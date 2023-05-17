Бывший жених Волочковой избил свою супругу до полусмерти

Сергей оказался одним из немногих мужчин, которого Анастасия показывала на своей странице. Роман развивался стремительно, но так же стремительно и угас. Пара со скандалом рассталась, Сергей обвинил экс-балерину в алкоголизме.

Я от алкоголя ее избавил на время отдыха. Но как приехали, меня же с ней не было, так как я сразу на работу вернулся. Ну, и ее понесло. А меняться она не захотела, хотя я не раз об этом просил. Рад, что это быстро все закончилось, а то я привыкаю к человеку, и было бы больно при расставании.

Как оказалось, всё к лучшему.