Бывший жених Волочковой избил свою супругу до полусмерти

Анастасия Волочкова познакомилась с Сергеем Кузнецовым на шоу "Давай поженимся!" в 2021 году. Роман развивался стремительно и парочка чуть не поженилась. До свадьбы дело не дошло — Анастасия и Сергей разругались в пух и прах.
Сергей оказался одним из немногих мужчин, которого Анастасия показывала на своей странице. Роман развивался стремительно, но так же стремительно и угас. Пара со скандалом рассталась, Сергей обвинил экс-балерину в алкоголизме.
Я от алкоголя ее избавил на время отдыха. Но как приехали, меня же с ней не было, так как я сразу на работу вернулся. Ну, и ее понесло. А меняться она не захотела, хотя я не раз об этом просил. Рад, что это быстро все закончилось, а то я привыкаю к человеку, и было бы больно при расставании.
Как оказалось, всё к лучшему.
Бывшего избранника балерины задержали за избиение жены. Как сообщает Shot, Кузнецов чуть не убил свою возлюбленную из-за предполагаемой измены. Девушку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, внутреннем кровотечением, ссадинами и синяками. Сейчас девушка находится в коме.
Стало известно, что перед ссорой Сергей выпивал алкоголь. Он попал на камеры видеонаблюдения с бутылкой пива. Судя по всему, тут мужчина уже изрядно пьян. После этого он придёт к своей жене и изобьёт её.
В разговоре с Super Волочкова рассказала, что с ней Сергей был очень галантен.
Я вообще ни разу от него агрессии никакой не видела, не слышала. Он был настолько позитивный! Сергей за мной ухаживал и не давал мне даже самостоятельно воды налить. Мы тогда не пили ни одного грамма алкоголя, никакого процента, занимались спортом. Сергей за мной ухаживал и не давал мне даже самостоятельно воды налить. Я просто в шоке.
На Кузнецова возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в ближайшие дни ему рассмотрят меру пресечения.
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