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В старом немецком ангаре сделали целый курорт

В старом немецком ангаре сделали целый курорт

Автор:
03 января 2023 14:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Германия   Разное   ангар   в мире   идеи   необычное   отдых   факты   фото   фотографии   
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В немецком городе Бранденбург есть необычное местечко - старый ангар, который переделали под курорт. Даже посреди зимы там можно отдохнуть на пляже и насладиться тропической жарой. Курорт сделали из военного ангара, который раньше служил стоянкой для дирижаблей русского производства.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Разное   ангар   в мире   идеи   необычное   отдых   факты   фото   фотографии   
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17  комментариев
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92k
parallax Час назад
Этот ангар строился для транспортного дирижабля Cargolift. С дирижаблем дела не пошли и ангар решили переоборудовать под то, что мы видим на фотографиях выше.
И не такой уж он и старый. Строть начали в 2000-м году.
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−14
радонеж 7 минут назад
загнивающая, замерзающая европка
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 12 минут назад
Гансы и фрицы не бедтсвуют, как рассказывает пресса...
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4k
Нуи Хусим Полчаса назад
А говорят немцы замерзают... ага, во как все померзли!
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44k
Михалыч 40 минут назад
У нас за полярным кругом надо такие строить. Вот только отапливать накладно выйдет. Ценник будет конский…
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2k
Сергей 49 минут назад
Серьёзно? Ему уже лет 20.
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1k
Максим Макашев Час назад
Судя по сумке - НАШИ на отдых двигают
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Этот курорт был создан еще в 2005 году году , чем сейчас будут все это будут отапливать, большой вопрос.
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