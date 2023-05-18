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Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах

Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах

Автор:
18 мая 2023 21:18
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Потрёпанная, грустная и одинокая немецкая овчарка скромно бродила по улицам, держа в зубах мягкую игрушку. Прохожие сфотографировали её и решили помочь, но не ожидали такого большого отклика..

На улицах американского города Детройт заметили одинокую немецкую овчарку, на которую было не взглянуть без жалости. Брошенная собака бродила по улице с мягкой игрушкой в зубах, и была в неважном состоянии. Прохожие сфотографировали, как она несёт любимую игрушку по улице, и опубликовали фото в разных группах соцсетей. Кадры с овчаркой сразу вызвали большой отклик в сети.

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Фото собаки распространилось, и его заметили сотрудники местного центра спасения животных. Они не могли оставить овчарку одну в беде, и решили помочь, скооперировавшись с приютом. Собаку, которая получила кличку Никки, довольно быстро нашли и доставили в приют. Как позже узнала владелица приюта, Никки месяцами жила на улице - вероятно, после смерти хозяев. Овчарка собирала объедки по закоулкам, и иногда её подкармливали местные жители.

Но всё было позади. Никки осмотрели ветеринары, и к сожалению, нашли у неё сердечного червя и ряд других проблем со здоровьем. Ей пришлось также оперировать желудок, где врачи нашли пластиковые пакеты и деревянные веточки. После восстановления Никки отправили на передержку в заботливую семью, где она сейчас продолжает лечиться.

На передержке Никки посадили на диету из курицы, риса и полезных продуктов. По мере выздоровления улучшается и физическое, и эмоциональное состояние собаки. Она с каждым днём раскрывается и показывает свой чудесный, мягкий характер. По словам опекунов, она часто проявляет свои чувства и очень благодарна за заботу.

Когда собака окончательно восстановится, для неё подыщут постоянный дом. Спасибо, люди!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бездомные животные   Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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17  комментариев
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12k
Shtoppi 2 часа назад
это не немецкая овчарка.
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yuriysand 18 минут назад
Собакену - доброй семьи! Тема немецкой овчарки не раскрыта!
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4k
Трям 57 минут назад
У меня собака, размером с эту игрушку, а любимая игрушка у нее - размером с собаку.
Тоже везде с ней носится. А если спрятать - истерики устраивает.
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9k
Павел 2 часа назад
Хорошие люди ещё не перевелись.
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308
Гугенот 2 часа назад
Сердечный червь... пошёл почитать, что за хрень такая... Трындец... сегодня хрен усну.
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
В Детройте еще остались нормальные люди?
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8k
Гомерчик 2 часа назад
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