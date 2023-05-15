Что на самом деле показывают в музее унитазных крышек

Музей унитазных крышек прославил сантехника по имени Барни Смит, который увлёкся коллекционированием данных предметов, решив сначала использовать их как основу для своих "произведений". В его коллекции таким образом можно было увидеть крышку с фрагментами Берлинской стены, космического корабля "Челленджер" и колючей проволокой из Освенцима.
Впрочем, начал он с прикола – просто прицепил к крышке старые оленьи рога. Идея показалась забавной, после чего Барни набрал каких-то бракованных крышек у себя на работе и начал развлекаться, приделывая к ним совершенно, казалось бы, неуместные вещи.
Если посмотреть фото, то можно видеть, что унитазные крышки стали "полотнами" для совершенно разных "картин".
Скажем, совершенно органично на белом фоне смотрится чёрная индейская маска или большой крест – даже чем-то напоминает герб, благо форма похожа. Есть и совсем странные или, если так будет уместно сказать, не очень концептуальные работы.
Скажем, приклеенные к белому пластику пульты от телевизора или курительные трубки особого впечатления не производят. Но это до определённого времени было просто личное хобби – так что и спрашивать строго смысла нет.
Впрочем, когда про коллекцию узнали, он решил открыть собственный музей – прямо у себя дома, в Сан-Антонио (это Техас).
Музей унитазных крышек Барни Смита смело можно отнести к гаражной культуре – по крайней мере, экспозиция было выставлена в чём-то вроде гаража.
Это и интересно – музей стал довольно известным, не Лувр, кончено, но народ приезжал специально, чтобы посмотреть на необычную выставку. Более того – люди стали привозить свои работы для того, чтобы Барни Смит выставил их в музее.
К определённому моменту стены музея, даже с учётом того, что это был простой гараж, украсили подарки из Японии, Греции, Израиля и ещё многих стран.
Не знаем, верить или нет, но было даже заявлено, что в музее можно увидеть крышку унитаза из туалета Саддама Хусейна. Вопрос, кто мог её привезти и в какой ситуации этот даритель заполучил такой "трофей", наверное, только подстёгивал интерес посетителей.
Или, скажем, крышка от унитаза из частного самолёта Аристотеля Онассиса, на котором летала Жаклин Кеннеди... Кто-то ведь не поленился "стырить" этот раритет.
Впрочем, особыми доказательствами "достоверности" подаренных экспонатов Барни Смит вряд ли заморачивался, но свою роль в привлечении посетителей такие истории явно сыграли.
Пишут, что по статистике, которую вёл сам Барни Смит, музей, расположенный в его доме, посещало около 1 тысячи человек в год. Кто-то ухмыльнётся, конечно, но... В общем, когда владелец необычного музея стал пожилым, то он решил продать свой бизнес – и сделал это.
Он сумел продать свой музей в 2017-м году и даже успел перерезать ленточку на открытии музея на новом месте (в городе Колония здесь, в Техасе) – буквально за несколько месяцев до своей смерти в июле 2019-го года.
Источник:
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