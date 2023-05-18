Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах

Потрёпанная, грустная и одинокая немецкая овчарка скромно бродила по улицам, держа в зубах мягкую игрушку. Прохожие сфотографировали её и решили помочь, но не ожидали такого большого отклика..
На улицах американского города Детройт заметили одинокую немецкую овчарку, на которую было не взглянуть без жалости. Брошенная собака бродила по улице с мягкой игрушкой в зубах, и была в неважном состоянии. Прохожие сфотографировали, как она несёт любимую игрушку по улице, и опубликовали фото в разных группах соцсетей. Кадры с овчаркой сразу вызвали большой отклик в сети.
Фото собаки распространилось, и его заметили сотрудники местного центра спасения животных. Они не могли оставить овчарку одну в беде, и решили помочь, скооперировавшись с приютом. Собаку, которая получила кличку Никки, довольно быстро нашли и доставили в приют. Как позже узнала владелица приюта, Никки месяцами жила на улице - вероятно, после смерти хозяев. Овчарка собирала объедки по закоулкам, и иногда её подкармливали местные жители.
Но всё было позади. Никки осмотрели ветеринары, и к сожалению, нашли у неё сердечного червя и ряд других проблем со здоровьем. Ей пришлось также оперировать желудок, где врачи нашли пластиковые пакеты и деревянные веточки. После восстановления Никки отправили на передержку в заботливую семью, где она сейчас продолжает лечиться.
На передержке Никки посадили на диету из курицы, риса и полезных продуктов. По мере выздоровления улучшается и физическое, и эмоциональное состояние собаки. Она с каждым днём раскрывается и показывает свой чудесный, мягкий характер. По словам опекунов, она часто проявляет свои чувства и очень благодарна за заботу.
Когда собака окончательно восстановится, для неё подыщут постоянный дом. Спасибо, люди!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тоже везде с ней носится. А если спрятать - истерики устраивает.