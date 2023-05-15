Чудеса импортозамещения: древние кондиционеры по-ирански

Похоже, Иран очень давно готовился к жестким западных санкциям и тому, что в страну перестанет поступать современная электроника ведущих производителей.
Представьте, что может означать для жаркой ближневосточной страны резкое прекращение поставок кондиционеров? Множество людей будет просто изнемогать от жары в своих городских офисах и квартирах.
Ну Иран давно был готов к такому развитию событий. Даже очень давно: еще с древних времен. Ведь кондиционеры персы придумали еще тогда, когда западные цивилизации понятия о них не имели, были где-то на задворках цивилизации, а племена их варваров по лесам носились с дубинами.
Все было с точностью наоборот: Ближний Восток тогда был тем же, чем сейчас страны Запада — могущественным, богатым, передовым технологически и культурно.
Про подготовку к санкциям еще с тех древних времён, конечно, шутка. Но придуманная несколько тысячелетий назад технология кондиционирования применяется в иранской глубинке до наших дней. И не нужно ей ни электричество, ни продукция западных производителей.
Вот эта прямоугольная башня, возвышающаяся над зданием и есть древний иранский кондиционер.
Он называется бадгир, и был придуман гениальными инженерами ещё до нашей эры. Точных данных, когда и где точно появились первые бадгиры нет, но известно, что в Египте подобные конструкции были еще в 1300 году до н.э.. И примерно в этот же период появились и в древней Персии.
Принцип работы кондиционера-бадгира достаточно прост.
Обязательно возвышающаяся над зданием башня-ветроуловитель имеет либо 4-гранную, либо 6-гранную формы с прорезями для поступления воздуха. В зависимости от направления ветра некоторых грани могут временно закрываться для лучшей эффективности. Внутри башня имеет два канала. По одному из них поступающий воздух за счет естественной тяги засасывается внутрь помещения, направляясь вниз.
Используется так называемый каминный эффект. Опускаясь, воздух проходит через нижние (часто подвальные) помещения с более прохладным воздухом, затем поступает в жилые комнаты с разогревшимися теплыми стенами, охлаждает их, поднимается к верху и выходит через второй канал бадгира.
Кроме того, зачастую бадгиры комбинировались со знаменитой хитрой системой подземного водопровода «канат», получая из него очень холодный воздух.
И если «кондиционер» более эффективен ночью, охлаждая за счет притока ночного прохладного воздуха нагревшиеся за день комнаты, то комбинация с канатом позволяет даже очень жарким днем поддерживать внутри дома температуру аж на 10-12 градусов ниже, чем на улице.
Башни кондиционеров-бадгиров в иранском городе Йезд.
Источник:
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