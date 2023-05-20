Археологи думали, что нашли статую Рамсеса II — но ошиблись

Так как статую нашли в Гелиополисе, где Рамсес II основал Храм солнца, учёные были уверены, что статуя изображает именно его. Однако недавние исследования показали, что на самом деле это была статуя Псамметиха I, фараона 26-й династии. Археологи пришли к такому выводу, изучив надпись на памятнике - "Nebaa". Это было прозвище именно Псамметиха I. Он правил Египтом с 664 по 610 год до н.э., и за это время совершил поворотный момент в истории государства. Фараон покончил с раздробленностью, и восстановил независимость Египта от Ассирийской империи, обеспечил безопасность границ и расширил его влияние.