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В Египте нашли кувшины с вином выдержкой в 5000 лет

В Египте нашли кувшины с вином выдержкой в 5000 лет

Автор:
08 ноября 2023 11:35
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: археология   вино   гробниа   египет   кувшин   находка   
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Ни одна королевская особа не была похоронена с такими почестями и сокровищами, как древнеегипетские фараоны и их семьи. Загробную жизнь правителей продумывали до мелочей: строили для них просторные гробницы, украшенные по всему периметру и наполненные всем необходимым. Египетская царица Мернейт не была исключением.

Гробница в Абидосе, Египет, состоит из множества комнат, где похороненные четыре десятка слуг могли ухаживать за своей госпожой после смерти. Однако одной из самых поразительных находок в этом комплексе является коллекция из сотен глиняных кувшинов, в которых когда-то хранилось вино, причем некоторые из них до сих пор запечатаны.

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Кувшины с вином были захоронены вместе с царицей 5000 лет назад. Мернейт была влиятельной женщиной, возможно, она могла быть первой женщиной-фараоном. Ее статус отразился в роскоши погребальных атрибутов, в том числе и вина.

Руководитель раскопок Кристиана Кёлер из Венского университета отметила: "Учитывая, что это свидетельства жизни и действий людей 5000-летней давности, мы каждый день поражаемся удивительным находкам, которые встречаются в ходе наших исследований, включая прекрасно сохранившиеся виноградные косточки, ремесленные изделия и даже следы ног".

"Обнаружение в Абидосе запечатанных и неповрежденных кувшинов, а также хорошо сохранившихся виноградных косточек может существенно расширить наши представления о самых ранних периодах производства, использования и торговли вином в древнем Средиземноморье и Северной Африке. Анализ сохранившихся остатков может, например, пролить свет на химический состав вина, его вкусовые качества и используемые добавки", - предположил исследователь Эмлин Додд.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   вино   гробниа   египет   кувшин   находка   
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8  комментариев
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3k
xbrat 49 минут назад
Уже был подобный случай, со дня моря подняли вино в амфорах. Тоже что-то по дате "выдержки" было в тысячах лет. Только при дегустации выяснилось, что от вина там только название осталось. На вкус описывалось как: Вкус жжоной резины, серы, нотки бензина и т.д. По структуре маслянистая жидкость серого цвета...
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199
Пчёл 2 минуты назад
Так и надо писать, автор, кувшины из-под вина, а не с вином!
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4k
Χάρων 5 минут назад
Это уже не вино, а уксус...
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15k
Ivan 5 минут назад
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4k
fkamash 9 минут назад
У меня в подвале стоят бутылки 24-32 лет выдержки. Мертвое оно уже там. Не уксус, но луковые ноты бешеные
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5k
Lexx Полчаса назад
Если вино неправильно хранить, оно может и через год превратится в уксус.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Ну, за находку!
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Fuchsia

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