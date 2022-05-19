Едьмак и миссионерский питон: свежая подборка каламбуров и лингвошуток

Один день из жизни сортировщицы мусора

Праздничная, но не про защитников подборка каламбуров и лингвошуток

Пельвумен и папперделли: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Актуальная, но с примесью баянов подборка каламбуров и лингвошуток

Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток

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