В старом немецком ангаре сделали целый курорт

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В немецком городе Бранденбург есть необычное местечко - старый ангар, который переделали под курорт. Даже посреди зимы там можно отдохнуть на пляже и насладиться тропической жарой. Курорт сделали из военного ангара, который раньше служил стоянкой для дирижаблей русского производства.
В этом старом ангаре возвели целый курорт, получивший название "Тропические острова" (Tropical Islands). Находится он в городе Бранденбург, на северо-востоке Германии. Курорт считается самым большим сооружением в мире без опорных столбов внутри. Какая бы погода не стояла на улице, зайдя сюда, вы окажетесь в тропической жаре.
Изначально курорт сделали из военного ангара, который был стоянкой для дирижаблей русского производства. В 90-х их производство хотели возродить, но задумка не удалась - фирма обанкротилась. Затем сооружение приобрёл малайзийский концерн Tanjong, который и осуществил задумку с курортом.
Это нечто большее, чем просто аквапарк - здесь есть и пляж с песком, и отели, и множество ресторанов, а также один из самых больших крытых тропических лесов. Длина павильона составляет 360 метров, а ширина - 210 метров. Температура внутри всегда составляет около +30 градусов. Курорт работает круглосуточно, и вмещает 6 тысяч посетителей - при этом любые желающие могут остаться на ночь в отеле или палатках.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И не такой уж он и старый. Строть начали в 2000-м году.