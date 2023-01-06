Как настоящий: парень смастерил крутого ксеноморфа из "Чужих"

Профессиональная деятельность поляка Михала Крушинского связана с анимацией и графикой - поэтому его фантазия и креативность безграничны. Недавно он смастерил эту копию Чужого в полный рост - и получилась впечатляющая скульптура, на создание которой ушло 10 недель. По словам мастера, перед созданием фигуры он просмотрел множество архивных фото и документальных видео, чтобы рассмотреть все детали ксеноморфа из классического хоррора "Чужие".