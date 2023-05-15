Чудеса импортозамещения: древние кондиционеры по-ирански

Представьте, что может означать для жаркой ближневосточной страны резкое прекращение поставок кондиционеров? Множество людей будет просто изнемогать от жары в своих городских офисах и квартирах.

Ну Иран давно был готов к такому развитию событий. Даже очень давно: еще с древних времен. Ведь кондиционеры персы придумали еще тогда, когда западные цивилизации понятия о них не имели, были где-то на задворках цивилизации, а племена их варваров по лесам носились с дубинами.

Все было с точностью наоборот: Ближний Восток тогда был тем же, чем сейчас страны Запада — могущественным, богатым, передовым технологически и культурно.

Про подготовку к санкциям еще с тех древних времён, конечно, шутка. Но придуманная несколько тысячелетий назад технология кондиционирования применяется в иранской глубинке до наших дней. И не нужно ей ни электричество, ни продукция западных производителей.