Если б я был султан: безработный японец завел четырех жен и трех детей

Японские СМИ недавно рассказали о скандальной истории 35-летнего японца, у которого якобы четыре жены и трое маленьких детей, но при этом он не работает уже более десяти лет.
35-летний Рюта Ватанабэ из города Саппоро на японском острове Хоккайдо в одночасье стал сенсацией в своей стране благодаря нетрадиционному образу жизни. Ватанабэ живет в одном доме с тремя из четырех своих жен, которые прекрасно ладят друг с другом. И в финансовых вопросах полностью полагается на них, поскольку сам вот уже 10 лет как не работает.
Повседневная жизнь полигамной семьи была недавно показана на японском канале AbemaTV в новостной программе Abema Prime и вызвала бурные дебаты в Японии, стране, где полигамия официально запрещена. Чтобы обойти японский закон о полигамии, четыре жены Рюты в настоящее время находятся с ним в так называемых «гражданских отношениях». Но они планируют зарегистрировать свой брак, а затем развестись с ним, по очереди, чтобы взять его фамилию и передать ее своим детям.
«Я просто люблю женщин, поэтому, не успев опомниться, оказался в этой ситуации, — рассказал Ватанабэ в интервью Abema TV. — Любители собак меня хорошо понимают. Если вы вырастили одного щенка, разве вам не захочется вырастить другого? Мне нравятся женщины, и я люблю их всех одинаково».
35-летний безработный живет с тремя своими женами, и все они занимают одну спальню вместе со своими детьми. Его первой жене 27 лет, а второй и третьей — 24 и 22 года соответственно. С первой женой у него есть 2-летний и годовалый малыши, а со второй — 5-месячный малыш. Рюта не уточнил, почему его четвертая жена живет отдельно, но остальные женщины подтвердили, что у них есть еще одна «жена-сестра».
По собственному признанию, все жены Ватанабэ с самого начала знали, что не будут единственными. Также они знали, что он безработный. И то, и другое и устраивало. Они все работают, чтобы покрывать ежемесячные расходы семьи, составляющие примерно 850 000 иен (5 860 долларов), а Рюта занимается домашними делами. Это необычная договоренность, особенно для патриархального японского общества, но членов этой семьи она устраивает.
«Я думаю, что в полигамии нет никакой проблемы», — говорит Рюта Ватанабэ, приводя в пример Токугаву Иэнари, одиннадцатого сёгуна сёгуната Токугава, который правил дольше всех и у которого было 53 ребенка. Он в шутку сказал журналистам, что хочет войти в историю, став отцом 54 детей.
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Рюта говорит о своих четырех женах так: «меньше, чем семья, но больше, чем друзья», и ни одна из женщин, похоже, не возражает против такого определения. Напротив, во время программы Abema Prime они постоянно восхваляли его обаяние и силу и единодушно выражали ему свою поддержку.
На вопрос о том, как полигамная семья планирует объяснить детям их жизненный уклад, Рюта ответил, что они сами разберутся. А одна из его жен сказала, что они постараются объяснить детям, что не все семьи одинаковы, чтобы они росли без предрассудков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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