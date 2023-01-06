Как настоящий: парень смастерил крутого ксеноморфа из "Чужих"

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Поляк Михал Крушинский (Michał Kruszyński) обожает всё, что связано с "Чужими" и классической фантастикой. А ещё - недавно у него появилось свободное время, и он своими руками смастерил ксеноморфа или "чужого" из одноимённого фильма 1986 года. Оцените его творение!
Профессиональная деятельность поляка Михала Крушинского связана с анимацией и графикой - поэтому его фантазия и креативность безграничны. Недавно он смастерил эту копию Чужого в полный рост - и получилась впечатляющая скульптура, на создание которой ушло 10 недель. По словам мастера, перед созданием фигуры он просмотрел множество архивных фото и документальных видео, чтобы рассмотреть все детали ксеноморфа из классического хоррора "Чужие".
"Для этого сложного проекта я использовал пенопласт и резину, чтобы воссоздать детали частей тела ксеноморфа. Я использовал куски пенопласта различной толщины и твердости, покрыв его в конце несколькими слоями латекса. На следующих этапах мне понадобились нож для вырезания форм, клей, жидкий латекс для придания текстуры, напоминающей кожу, кисть и аэрограф для раскрашивания и придания объема," - рассказывает художник.
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Художник старался максимально передать все детали оригинального персонажа: "В документальных фильмах о создании ксеноморфов есть сцены, в которых художник по спецэффектам губкой наносил краску на голову инопланетянина. Я также использовал тот же метод, чтобы максимально приблизиться к реальному персонажу".
Созданием ксеноморфа Михал занимался по вечерам в течение 10 недель: "Я работал над проектом в свободные от работы вечера. Днём у меня много обязанностей - основная деятельность, семья и дети," - говорит художник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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