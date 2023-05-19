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12 снимков фотографа, который объездил мир и показал аптечки жителей разных стран

12 снимков фотографа, который объездил мир и показал аптечки жителей разных стран

Автор:
19 мая 2023 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: аптечка   в мире   лекарство   лечение   люди   фото   
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Как и чем лечатся люди в разных уголках планеты.

Итальянец Габриэль Галимберти уже много лет занимается документальной фотографией. Он путешествует по миру, чтобы снимать обычных людей и с помощью фотографии рассказывать истории. Его снимки показывают особенности и отличия жителей разных уголков планеты, рассказывают о вещах, которыми они себя окружают и которыми они гордятся.


Семья из Коста-Рики их аптечка

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Пенсионерка из Латвии: в ее аптечке лекарства, купленные во время болезни или на всякий случай

Канделита и Арно Брюнель из Лозанны, Швейцария: Арно — страстный любитель фотографии

Семья из Мумбаи: 67-летний глава семьи перенес инсульт, поэтому почти все лекарства для него

Вул-Лима Бальтазан со своей матерью и сыном с Гаити: они лечатся традиционной гаитянской медициной

34-летняя Иева Лусте, которая живет вместе со своим 10-летним сыном в центре Риги, Латвия

70-летний Ясумаса и его 66-летняя супруга Нобуко — японские пенсионеры

Пара живет в Токио. Ясумаса пьет препараты для сердца (на фото они в прозрачных пакетиках).

Итальянцы, живущие в Майами: почти все их лекарства куплены в Италии, где они часто бывают

Герои из литовского поселка Прейла верят в целебную силу природы, лечатся травами и эфирными маслами

Жители Мехико, отец и сын, и их аптечка

Три поколения женщин из Боготы (Колумбия) и их лекарства

Жители Парижа: в их квартире нашлись лекарства от всего

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Метки: аптечка   в мире   лекарство   лечение   люди   фото   
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75k
Доктор Джонс 50 минут назад
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10k
GRuslan 17 минут назад
Знакомая рассказывала. Ей как то в знак благодарности дали бутылку водки, а она водку не пьёт и всячески отказывалась принять её, но когда мужчина сказал, мол как фельдшер со стажем, заявляю в каждом доме должна быть бутылка водки, она её взяла. У меня тоже всегда есть спирт на всякий случай.
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4k
Григорий 24 минуты назад
пластырь и перекись, больше ничего нету.
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14k
Александр Час назад
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868
Лютый вам Бетховен Час назад
Комментарий к фото
Рискну предположить что на заднем плане картина. Уж больно кадр интересный получился.
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