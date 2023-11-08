В Египте нашли кувшины с вином выдержкой в 5000 лет

Ни одна королевская особа не была похоронена с такими почестями и сокровищами, как древнеегипетские фараоны и их семьи. Загробную жизнь правителей продумывали до мелочей: строили для них просторные гробницы, украшенные по всему периметру и наполненные всем необходимым. Египетская царица Мернейт не была исключением.
Гробница в Абидосе, Египет, состоит из множества комнат, где похороненные четыре десятка слуг могли ухаживать за своей госпожой после смерти. Однако одной из самых поразительных находок в этом комплексе является коллекция из сотен глиняных кувшинов, в которых когда-то хранилось вино, причем некоторые из них до сих пор запечатаны.
Кувшины с вином были захоронены вместе с царицей 5000 лет назад. Мернейт была влиятельной женщиной, возможно, она могла быть первой женщиной-фараоном. Ее статус отразился в роскоши погребальных атрибутов, в том числе и вина.
Руководитель раскопок Кристиана Кёлер из Венского университета отметила: "Учитывая, что это свидетельства жизни и действий людей 5000-летней давности, мы каждый день поражаемся удивительным находкам, которые встречаются в ходе наших исследований, включая прекрасно сохранившиеся виноградные косточки, ремесленные изделия и даже следы ног".
"Обнаружение в Абидосе запечатанных и неповрежденных кувшинов, а также хорошо сохранившихся виноградных косточек может существенно расширить наши представления о самых ранних периодах производства, использования и торговли вином в древнем Средиземноморье и Северной Африке. Анализ сохранившихся остатков может, например, пролить свет на химический состав вина, его вкусовые качества и используемые добавки", - предположил исследователь Эмлин Додд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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