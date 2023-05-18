15 невероятных фото Чукотки

Олег Зотов, Ида Ручина

Если земной шар мысленно «проткнуть» на нулевом меридиане по Гринвичу, то другой конец воображаемой оси мы увидим на Чукотке, в окрестностях поселка Эгвекинот. Здесь 180-й меридиан пересекается с Северным полярным кругом, завершая старый и начиная новый день, не только для России, но и для всей планеты.