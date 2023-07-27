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В Италии обнаружена глиняная фигурка возрастом 7000 лет

В Италии обнаружена глиняная фигурка возрастом 7000 лет

Автор:
27 июля 2023 08:58
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Италия   археология   находка   пещера   статуэтка   фигурка   
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Археологи из Римского университета Сапиенца обнаружили в пещере Баттифратта, расположенной недалеко от Поджо-Нативо в регионе Сабина (Лацио), фигурку с женскими чертами. Возраст находки приблизительно 7000 лет, ее создали в эпоху неолита, когда на полуострове появились первые земледельческие общины.

В пресс-релизе Римского университета Сапиенца говорится, что подобные артефакты очень редки в Италии и практически отсутствуют в археологической летописи Тирренского склона.

Пещера Баттифратта находится на территории коммуны Поджо-Нативо, в местности Казали, в долине реки Риано. У ее входа бьет источник, пещера имеет лабиринт подземных камер, украшенных сталагмитами и сталактитами.

Исследования в пещере Баттифратта являются частью более масштабного проекта, проводимого Фондом великих раскопок Сапиенцы, который изучает доисторические поселения в долине Фарфа и прилегающих к ней территориях.

В данный момент ученые исследуют "технологические и стилистические аспекты" статуэтки, чтобы лучше понять, как она была сделана. Черты лица лишь схематично намечены, большее внимание мастер уделил прическе и украшению тела.

Доктор Сесилия Конати из Университета Сапиенца прокомментировала: "Когда присутствие керамики сочетается с фаунистическими и ботаническими находками, а также с обнаружением человеческого скелета рядом со статуэткой, раскрываются тайны. Все это говорит о том, что источник пещеры использовался не только для водоснабжения, но и для погребальных и ритуальных целей".

7000 лет назад пещера Баттифратта служила убежищем и защитой для древних людей, которые занимались охотой, собирательством и элементарным земледелием. Хотя свидетельств древних ритуалов в пещере не так много, глиняная фигурка позволяет предположить, что она использовалась в церемониальных целях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   археология   находка   пещера   статуэтка   фигурка   
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2  комментария
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392
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Так себе артефакт. Может собачье гомно засохшее возрастом 5 дней?
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11k
zlopisec 49 минут назад
Самый древний из найденных дилдо....
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