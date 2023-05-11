Фотограф показал "внутренности" музыкальных инструментов

Как музыкальные инструменты выглядят изнутри? Фотограф Чарльз Брукс задался этим вопросом, и создал проект, показывая "внутренности" разных музыкальных инструментов. Среди них — редкая виолончель 1780 года. Он делал снимки внутри каждого, используя мини-линзы и широкоугольные макрообъективы. На фото кажется, что это огромные комнаты и залы, и хочется присмотреться к каждой детали. Большинство снимков сделаны на камеру Lumix S1R с объективом Laowa Probe.
Эту виолончель изготовил англичанин Лютиер Локки Хилл, и произошло это незадолго до его трагической казни за кражу лошади в 1795 году. Этот снимок собран из 432 изображений, сделанных на различных расстояниях и с разных ракурсов, из-за чего создаётся ощущение объёма - сначала кажется, что перед нами огромная комната или концертный зал.
Компания Fazioli производит около 100 таких инструментов в год, и каждый из них изготавливается вручную из более чем 11 тысяч отдельных деталей. Этот снимок внутри рояля собран из 100 фотографий.
Уникальный вид изнутри австралийского диджериду. Фото собрано из 84 кадров. Диджериду - один из старейших духовых инструментов в мире со своей историей. Традиционно инструмент делается из куска ствола эвкалипта, сердцевина которого выедена термитами.
На фото - супероктавные трубы органа, который находится в церкви Святого Марка в Окленде, Новая Зеландия. Эти трубы - самые маленькие в органе, и отвечают за высокие ноты. Орган изготовлен в 1882 году, и с тех пор его несколько раз ремонтировали. Снимок сделан из 32 фотографий с разных ракурсов.
Внутренняя часть бас-кларнета Buffet Prestige, сделанного из африканского черного дерева. Этот инструмент модели 1193 можно увидеть почти в каждом крупном симфоническом оркестре по всему миру.
Эту виолончель изготовили в Германии в конце 1800-х годов, а в 1911 она оказалась в Новой Зеландии. В конце 1920-х годов инструмент пострадал во время аварии поезда, но после этого его восстановили. Внутри есть подписи 1911, 1930 и 1988 годов - их сделали мастера, которые ремонтировали виолончель.
7. Внутри Taylor GS Mini, одной из самых популярных гитар в мире. Фото состоит из 67 отдельных кадров
Эту флейту изготовила Лилиан Буркарт - один из самых одаренных мастеров по изготовлению флейт. Инструмент часто использовали, о чём свидетельствуют царапины от многократной чистки. Фотография собрана из 86 изображений.
Эти натянутые басовые струны создают давление на раму до 20 тонн. Снимок собран из 720 изображений.
Саксофон CG Conn C-Melody "пережил" почти 100 лет концертов, поэтому внутри него виднеется зелёное окисление. Его уникальная особенность - на нём можно играть музыку, написанную для фортепиано, флейты или скрипки. Но несмотря на это, его уже практически не используют.
Этот контрабас изготовил Чарльз Тересс - один из лучших мастеров того времени. На нём уже несколько десятилетий играют в Новозеландском симфоническом оркестре, куда его впервые привезли в 1970-х годах.
Эту гитару под названием "Семь лун" (Siete Lunas) изготовил чилийский мастер Роберто Эрнандес Сеспедес. Инструмент изготовлен из французского ореха и немецкой ели, и в нём семь звуковых отверстий. Фото собрано из 94 изображений.
В отличие от других производителей, Kawai использует для создания роялей композит из углеродного волокна и смолы - а это считается одним из самых значительных достижений в области фортепианной техники за последнее столетие. Фото сделано из 82 изображений.
Флейта, изготовленная мастером Морисом Ревиолем в Новой Зеландии, сделана из чёрного новозеландского дерева Black Maire. Эта древесина считается исключительно подходящей для изготовления деревянных духовых инструментов. Фотография состоит из 728 отдельных кадров.
На роялях Steinway играло больше великих пианистов, чем на любых других. На этом фото - детально настроенные механизмы, которые приводят в действие клавиши рояля. Фотография собрана из 63 кадров.
20. Внутри японского саксофона Yanagisawa T4, изготовленного в 1980-х годах. Фото собрано из 88 кадров
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В любом струнном инструменте, в котором такое отверстие отсутствует, в этом месте можно просверлить отверстие не нанеся инструменту вреда.