Археологи думали, что нашли статую Рамсеса II — но ошиблись

Ещё в 2017 году археологи раскопали огромную 8-метровую статую фараона в Каире. Это была громкая находка, и всё это время учёные были уверены, что статуя изображает одного из самых известных фараонов — Рамсеса II. Но недавнее исследование выявило, что это не так.
Останки огромной статуи в Каире обнаружили немецко-египетские исследователи. Они работали на территории на востоке Каира, где раньше располагался древний город Гелиополис, а ныне находится район Эль-Матарей. Несмотря на сложные условия работы, археологи достали части статуи из грязи. Высота статуи - примерно 8 метров, а её возраст - 3000 лет. Первоначально считалось, что статуя изображает одного из самых известных фараонов - Рамсеса II. Однако, недавние исследования показали, что статуя может изображать правителя Позднего периода древнеегипетской истории (664—332 до н. э.). Она может стать самой старой найденной статуей этого периода.
Так как статую нашли в Гелиополисе, где Рамсес II основал Храм солнца, учёные были уверены, что статуя изображает именно его. Однако недавние исследования показали, что на самом деле это была статуя Псамметиха I, фараона 26-й династии. Археологи пришли к такому выводу, изучив надпись на памятнике - "Nebaa". Это было прозвище именно Псамметиха I. Он правил Египтом с 664 по 610 год до н.э., и за это время совершил поворотный момент в истории государства. Фараон покончил с раздробленностью, и восстановил независимость Египта от Ассирийской империи, обеспечил безопасность границ и расширил его влияние.
В своё время эта древняя статуя стала грандиозной находкой, и интерес к ней не угасает. Халед аль-Анани, министр древностей Египта, назвал её "одним из самых важных археологических открытий". Он также упомянул, что Галиополис "был главным культурным центром Древнего Египта". После необходимой реставрации статуя будет установлена у входа в Большой египетский музей, открытие которого первоначально планировалось в 2018 году. Известно, что музей, в котором разместят самую большую коллекцию древностей в мире, откроют к концу 2023 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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