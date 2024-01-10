Если б я был султан: безработный японец завел четырех жен и трех детей

«Я просто люблю женщин, поэтому, не успев опомниться, оказался в этой ситуации, — рассказал Ватанабэ в интервью Abema TV. — Любители собак меня хорошо понимают. Если вы вырастили одного щенка, разве вам не захочется вырастить другого? Мне нравятся женщины, и я люблю их всех одинаково».

35-летний безработный живет с тремя своими женами, и все они занимают одну спальню вместе со своими детьми. Его первой жене 27 лет, а второй и третьей — 24 и 22 года соответственно. С первой женой у него есть 2-летний и годовалый малыши, а со второй — 5-месячный малыш. Рюта не уточнил, почему его четвертая жена живет отдельно, но остальные женщины подтвердили, что у них есть еще одна «жена-сестра».

По собственному признанию, все жены Ватанабэ с самого начала знали, что не будут единственными. Также они знали, что он безработный. И то, и другое и устраивало. Они все работают, чтобы покрывать ежемесячные расходы семьи, составляющие примерно 850 000 иен (5 860 долларов), а Рюта занимается домашними делами. Это необычная договоренность, особенно для патриархального японского общества, но членов этой семьи она устраивает.

«Я думаю, что в полигамии нет никакой проблемы», — говорит Рюта Ватанабэ, приводя в пример Токугаву Иэнари, одиннадцатого сёгуна сёгуната Токугава, который правил дольше всех и у которого было 53 ребенка. Он в шутку сказал журналистам, что хочет войти в историю, став отцом 54 детей.