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15 невероятных фото Чукотки

15 невероятных фото Чукотки

Автор:
18 мая 2023 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Олег Зотов и Ида Ручина   в мире   красота   люди   фото   чукотка   
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Фотографы Олег Зотов и Ида Ручина изучали чукчей, оленей, китов и удивительную дикую природу Чукотки. Теперь их фотопроект покажут в Третьяковской галерее.


1. Планета Чукотка

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Чукотка – земля, где застыла вечность. Русские первопроходцы пришли сюда в середине XVII века, но с тех пор мало что изменилось в местных пейзажах.


2. Гордость Иультинской тудры

Северное домашнее оленеводство – основа традиционного уклада жизни для коренных малочисленных народов Чукотки. В настоящее время поголовье Чукотских оленей насчитывает 198 тысяч.


3. Владычица тундры

Для местных жителей олени не просто транспорт, пища и одежда - они часть местного фольклора. У чукчей есть целый праздник - день, когда олени сбрасывают свои рога. Их собирают используют в самых разных целях, в том числе для сувениров.


4. Девушка из Уэлькаля

Зверобойный и в том числе китобойный промысел - одно из основных исторических занятий местных народов. Уэлькаль - это национальное эскимосское село на берегу Берингова моря, где повсюду можно найти китовые кости - из них местные жители делали орудия труда.


5. Обряд

Элементы традиционной языческой культуры и обрядов постоянно встречаются в быту коренных народов. Обращение к духам тундры, силам природы является частью уважительного отношения к Земле предков.


6. Безмолвие озера Равкэргыгытгын

Цветок - одна из самых живописных сопок Чукотки, расположенная над озером Равкэргыгытгын ( в переводе с чукотского - «Прозрачное озеро»). Свой оранжевый оттенок она получила благодаря разливам лимонитов (оксид железа).


7. Лето (Остров Врангеля)

Одним из самых загадочных и невероятных мест на Земле является Остров Врангеля был открыт 150 лет назад американским китобоем Томасом Лонгом. Это природный заповедник в Арктике с уникальной флорой и фауной.


8. Приют веры

Храм Воздвижения Креста Господня был построен в поселении Эгвекинот в 2016 году и это первая каменная церковь на Чукотке.


9. Чукотский транзит

Чукотская ездовая - порода собак, которой уже больше двух с половиной тысяч лет, но собаки и сегодня помогают людям, как в передвижении на длинные дистанции, так и в охоте.


10. Чукотская сказка -  Король пес

Важное дело - определить вожака собачьей стаи. Их почти с самого рождения воспитывают по-особенному, они должны быть посредниками между хозяевами и остальными собаками упряжки, отлично ориентироваться в темноте и среди снегов.


11. Столица Чукотской земли

Город Анадырь был основан в 1889 году, в 1950-х годах он начал развиваться как морской порт. В 2000-х была проведена полная реконструкция города с применением новейших антидепрессивных дизайнерских технологий заполярных городов.


12. Выравнивающие горизонт

Тэйкэв – традиционная борьба чукчей и способ разрешения ссор. Борьба выполняется в вольном стиле, а на схватку соперники выходили с обнаженным торсом независимо от времени года и погоды.


13. Четыре Солнца 180-го меридиана

Солнечное гало - уникальное и зрелищное оптическое явление. В преломлении солнечных лучей фотографам посчастливилось увидеть и запечатлеть одновременно четыре солнца.


14. Живое тепло

Очаг в жилище чукчей - очень важный символ семейной жизни, счастья и тепла. Над очагом – отверстие, через которое, как верят чукчи, за ними наблюдают предки. Семья Выквырагтыргыргыных бережно хранит чукотский язык и культуру и передают их детям.


15. Точка отсчета

Олег Зотов, Ида Ручина

Если земной шар мысленно «проткнуть» на нулевом меридиане по Гринвичу, то другой конец воображаемой оси мы увидим на Чукотке, в окрестностях поселка Эгвекинот. Здесь 180-й меридиан пересекается с Северным полярным кругом, завершая старый и начиная новый день, не только для России, но и для всей планеты.


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Метки: Олег Зотов и Ида Ручина   в мире   красота   люди   фото   чукотка   
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2  комментария
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Lexx 58 минут назад
12. Бороться с голым торсом в лютый мороз, то ещё удовольствие. Не тех парней называют "горячими".
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88
oldlysyi 43 минуты назад
Кто уговорил местных так хорошо отмыться?
У них сложно с этим...
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