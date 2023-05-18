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Таец пьёт крокодилью кровь для "поддержания здоровья"

Таец пьёт крокодилью кровь для "поддержания здоровья"

Автор:
18 мая 2023 19:31
Сообщество : Истории
Метки: Разное   азия   здоровые   кровь   крокодил   крокодилы   необычное   странные вещи   таиланд   фото   
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Тайский бизнесмен недавно признался, что секрет его хорошего здоровья — кровь крокодилов, смешанная с алкоголем. Такой коктейль он пьёт два раза в день.

52-летний тайский бизнесмен Рожакорн Нанон из провинции Транг признался, что начинает каждый свой день со стаканчика крови крокодила, смешанной с алкоголем. Кровь он смешивает с тайским алкогольным напитком лао као. В конце дня, перед сном, он выпивает ещё один такой коктейль. По рассказам бизнесмена, раньше он был физически слаб и истощен, но с тех пор, как начал пить крокодилью кровь, его состояние кардинально изменилось к лучшему. Он утверждает, что такой коктейль творит чудеса с органами, нервной системой и нашей кровью.

Нанон начал пить крокодилью кровь два месяца назад - тогда он узнал о том, что такие коктейли делает 53-летний Ванчай Чайкерд, владелец крокодильей фермы в районе Бан Пхо. За стакан крови фермер берёт 200-300 бат (470-700 рублей). Как рассказывает фермер, этот напиток улучшает кровообращение, поднимает уровень эритроцитов, увеличивает количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также питает яйцеклетки и сперматозоиды. Некоторые верят, что с помощью крокодильей крови можно вылечить бесплодие.

По словам фермера, у крокодилов мало крови - с одного он получает всего один или два стакана. Для получения напитка используется кровь крокодилов, которым около 3-4 лет. Эти особи самые сильные и здоровые, поэтому их кровь оказывает лучший эффект.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   азия   здоровые   кровь   крокодил   крокодилы   необычное   странные вещи   таиланд   фото   
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13  комментариев
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Каких только идиотов не рождает земля-матушка. Одни сыроеды, другие веганы, прости, Господи, третьи свято верят, что кровь крокодила пополам с дешёвым бухлом это лекарство.
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4k
Палыч 24 минуты назад
коктейль кровавая Гена
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906
Igor Grishaev Полчаса назад
Главное, чтобы у чувака зелёный хвост не вырос
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1
Михаил Гребенюк Час назад
как называется этот коктейль?кокосовый уйх.надо же,кокос совсем не чувствуется!
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5k
Али Ди Час назад
А тем временем в другой вселенной крокодилы чпокают тайца, естественно только для поддержания здоровья.
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6k
Leo Sun Час назад
"Крокодиловую кровь"



КРОКОДИЛЬЮ кровь, а не крокодиловую. Учите русский, бездари! Или не лезьте в область, в которой являетесь полными профанами.

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6
lans vodler Час назад
Хорошо хоть не кровь младенцев)
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70
Александра С 2 часа назад
А мозг не пробовал жрать крокодила?
У ящерки ума больше чем у этого узкоглазого маразматика.
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22k
BiZ 2 часа назад
откройте секрет чуваку. если из коктейля убрать кровь крокодила, эффект будет еще лучше и дешевле.
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
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9k
Garpia121 2 часа назад
Надеюсь подцепит паразитов.
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