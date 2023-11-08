В Египте нашли кувшины с вином выдержкой в 5000 лет

Гробница в Абидосе, Египет, состоит из множества комнат, где похороненные четыре десятка слуг могли ухаживать за своей госпожой после смерти. Однако одной из самых поразительных находок в этом комплексе является коллекция из сотен глиняных кувшинов, в которых когда-то хранилось вино, причем некоторые из них до сих пор запечатаны.