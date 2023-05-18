Таец пьёт крокодилью кровь для "поддержания здоровья"

Тайский бизнесмен недавно признался, что секрет его хорошего здоровья — кровь крокодилов, смешанная с алкоголем. Такой коктейль он пьёт два раза в день.
52-летний тайский бизнесмен Рожакорн Нанон из провинции Транг признался, что начинает каждый свой день со стаканчика крови крокодила, смешанной с алкоголем. Кровь он смешивает с тайским алкогольным напитком лао као. В конце дня, перед сном, он выпивает ещё один такой коктейль. По рассказам бизнесмена, раньше он был физически слаб и истощен, но с тех пор, как начал пить крокодилью кровь, его состояние кардинально изменилось к лучшему. Он утверждает, что такой коктейль творит чудеса с органами, нервной системой и нашей кровью.
Нанон начал пить крокодилью кровь два месяца назад - тогда он узнал о том, что такие коктейли делает 53-летний Ванчай Чайкерд, владелец крокодильей фермы в районе Бан Пхо. За стакан крови фермер берёт 200-300 бат (470-700 рублей). Как рассказывает фермер, этот напиток улучшает кровообращение, поднимает уровень эритроцитов, увеличивает количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также питает яйцеклетки и сперматозоиды. Некоторые верят, что с помощью крокодильей крови можно вылечить бесплодие.
По словам фермера, у крокодилов мало крови - с одного он получает всего один или два стакана. Для получения напитка используется кровь крокодилов, которым около 3-4 лет. Эти особи самые сильные и здоровые, поэтому их кровь оказывает лучший эффект.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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КРОКОДИЛЬЮ кровь, а не крокодиловую. Учите русский, бездари! Или не лезьте в область, в которой являетесь полными профанами.
У ящерки ума больше чем у этого узкоглазого маразматика.