На кладбище в Маниле живёт 6000 человек

В филиппинской столице Маниле есть кладбище, где живёт около 6 тысяч местных. Площадь кладбища Cementerio del Norte — 54 гектара. Это старейшее и самое большое кладбище в городе, и его частенько посещают туристы.
Северное кладбище в Маниле — это почти целый город, с улицами и переулками, вдоль которых расположены десятки тысяч могил. На территории даже есть баскетбольные кольца, рестораны, интернет кафе, караоке-зал и киоски быстрого питания, где продают закуски и сигареты. При этом, каждый день на северном кладбище проводят около 80 похорон.
На кладбище живут бездомные - филиппинцы, которые не могут себе позволить городское жильё. Кто-то из местных даже работает на кладбище - подростки, например, подрабатывают, помогая переносить гробы. Дети собирают металлолом, пластик и другой мусор для продажи. Другие люди присматривают и ухаживают за могилами, получая за это деньги, а кто-то проводит экскурсии по кладбищу для туристов.
Неизвестно, когда именно кладбище начали заселять. По рассказам жителей, которые приехали сюда в 1950-х, к тому моменту там было уже много людей. Кстати, Манила - город с населением около 12 миллионов человек, пятый в мире по численности населения, и одиннадцатый крупнейший мегаполис.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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