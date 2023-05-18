15 невероятных фото Чукотки

Фотографы Олег Зотов и Ида Ручина изучали чукчей, оленей, китов и удивительную дикую природу Чукотки. Теперь их фотопроект покажут в Третьяковской галерее.
1. Планета Чукотка
Чукотка – земля, где застыла вечность. Русские первопроходцы пришли сюда в середине XVII века, но с тех пор мало что изменилось в местных пейзажах.
2. Гордость Иультинской тудры
Северное домашнее оленеводство – основа традиционного уклада жизни для коренных малочисленных народов Чукотки. В настоящее время поголовье Чукотских оленей насчитывает 198 тысяч.
3. Владычица тундры
Для местных жителей олени не просто транспорт, пища и одежда - они часть местного фольклора. У чукчей есть целый праздник - день, когда олени сбрасывают свои рога. Их собирают используют в самых разных целях, в том числе для сувениров.
4. Девушка из Уэлькаля
Зверобойный и в том числе китобойный промысел - одно из основных исторических занятий местных народов. Уэлькаль - это национальное эскимосское село на берегу Берингова моря, где повсюду можно найти китовые кости - из них местные жители делали орудия труда.
5. Обряд
Элементы традиционной языческой культуры и обрядов постоянно встречаются в быту коренных народов. Обращение к духам тундры, силам природы является частью уважительного отношения к Земле предков.
6. Безмолвие озера Равкэргыгытгын
Цветок - одна из самых живописных сопок Чукотки, расположенная над озером Равкэргыгытгын ( в переводе с чукотского - «Прозрачное озеро»). Свой оранжевый оттенок она получила благодаря разливам лимонитов (оксид железа).
7. Лето (Остров Врангеля)
Одним из самых загадочных и невероятных мест на Земле является Остров Врангеля был открыт 150 лет назад американским китобоем Томасом Лонгом. Это природный заповедник в Арктике с уникальной флорой и фауной.
8. Приют веры
Храм Воздвижения Креста Господня был построен в поселении Эгвекинот в 2016 году и это первая каменная церковь на Чукотке.
9. Чукотский транзит
Чукотская ездовая - порода собак, которой уже больше двух с половиной тысяч лет, но собаки и сегодня помогают людям, как в передвижении на длинные дистанции, так и в охоте.
10. Чукотская сказка - Король пес
Важное дело - определить вожака собачьей стаи. Их почти с самого рождения воспитывают по-особенному, они должны быть посредниками между хозяевами и остальными собаками упряжки, отлично ориентироваться в темноте и среди снегов.
11. Столица Чукотской земли
Город Анадырь был основан в 1889 году, в 1950-х годах он начал развиваться как морской порт. В 2000-х была проведена полная реконструкция города с применением новейших антидепрессивных дизайнерских технологий заполярных городов.
12. Выравнивающие горизонт
Тэйкэв – традиционная борьба чукчей и способ разрешения ссор. Борьба выполняется в вольном стиле, а на схватку соперники выходили с обнаженным торсом независимо от времени года и погоды.
13. Четыре Солнца 180-го меридиана
Солнечное гало - уникальное и зрелищное оптическое явление. В преломлении солнечных лучей фотографам посчастливилось увидеть и запечатлеть одновременно четыре солнца.
14. Живое тепло
Очаг в жилище чукчей - очень важный символ семейной жизни, счастья и тепла. Над очагом – отверстие, через которое, как верят чукчи, за ними наблюдают предки. Семья Выквырагтыргыргыных бережно хранит чукотский язык и культуру и передают их детям.
15. Точка отсчета
Олег Зотов, Ида Ручина
Если земной шар мысленно «проткнуть» на нулевом меридиане по Гринвичу, то другой конец воображаемой оси мы увидим на Чукотке, в окрестностях поселка Эгвекинот. Здесь 180-й меридиан пересекается с Северным полярным кругом, завершая старый и начиная новый день, не только для России, но и для всей планеты.
Источник:
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