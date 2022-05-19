Едьмак и миссионерский питон: свежая подборка каламбуров и лингвошуток

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Чем отличается слон от рояля, как правильно снимать губернаторов, почему конь работает в офисе, о новом плане Илона Маска и кое-что ещё.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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