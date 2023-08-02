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23 остряка, которые точно знают как фотографироваться со статуями

23 остряка, которые точно знают как фотографироваться со статуями

Автор:
02 августа 2023 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Забавные   Комичные   Остряки   мастерство   статуи   фото   
1731
24

Умение придумать удачный ракурс, который может развеселить окружающих, - это несомненная удача и мастерство фотографа. И ещё это отличный способ сохранить памятные мгновения из путешествий. А если поблизости есть статуи, то потенциал для веселья возрастает во много раз. Взгляните на эти комичные кадры!

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Метки: Забавные   Комичные   Остряки   мастерство   статуи   фото   
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27k
Егор 2 часа назад
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15k
Alex 12 минут назад
Да всем насрать на ваши фото...
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577
Anatolij 50 минут назад
На 19 неплохо так титьки натерли, извращуги!
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34k
АнтонПолднев Час назад
Видно, что некоторые скульптуры сделаны специально для туристов. Но это это ничего неменяет. Прикольно

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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Нуачо, в целом неплохо, с фантазией
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