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Как настоящий: парень смастерил крутого ксеноморфа из "Чужих"

Как настоящий: парень смастерил крутого ксеноморфа из "Чужих"

Автор:
06 января 2023 21:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   Скульптуры   копии   креатив   необычное   персонажи   творчество   фото   фотографии   чужой   
4011
13
Поляк Михал Крушинский (Michał Kruszyński) обожает всё, что связано с "Чужими" и классической фантастикой. А ещё - недавно у него появилось свободное время, и он своими руками смастерил ксеноморфа или "чужого" из одноимённого фильма 1986 года. Оцените его творение!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Скульптуры   копии   креатив   необычное   персонажи   творчество   фото   фотографии   чужой   
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9  комментариев
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61k
Александр Ломовицкий 10 часов назад
Ссылка coub.com
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−1
Ткани 5 часов назад
Когда руки не из ж...
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22k
weiter 6 часов назад
А теперь пытается продать подороже.
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2k
Бомбардир 8 часов назад
А самое интересное, что ничего лучше (кинематографы) не придумали, если до сих пор на этом люди так заморачиваются. Классика в своем роде.
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9k
Павел 9 часов назад
У чувака золотые руки!!!
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 9 часов назад
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5k
Компьютер DELL монитором 9 часов назад
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2k
S__D 10 часов назад
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