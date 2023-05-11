Фотограф показал "внутренности" музыкальных инструментов

Эту виолончель изготовил англичанин Лютиер Локки Хилл, и произошло это незадолго до его трагической казни за кражу лошади в 1795 году. Этот снимок собран из 432 изображений, сделанных на различных расстояниях и с разных ракурсов, из-за чего создаётся ощущение объёма - сначала кажется, что перед нами огромная комната или концертный зал.