20+ любопытных рентгеновских снимков, которые покажут скрытые от глаз вещи

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С помощью рентгена мы можем буквально увидеть любой предмет насквозь. Посмотрим на самые разные интересные рентгеновские снимки и примеры МРТ, которые покажут что-то новое.
МРТ показывает, что происходит, когда мы протираем глаза
МРТ показывает движения языка человека во время разговора
Собака ест:
Полёт летучей мыши
Собака зевает:
Артерии головного мозга
Вот как выглядит процесс глотания
МРТ ударов сердца
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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