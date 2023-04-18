На кладбище в Маниле живёт 6000 человек

На кладбище живут бездомные - филиппинцы, которые не могут себе позволить городское жильё. Кто-то из местных даже работает на кладбище - подростки, например, подрабатывают, помогая переносить гробы. Дети собирают металлолом, пластик и другой мусор для продажи. Другие люди присматривают и ухаживают за могилами, получая за это деньги, а кто-то проводит экскурсии по кладбищу для туристов.