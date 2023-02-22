"Я углеводы не ем, я их пью": пользователи сети во всю посмеялись надо Волочковой, которая перевоплотилась в Барби

Осторожно! Зрелище не для слабонервных! Анастасия Волочкова посетила какую-то "русскую куклу", в гостях у которой отведала пластмассовую еду. Угощение, конечно, было бутафорским, а вот алкоголь явно настоящим.
Волочкова продолжает устраивать такие перфомансы, за которые становится стыдно. Но не самой Волочковой, а её подписчикам, которые это видят. На этот раз бывшая балерина перевоплотилась в куклу Барби, подражая своей новой подружке.
Женщины, которым уже давно не по 12 лет, оделись во всё розовое, надели огромные банты и сидели за столом с пластмассовой едой. Но даже не это удивило пользователей.
Анастасия Волочкова снова вела себя как пьяная: мерзко смеялась, неудачно шутила заплетающимся языком.
После застолья "куколки" отправились в туалет. Из уборной комнаты тоже есть видео, кстати. На нём две великовозрастные тётки снова смеются. 47-летняя Волочкова еле ходит, а Татьяна восседает на троне и демонстрирует всем розовую туалетную бумагу.
Пользователи сети во всю посмеялись над этим перфомансом. Смотреть на такое, по мнению большинства, было, как минимум, странно.
Источник:
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Афтор! Вам не всё равно, как тётка развлекается? Почему вам это интересно и вы считаете, что это интересно всем окружающим?
Ещё пуще старуха вздурилась....