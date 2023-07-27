В Италии обнаружена глиняная фигурка возрастом 7000 лет

В пресс-релизе Римского университета Сапиенца говорится, что подобные артефакты очень редки в Италии и практически отсутствуют в археологической летописи Тирренского склона.

Пещера Баттифратта находится на территории коммуны Поджо-Нативо, в местности Казали, в долине реки Риано. У ее входа бьет источник, пещера имеет лабиринт подземных камер, украшенных сталагмитами и сталактитами.