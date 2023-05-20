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Археологи думали, что нашли статую Рамсеса II — но ошиблись

Археологи думали, что нашли статую Рамсеса II — но ошиблись

Автор:
20 мая 2023 08:30
Сообщество : Факты
Метки: археологи   археология   египет   каир   находка   находки   статуи   фараон   фараоны   фото   
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Ещё в 2017 году археологи раскопали огромную 8-метровую статую фараона в Каире. Это была громкая находка, и всё это время учёные были уверены, что статуя изображает одного из самых известных фараонов — Рамсеса II. Но недавнее исследование выявило, что это не так.

Останки огромной статуи в Каире обнаружили немецко-египетские исследователи. Они работали на территории на востоке Каира, где раньше располагался древний город Гелиополис, а ныне находится район Эль-Матарей. Несмотря на сложные условия работы, археологи достали части статуи из грязи. Высота статуи - примерно 8 метров, а её возраст - 3000 лет. Первоначально считалось, что статуя изображает одного из самых известных фараонов - Рамсеса II. Однако, недавние исследования показали, что статуя может изображать правителя Позднего периода древнеегипетской истории (664—332 до н. э.). Она может стать самой старой найденной статуей этого периода.

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Так как статую нашли в Гелиополисе, где Рамсес II основал Храм солнца, учёные были уверены, что статуя изображает именно его. Однако недавние исследования показали, что на самом деле это была статуя Псамметиха I, фараона 26-й династии. Археологи пришли к такому выводу, изучив надпись на памятнике - "Nebaa". Это было прозвище именно Псамметиха I. Он правил Египтом с 664 по 610 год до н.э., и за это время совершил поворотный момент в истории государства. Фараон покончил с раздробленностью, и восстановил независимость Египта от Ассирийской империи, обеспечил безопасность границ и расширил его влияние.

В своё время эта древняя статуя стала грандиозной находкой, и интерес к ней не угасает. Халед аль-Анани, министр древностей Египта, назвал её "одним из самых важных археологических открытий". Он также упомянул, что Галиополис "был главным культурным центром Древнего Египта". После необходимой реставрации статуя будет установлена у входа в Большой египетский музей, открытие которого первоначально планировалось в 2018 году. Известно, что музей, в котором разместят самую большую коллекцию древностей в мире, откроют к концу 2023 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   археология   египет   каир   находка   находки   статуи   фараон   фараоны   фото   
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1  комментарий
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Тимофей 8 минут назад
Это были точно не египтяне. Современные представители оставили только слой мусора на заднем плане((((
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