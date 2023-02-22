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Учёные предложили клеить на мясо "предупреждения", как на пачках сигарет

Учёные предложили клеить на мясо "предупреждения", как на пачках сигарет

Автор:
22 февраля 2023 18:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   Учёные   в мире   животные   здоровые   идеи   исследования   мясо   опасность   фото   
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На пачках сигарет обычно изображают чёрные лёгкие или последствия рака, чтобы предупредить курильщиков о том, какой вред может принести курение. Недавно учёные из Нидерландов предложили клеить подобные стикеры на подложки с мясом в супермаркетах — чтобы показать покупателям, как страдают животные.

Идею клеить предупреждающие стикеры на упаковки с мясом предложили учёные Делфтского технического университета в Нидерландах. На предложенных стикерах красуются надписи типа: "Животные страдают, пока вы едите мясо", "Когда вы едите мясо — разрушаются леса Амазонки", и так далее. Учёные провели три эксперимента, в ходе которых выяснили:

"Предупреждения о вреде вызывают у покупателей чувство вины и другие негативные эмоции, из-за чего вероятность покупки снижается. Наше исследование показало, что наклейки на мясе, предупреждающие о негативных последствиях, могут эффективно повлиять на поведение покупателей," — пишут авторы эксперимента в издании Food Quality and Preference.

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В ходе первого эксперимента 161 волонтёру продемонстрировали две упаковки куриных грудок — одну с предупреждающим стикером "Когда вы едите мясо, животные страдают", и другую без него. Участников спросили, с какой вероятностью они купят мясо со стикером, какие эмоции они испытывают, и повлияют ли наклейки на их выбор и предпочтения в еде. По результатам исследования, большинство участников меньше склонялись к покупке мяса со стикером, и признались, что возможно, такие стикеры повлияют на их желание есть мясо.

Во втором исследовании приняли участие 483 волонтёра. Им показали упаковки мяса с шестью разными стикерами — они содержали сообщения о вреде животным, о вреде окружающей среде и здоровью. Учёные определили, что тематика стикера в большинстве случаев не повлияла на реакции участников. Больше всего эмоциональных реакций, однако, собрали наклейки с изображением страдающих животных и уничтоженной природы — во время их просмотра у участников преобладало чувство вины.

В третьем эксперименте участвовали 563 добровольца. В рамках этого теста участникам сообщили, что наклейки якобы создали разные организации — ООН, "Гринпис" и частная организация Green Eatz. Результаты показали, что если потребитель считает источник надёжным и доверяет ему, он с большей вероятностью пересмотрит свои предпочтения и обратит внимание на эту упаковку.

"Часто потребители обращают внимание на логотип организации — и если считают её надёжной, они могут даже не всецело воспринять содержания сообщения на упаковке. В таком случае к покупке и доверию побуждает именно логотип, а не предупреждающий стикер," - заключили авторы исследования.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Учёные   в мире   животные   здоровые   идеи   исследования   мясо   опасность   фото   
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11  комментариев
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17k
Александр Полчаса назад
На лоб таким учёным надо стикеры вешать
"Пока вы хернёй маетесь, люди нуждаются в полезных изобретениях и новых лекарствах"
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1k
Dimon 3 минуты назад
Ну правильно. Перестанем есть кур и свиней и будем публиковать фото , как из Освенцима с кучей умерших людей от истощения! Вот веганы обрадуются!
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13k
a_komolow 3 минуты назад
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3k
eugen 7 минут назад
Увидят покупатели такую картинку, и не купят курочку, а через пару дней она протухнет,и её выкинут на помойку.... Зачем их тогда разводить?
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33k
russger 12 минут назад
Такие смешные. Вот человек ел мясо 20 лет, а потом увидел картинку на упаковке с крылышками и такой "ой, какая пичалька, больше не буду есть мясо"
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58k
Опиум для народа 13 минут назад
Какая связь между лесами Амазонии и мясом? Эти ученые говна объелись?
Ну ладно, давайте не есть мясо. Только все эти куры, коровы и свиньи тупо сдохнут как вид. Кормить их просто так лично я не согласен и против того чтобы государство их содержало на мои (в том числе) налоги. Впрочем как и собачачьи приюты.
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20k
Corvus Corax 23 минуты назад
Мне вот непонятно... ну есть у тебя какие-то закидоны... зачем это навязывать всем остальным??? Не хочешь есть мясо - не ешь... Я вот не хочу питаться одной травой, но я и не заставляю других так делать... Не хочешь пить - не пей... Не хочешь курить табак - не кури, кури свою марихуану... Но не указывай другим, как им жить...
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24k
Андрей Полчаса назад
Пусть они себе на куй стикеры лепят, что бы все видели к чему приводит отказ от контрацепции!
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3k
александр Полчаса назад
Подготовка к котлетам из кузнечиков. На самом деле им на животных наплевать.
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