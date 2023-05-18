Тест, который расскажет, кто вы: вонючий тролль или аморальный эльф

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Частенько встречаю в интернете идиотские тесты в стиле: "Кто вы: Солнце или Луна?" или "Тест: Выберите еду со шведского стола, а мы скажем, какая вы очаровательная мультяшка". Я не мог пройти мимо подобного, поэтому сделал собственный сказочный тест с феями и блекджеком. Данный бредовый тест научный аж на целых ноль процентов. А его результатам доверяют 9 стоматологов из 10. Погнали!
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В точку
Да! Я ещё та сволочь!
Похоже, что если бы вы были персонажем сказки, то троллем. А может вы и сейчас являетесь троллем? Ну кто вообще придумал такой тест? У него что, проблемы с мозгами? Ау? Автор... Тебе заняться нечем? Сходи на улицу... Там люди настоящими делами заняты, а не этим вашим интернетом.
Ваше кредо доход и сытость. Если бы вы были персонажем сказки, то исключительно гномом. Идеальный день обязательно с мясом, хмелем и непотребствами.
Ваше кредо алкоголизм и сарказм.
Хех, неплохо, хоть скучно не будет в сказке.
Ваше кредо алкоголизм и сарказм. Было бы неплохо, если бы вас оставили в покое. Если бы были персонажем сказки, то неуравновешенным эльфом.