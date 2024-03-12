Уникальный волкособ покоряет сердца в соцсетях

"Не хочу, чтобы люди брали волкособов просто из своей прихоти. Это большая ответственность. За ними непросто ухаживать. Оушен у меня одна, и мне удобно за ней ухаживать, так как я работаю дома и везде беру её с собой. Волкособы очень чувствительны: если отдать их в приют, там они быстро начнут угасать. Своими роликами я не "рекламирую" волкодавов, а просто показываю их красоту и призываю наблюдать со стороны," - говорит Аннека.