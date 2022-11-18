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Въезд через выезд: свежая порция убойных бумажных объявлений

Въезд через выезд: свежая порция убойных бумажных объявлений

Автор:
18 ноября 2022 15:43
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   записка   объявление   соседи   текст   шутка   
2593
16
И вновь наши любимые объявления из мира офлайна, которые встречаются в самых неожиданных местах. Заряд позитива обеспечен - это факт!
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   записка   объявление   соседи   текст   шутка   
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11  комментариев
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3k
Трям 2 часа назад

Отгадай мою загадку...
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472
Лютый вам Бетховен 22 минуты назад
Комментарий к фото
Не успели прикле БАММ!!
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365
Гепатит С 41 минуту назад
Сырники это огонь! +
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51k
Серый Час назад
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
По первому объявлению:

Согласно закону № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» нормативные акты, устанавливающие, какое время относится к ночному, принимаются на уровне субъектов. В ночное время нельзя громко слушать музыку, в том числе и во дворе дома, петь или играть на музыкальных инструментах. К этому относится и другое нарушение спокойствия граждан.

Далее всё на региональных уровнях, например:

В Москве в соответствии со ст. 1 Закона г. Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве» ночным считается период времени с 23 до 7 часов.

В Московской области периоды «покоя граждан» регламентированы более детально. Так, например, в ст. 2 Закона Московской области от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» время тишины устанавливается по разному, в зависимости от дней недели. Не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 21 до 8 часов с понедельника по пятницу. В выходные и установленные федеральным законом нерабочие праздничные дни с 22 до 10 часов. Использование звукоусиливающей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных средствах, и проведение ремонтных работ запрещены с 13 до 15 часов ежедневно.

Всё остальное, написанное в объяве - фантазии яжматерей
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32k
ACU900 2 часа назад
Я,кажется, видел....
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Richard

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