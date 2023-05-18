FISHKINET
Сообщество Юмор 16930 постов • 3567 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Тест, который расскажет, кто вы: вонючий тролль или аморальный эльф

Тест, который расскажет, кто вы: вонючий тролль или аморальный эльф

Автор:
18 мая 2023 15:33
Сообщество : Юмор
Метки: Тесты   Юмор   сказки   сказочный тест   тест   тест для взрослых   шутка   
2820
1
Частенько встречаю в интернете идиотские тесты в стиле: "Кто вы: Солнце или Луна?" или "Тест: Выберите еду со шведского стола, а мы скажем, какая вы очаровательная мультяшка". Я не мог пройти мимо подобного, поэтому сделал собственный сказочный тест с феями и блекджеком. Данный бредовый тест научный аж на целых ноль процентов. А его результатам доверяют 9 стоматологов из 10. Погнали!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Тесты   Юмор   сказки   сказочный тест   тест   тест для взрослых   шутка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
918
ruslan d 2 часа назад
Ваше кредо доход и сытость. Если бы вы были персонажем сказки, то исключительно гномом. Идеальный день обязательно с мясом, хмелем и непотребствами.

В точку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
14k
a_komolow 18 секунд назад
Настоящий тролль!
Да! Я ещё та сволочь!


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
михаил Полчаса назад
Ваше кредо спокойствие и размеренность. Идеально бы было отдохнуть на озере. Если бы вы были персонажем сказки, то водяным, которого всё достало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
AnSal Полчаса назад
"я тебя не для того рожала, что бы ты радиаторы бабушке не носила" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
CKO 45 минут назад
Настоящий тролль!
Похоже, что если бы вы были персонажем сказки, то троллем. А может вы и сейчас являетесь троллем? Ну кто вообще придумал такой тест? У него что, проблемы с мозгами? Ау? Автор... Тебе заняться нечем? Сходи на улицу... Там люди настоящими делами заняты, а не этим вашим интернетом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Aleksandr 50 минут назад
Жадный до злата гном
Ваше кредо доход и сытость. Если бы вы были персонажем сказки, то исключительно гномом. Идеальный день обязательно с мясом, хмелем и непотребствами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
866
Лютый вам Бетховен 54 минуты назад
Эльф, пристрастившийся к вину и хмелю.
Ваше кредо алкоголизм и сарказм.
Хех, неплохо, хоть скучно не будет в сказке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
237
ЧЕбуратор 54 минуты назад
"Частенько встречаю в интернете идиотские тесты" и сам выложил такой же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
hairov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Час назад
Эльф, пристрастившийся к вину и хмелю
Ваше кредо алкоголизм и сарказм. Было бы неплохо, если бы вас оставили в покое. Если бы были персонажем сказки, то неуравновешенным эльфом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
RDV Час назад
Мне любопытно, почему в последнем вопросе нет варианта - прилягу к спящей красавице в гробик ненедолго))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 2 часа назад
в первом вопросе про башню что надо нажимать, чтобы не стать троллем? или мы все обречены?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98629



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео)
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все знают этот звук

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#ДТП#аварии#подборка#кино#забавно#СССР#шоу бизнес
#Юмор#автомир#интересное#животные#США#история#позитив#знаменитости#фильм#красота
#автомобили#машина#люди#в мире#авто аварии#Автовсячина#факты#Китай#милота#истории людей
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео) Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео) Въезд через выезд: свежая порция убойных бумажных объявлений Въезд через выезд: свежая порция убойных бумажных объявлений Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма Перевернутый памятник в Австралии: тонкая ирония или глупая шутка? Перевернутый памятник в Австралии: тонкая ирония или глупая шутка? Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят Чёрный юмор на Фишках, или когда обычные шутки не заходят Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра

На что жалуетесь?

Вернуться