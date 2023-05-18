Таец пьёт крокодилью кровь для "поддержания здоровья"

52-летний тайский бизнесмен Рожакорн Нанон из провинции Транг признался, что начинает каждый свой день со стаканчика крови крокодила, смешанной с алкоголем. Кровь он смешивает с тайским алкогольным напитком лао као. В конце дня, перед сном, он выпивает ещё один такой коктейль. По рассказам бизнесмена, раньше он был физически слаб и истощен, но с тех пор, как начал пить крокодилью кровь, его состояние кардинально изменилось к лучшему. Он утверждает, что такой коктейль творит чудеса с органами, нервной системой и нашей кровью.