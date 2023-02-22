Учёные предложили клеить на мясо "предупреждения", как на пачках сигарет

В ходе первого эксперимента 161 волонтёру продемонстрировали две упаковки куриных грудок — одну с предупреждающим стикером "Когда вы едите мясо, животные страдают", и другую без него. Участников спросили, с какой вероятностью они купят мясо со стикером, какие эмоции они испытывают, и повлияют ли наклейки на их выбор и предпочтения в еде. По результатам исследования, большинство участников меньше склонялись к покупке мяса со стикером, и признались, что возможно, такие стикеры повлияют на их желание есть мясо.