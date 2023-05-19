12 снимков фотографа, который объездил мир и показал аптечки жителей разных стран

1561
13
Как и чем лечатся люди в разных уголках планеты.
Итальянец Габриэль Галимберти уже много лет занимается документальной фотографией. Он путешествует по миру, чтобы снимать обычных людей и с помощью фотографии рассказывать истории. Его снимки показывают особенности и отличия жителей разных уголков планеты, рассказывают о вещах, которыми они себя окружают и которыми они гордятся.
Семья из Коста-Рики их аптечка
×
×
Пенсионерка из Латвии: в ее аптечке лекарства, купленные во время болезни или на всякий случай
Канделита и Арно Брюнель из Лозанны, Швейцария: Арно — страстный любитель фотографии
Семья из Мумбаи: 67-летний глава семьи перенес инсульт, поэтому почти все лекарства для него
Вул-Лима Бальтазан со своей матерью и сыном с Гаити: они лечатся традиционной гаитянской медициной
34-летняя Иева Лусте, которая живет вместе со своим 10-летним сыном в центре Риги, Латвия
70-летний Ясумаса и его 66-летняя супруга Нобуко — японские пенсионеры
Пара живет в Токио. Ясумаса пьет препараты для сердца (на фото они в прозрачных пакетиках).
Итальянцы, живущие в Майами: почти все их лекарства куплены в Италии, где они часто бывают
Герои из литовского поселка Прейла верят в целебную силу природы, лечатся травами и эфирными маслами
Жители Мехико, отец и сын, и их аптечка
Три поколения женщин из Боготы (Колумбия) и их лекарства
Жители Парижа: в их квартире нашлись лекарства от всего
Источник:
Ссылки по теме:
- Чудеса импортозамещения: древние кондиционеры по-ирански
- Кончились танцы: учительницу уволили за съемку непристойных танцев для TikTok
- Что на самом деле показывают в музее унитазных крышек
- 15 невероятных фото Чукотки
- Самые суровые аскеты Индии: 16 фото о том, кто такие садху
Новости партнёров