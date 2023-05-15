Кончились танцы: учительницу уволили за съемку непристойных танцев для TikTok

Преподаватель, любящая танцы, была уволена со своей должности за то, что исполняла сексуальные танцы со своими учениками и размещала видео на TikTok.
Сибелли Феррейра, бразильянка, преподавала английский язык по всему миру, а ее последний урок проходил в неназванной языковой школе.
Стремясь заинтересовать своих учеников, она начала танцевать с ними в классе.
“Один из моих учеников пригласил меня потанцевать с ним, и классу действительно понравилось такое общение. После этого другие студенты тоже начали задавать вопросы, и я воспользовалась взаимодействием и интересом студентов, чтобы применять свои занятия более качественно, потому что студенты более заинтересованы и взволнованы”, — рассказала она.
“Я знаю, как трудно младшим школьникам сосредоточить свое внимание на преподавании, а не на социальных сетях и технологиях”, — говорит Феррейра. “Я могу воспользоваться их интересом и приблизить их к преподаванию”.
Феррейра начала публиковать видео о своих занятиях в классе, а также видео после занятий в социальных сетях, где она собрала 9,8 миллиона подписчиков на TikTok и 1,2 миллиона подписчиков в Instagram*.
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Ее страницы в TikTok и Instagram* заполнены видеороликами, на которых молодая учительница покачивает бедрами и трясет задницей вместе со своими учениками в классе и позирует в одиночестве за пределами класса в купальных костюмах и другой одежде.
Наряду с ее танцевальными движениями, Феррейру также привлекли внимание в Интернете из-за ее классной одежды, которая включает в себя укороченные топы или короткие платья с глубоким вырезом.
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Хотя миллионам людей, похоже, нравится ее контент, другие были обеспокоены тем, что они сочли неподобающим поведением, из-за чего, как сообщается, ее уволили с преподавательской должности.
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ЗЫ: у меня трое мелких, если б я для них училку выбирал - предпочел бы молодую тиктокершу, а не старую грымзу. Отлупить я их и сам могу.
Н хрена себе "младшие".
Там уже лоси, повыше её.
Думаю, даже, если бы она не танцевала, то у парней, всё одно, мысли были бы далеки от учёбы.
Но если серьезно, школа есть школа. Ну какая тут учеба, а? :)