Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах

Но всё было позади. Никки осмотрели ветеринары, и к сожалению, нашли у неё сердечного червя и ряд других проблем со здоровьем. Ей пришлось также оперировать желудок, где врачи нашли пластиковые пакеты и деревянные веточки. После восстановления Никки отправили на передержку в заботливую семью, где она сейчас продолжает лечиться.