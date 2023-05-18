Частенько встречаю в интернете идиотские тесты в стиле: "Кто вы: Солнце или Луна?" или "Тест: Выберите еду со шведского стола, а мы скажем, какая вы очаровательная мультяшка". Я не мог пройти мимо подобного, поэтому сделал собственный сказочный тест с феями и блекджеком. Данный бредовый тест научный аж на целых ноль процентов. А его результатам доверяют 9 стоматологов из 10. Погнали!

Тест, который расскажет, кто вы: вонючий тролль или аморальный эльф 0