тик.
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391k
Алексей 2 часа назад
я тут день чихал почти без перерыва. охренел. а тут с 12 лет
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