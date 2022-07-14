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20+ любопытных рентгеновских снимков, которые покажут скрытые от глаз вещи

20+ любопытных рентгеновских снимков, которые покажут скрытые от глаз вещи

Автор:
14 июля 2022 13:44
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: МРТ   Разное   здоровые   интересное   подборка   рентген   рентгеновские снимки   томография   фото   
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С помощью рентгена мы можем буквально увидеть любой предмет насквозь. Посмотрим на самые разные интересные рентгеновские снимки и примеры МРТ, которые покажут что-то новое.

Собака ест:

Собака зевает:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: МРТ   Разное   здоровые   интересное   подборка   рентген   рентгеновские снимки   томография   фото   
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6  комментариев
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46k
dima423 3 часа назад
Последнее прям отрыв бошки))
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6k
Slowly 13 минут назад
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593
cvintus_1 Полчаса назад
Познавательный картинки
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70k
Viktor 2 часа назад
Бля, больше не буду глаза протирать!
А где мой любимый рентгеновский снимок, а, вот он.

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