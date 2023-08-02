23 остряка, которые точно знают как фотографироваться со статуями

Умение придумать удачный ракурс, который может развеселить окружающих, - это несомненная удача и мастерство фотографа. И ещё это отличный способ сохранить памятные мгновения из путешествий. А если поблизости есть статуи, то потенциал для веселья возрастает во много раз. Взгляните на эти комичные кадры!