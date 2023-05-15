Что на самом деле показывают в музее унитазных крышек

Впрочем, начал он с прикола – просто прицепил к крышке старые оленьи рога. Идея показалась забавной, после чего Барни набрал каких-то бракованных крышек у себя на работе и начал развлекаться, приделывая к ним совершенно, казалось бы, неуместные вещи.

Если посмотреть фото, то можно видеть, что унитазные крышки стали "полотнами" для совершенно разных "картин".

Скажем, совершенно органично на белом фоне смотрится чёрная индейская маска или большой крест – даже чем-то напоминает герб, благо форма похожа. Есть и совсем странные или, если так будет уместно сказать, не очень концептуальные работы.