Кончились танцы: учительницу уволили за съемку непристойных танцев для TikTok

Стремясь заинтересовать своих учеников, она начала танцевать с ними в классе.



“Один из моих учеников пригласил меня потанцевать с ним, и классу действительно понравилось такое общение. После этого другие студенты тоже начали задавать вопросы, и я воспользовалась взаимодействием и интересом студентов, чтобы применять свои занятия более качественно, потому что студенты более заинтересованы и взволнованы”, — рассказала она.