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Кончились танцы: учительницу уволили за съемку непристойных танцев для TikTok

Кончились танцы: учительницу уволили за съемку непристойных танцев для TikTok

Автор:
15 мая 2023 10:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Сибелли Феррейра   Танцы   в мире   видео   люди   тикток   учительница   фото   
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Преподаватель, любящая танцы, была уволена со своей должности за то, что исполняла сексуальные танцы со своими учениками и размещала видео на TikTok.

Сибелли Феррейра, бразильянка, преподавала английский язык по всему миру, а ее последний урок проходил в неназванной языковой школе.

Стремясь заинтересовать своих учеников, она начала танцевать с ними в классе.

“Один из моих учеников пригласил меня потанцевать с ним, и классу действительно понравилось такое общение. После этого другие студенты тоже начали задавать вопросы, и я воспользовалась взаимодействием и интересом студентов, чтобы применять свои занятия более качественно, потому что студенты более заинтересованы и взволнованы”, — рассказала она.

“Я знаю, как трудно младшим школьникам сосредоточить свое внимание на преподавании, а не на социальных сетях и технологиях”, — говорит Феррейра. “Я могу воспользоваться их интересом и приблизить их к преподаванию”.

Феррейра начала публиковать видео о своих занятиях в классе, а также видео после занятий в социальных сетях, где она собрала 9,8 миллиона подписчиков на TikTok и 1,2 миллиона подписчиков в Instagram*.

Ее страницы в TikTok и Instagram* заполнены видеороликами, на которых молодая учительница покачивает бедрами и трясет задницей вместе со своими учениками в классе и позирует в одиночестве за пределами класса в купальных костюмах и другой одежде.

Наряду с ее танцевальными движениями, Феррейру также привлекли внимание в Интернете из-за ее классной одежды, которая включает в себя укороченные топы или короткие платья с глубоким вырезом.

Хотя миллионам людей, похоже, нравится ее контент, другие были обеспокоены тем, что они сочли неподобающим поведением, из-за чего, как сообщается, ее уволили с преподавательской должности.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Сибелли Феррейра   Танцы   в мире   видео   люди   тикток   учительница   фото   
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21  комментарий
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764
АлоКин 2 часа назад
Ну что тут скажешь..... Если вам больше нечем заинтересовать детей учиться кроме как сексом-у меня для вас плохие новости.... Да она не предлагала детям секс, но скачущая полуголая училка определенно вызывает ассоциации у парней.
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17k
Михаил Гривин 7 минут назад
Ну, то есть, быть молодой привлекательной девчонкой - это плохо, да? Училка должна быть обязательно древней грымзой с кучей комплексов и семейных проблем?

ЗЫ: у меня трое мелких, если б я для них училку выбирал - предпочел бы молодую тиктокершу, а не старую грымзу. Отлупить я их и сам могу.
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161
Дело 8 минут назад
Ролики напоминают индийское кино: привет-привет, дальше идёт танец)))
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26k
Егор 11 минут назад
В аспирантуру Герцена, думаю, её взяли бы.
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1k
Kra 16 минут назад
Она точно учительница??
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27k
Serg2001 18 минут назад
Ну и к чему эти полумеры? Уж если заинтересовывать, так заинтересовывать... Посмотрела бы ролики с училками на специальных ресурсах и вперед!...) А так одно лицемерие. Хочется просто лайкосов срубить, прикрываясь интересами детей. Ведь очевидно же.
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4k
Сергей С Полчаса назад
Ну нормальных симпотичных баб в пендостане практически нет - это раз. Завидуют сцуки. Ну и если бы она изменила пол и была чернокожей лизбиянкой - тогда никто бы не докопался, а так не порядок.
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31k
Ashabad Полчаса назад
Задолбала уже эта тема...
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5k
Андрей Полчаса назад
наверное самые посещаемые уроки были )
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47k
turyst 40 минут назад
“Я знаю, как трудно младшим школьникам сосредоточить свое внимание на преподавании, а не на социальных сетях и технологиях”,

Н хрена себе "младшие".
Там уже лоси, повыше её.
Думаю, даже, если бы она не танцевала, то у парней, всё одно, мысли были бы далеки от учёбы.
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10k
Copycat Час назад
она сделала себе норм рекламу, уверен её акаунт в тикток выстрелил по количеству просмотров и подписчиков, так что увольнение ей только на руку
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1k
Robert Час назад
"Вай, мама-джан!!! Почему я не этот паркет???"

Но если серьезно, школа есть школа. Ну какая тут учеба, а? :)
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2k
Alex Час назад
Напомнило
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6k
ManRox Час назад
А как же он
Ссылка youtu.be
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7k
Дмитрий Час назад
Хорошо хоть не песни "про сосиски".
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Я думаю про преподавательскую деятельность она теперь вспомнит разве что к пенсии. С таким количеством подписчиков она, в современных реалиях, на этом сможет неплохо заработать. Откроет какую-нибудь школу танцев и будет жить спокойно без преподавательской деятельности. Благо рекламу ей сделали очень внушительную. На Фишках даже прописали.
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10k
Бритва 2 часа назад
с 10 млн подписчиков уже вроде можно и не работать
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2k
Alex 2 часа назад
Ханжи ) Эх, почему мне так в школе не везло...
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10
ЧЕбуратор 2 часа назад
Дотанцевалась.
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31
Alex ЧЕбуратор 53 минуты назад
Натанцевала!
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