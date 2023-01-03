В старом немецком ангаре сделали целый курорт

Это нечто большее, чем просто аквапарк - здесь есть и пляж с песком, и отели, и множество ресторанов, а также один из самых больших крытых тропических лесов. Длина павильона составляет 360 метров, а ширина - 210 метров. Температура внутри всегда составляет около +30 градусов. Курорт работает круглосуточно, и вмещает 6 тысяч посетителей - при этом любые желающие могут остаться на ночь в отеле или палатках.