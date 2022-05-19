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Едьмак и миссионерский питон: свежая подборка каламбуров и лингвошуток

Едьмак и миссионерский питон: свежая подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
19 мая 2022 16:39
Сообщество : Юмор
Метки: Илон Маск   Каламбур   Юмор   анекдот   лингвошутки   мем   русский язык   твиттер   шутка   язык   
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Чем отличается слон от рояля, как правильно снимать губернаторов, почему конь работает в офисе, о новом плане Илона Маска и кое-что ещё.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Илон Маск   Каламбур   Юмор   анекдот   лингвошутки   мем   русский язык   твиттер   шутка   язык   
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1  комментарий
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Lexx 19 минут назад
Парсек - единица измерения расстояния, а не времени.
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Николай Дмитрич

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