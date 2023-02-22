Учёные предложили клеить на мясо "предупреждения", как на пачках сигарет

На пачках сигарет обычно изображают чёрные лёгкие или последствия рака, чтобы предупредить курильщиков о том, какой вред может принести курение. Недавно учёные из Нидерландов предложили клеить подобные стикеры на подложки с мясом в супермаркетах — чтобы показать покупателям, как страдают животные.
Идею клеить предупреждающие стикеры на упаковки с мясом предложили учёные Делфтского технического университета в Нидерландах. На предложенных стикерах красуются надписи типа: "Животные страдают, пока вы едите мясо", "Когда вы едите мясо — разрушаются леса Амазонки", и так далее. Учёные провели три эксперимента, в ходе которых выяснили:
"Предупреждения о вреде вызывают у покупателей чувство вины и другие негативные эмоции, из-за чего вероятность покупки снижается. Наше исследование показало, что наклейки на мясе, предупреждающие о негативных последствиях, могут эффективно повлиять на поведение покупателей," — пишут авторы эксперимента в издании Food Quality and Preference.
В ходе первого эксперимента 161 волонтёру продемонстрировали две упаковки куриных грудок — одну с предупреждающим стикером "Когда вы едите мясо, животные страдают", и другую без него. Участников спросили, с какой вероятностью они купят мясо со стикером, какие эмоции они испытывают, и повлияют ли наклейки на их выбор и предпочтения в еде. По результатам исследования, большинство участников меньше склонялись к покупке мяса со стикером, и признались, что возможно, такие стикеры повлияют на их желание есть мясо.
Во втором исследовании приняли участие 483 волонтёра. Им показали упаковки мяса с шестью разными стикерами — они содержали сообщения о вреде животным, о вреде окружающей среде и здоровью. Учёные определили, что тематика стикера в большинстве случаев не повлияла на реакции участников. Больше всего эмоциональных реакций, однако, собрали наклейки с изображением страдающих животных и уничтоженной природы — во время их просмотра у участников преобладало чувство вины.
В третьем эксперименте участвовали 563 добровольца. В рамках этого теста участникам сообщили, что наклейки якобы создали разные организации — ООН, "Гринпис" и частная организация Green Eatz. Результаты показали, что если потребитель считает источник надёжным и доверяет ему, он с большей вероятностью пересмотрит свои предпочтения и обратит внимание на эту упаковку.
"Часто потребители обращают внимание на логотип организации — и если считают её надёжной, они могут даже не всецело воспринять содержания сообщения на упаковке. В таком случае к покупке и доверию побуждает именно логотип, а не предупреждающий стикер," - заключили авторы исследования.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну ладно, давайте не есть мясо. Только все эти куры, коровы и свиньи тупо сдохнут как вид. Кормить их просто так лично я не согласен и против того чтобы государство их содержало на мои (в том числе) налоги. Впрочем как и собачачьи приюты.