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Уникальный волкособ покоряет сердца в соцсетях

Уникальный волкособ покоряет сердца в соцсетях

Автор:
12 марта 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Разное   волкособ   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Собака по кличке Оушен — гибрид волка, аляскинского маламута, немецкой овчарки и хаски. Она стала сенсацией в социальных сетях, и за короткое время набрала целых 400 тысяч подписчиков. Её хозяйка, Аннека Свенска, рассказала, что такие питомцы как волкособы подойдут далеко не всем.

Оушен — необычный питомец. Она представляет собой гибрид волка (30%), аляскинского маламута, немецкой овчарки и хаски. Хозяйка этой красавицы — британский зоолог и автор блога "Animal Watch", Аннека Свенска. Помимо удивительной внешности и больших размеров, у Оушен есть интересные особенности. Например разноцветные глаза: один жёлтый, а другой наполовину золотистый, из-за чего кажется, что у неё косоглазие, но это не так.

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По словам Аннеки, она выбрала Оушен в качестве питомца, потому что много лет работала с волками и волкособами как зоолог.


"Я британская телеведущая и создатель контента. Раньше я была актрисой, но после работы с волками сменила профессию и начала рассказывать о животных — это всё, что меня интересовало. Я путешествую по миру, снимаю ролики с хищниками, волками и редкими породами собак. Живу недалеко от Лондона, в небольшой деревне," — рассказала Аннека.

Оушен — настоящая очаровашка. Многих поражает её внешность и размеры, поэтому во время прогулок к ним с хозяйкой обязательно кто-нибудь подходит, чтобы пообщаться с пушистой красавицей. По словам хозяйки, у Оушен чудесный характер. Она очень чуткая, эмоциональная, нежная, ласковая, и обожает, когда ей чешут животик. Из-за того, что у неё много генов немецкой овчарки, Оушен легко поддаётся дрессировке.

По словам хозяйки, волкособы подойдут не всем:


"Волкособы нуждаются в особом уходе. Им требуется постоянная социализация с раннего возраста, много физических нагрузок и прогулок, профессиональный груминг каждые 2 недели, а также много игрушек - иначе они разнесут ваш дом. Также нужен высокий забор возле дома, так как они могут легко его перепрыгнуть и сбежать. Нужна сила, чтобы удержать их на поводке, и много терпения, так как у них может меняться настроение," - говорит Аннека.

"Не хочу, чтобы люди брали волкособов просто из своей прихоти. Это большая ответственность. За ними непросто ухаживать. Оушен у меня одна, и мне удобно за ней ухаживать, так как я работаю дома и везде беру её с собой. Волкособы очень чувствительны: если отдать их в приют, там они быстро начнут угасать. Своими роликами я не "рекламирую" волкодавов, а просто показываю их красоту и призываю наблюдать со стороны," - говорит Аннека.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   волкособ   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Горожанин 56 минут назад
Грустьненький.
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1k
... 7 минут назад
Волкособы уникумы, у моего дядьки был такой зверь, на охоте за косулей сука ушла в лес, а вернулась жованая, мятая, а потом приплод родился, один, помесь лайки с волком. Внешне лайка, но размер больше, и глаза как у волка, жёлтые. Слушался только дядю, остальных просто принимал, но если только зайти за ограду без разрешения хана. Очень умный пёс был, пробовал к нему найти подход, не смог, потом дядька объяснил о его психологии- нет для него других , только хозяин, одного признал, остальные лесом. Гладить разрешал, а еду от меня не брал.
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