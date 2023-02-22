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"Я углеводы не ем, я их пью": пользователи сети во всю посмеялись надо Волочковой, которая перевоплотилась в Барби

"Я углеводы не ем, я их пью": пользователи сети во всю посмеялись надо Волочковой, которая перевоплотилась в Барби

Автор:
22 февраля 2023 10:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   барби   волочкова   интересное   позор   пркол   фото   шоу бизнес   
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Осторожно! Зрелище не для слабонервных! Анастасия Волочкова посетила какую-то "русскую куклу", в гостях у которой отведала пластмассовую еду. Угощение, конечно, было бутафорским, а вот алкоголь явно настоящим.

Волочкова продолжает устраивать такие перфомансы, за которые становится стыдно. Но не самой Волочковой, а её подписчикам, которые это видят. На этот раз бывшая балерина перевоплотилась в куклу Барби, подражая своей новой подружке.

Женщины, которым уже давно не по 12 лет, оделись во всё розовое, надели огромные банты и сидели за столом с пластмассовой едой. Но даже не это удивило пользователей.

Анастасия Волочкова снова вела себя как пьяная: мерзко смеялась, неудачно шутила заплетающимся языком.

После застолья "куколки" отправились в туалет. Из уборной комнаты тоже есть видео, кстати. На нём две великовозрастные тётки снова смеются. 47-летняя Волочкова еле ходит, а Татьяна восседает на троне и демонстрирует всем розовую туалетную бумагу.

Пользователи сети во всю посмеялись над этим перфомансом. Смотреть на такое, по мнению большинства, было, как минимум, странно.

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Метки: Юмор   барби   волочкова   интересное   позор   пркол   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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65k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Удивляют фанаты Волочковой, которые отслеживают каждый её шпагат, фото, слово и т.д.

Афтор! Вам не всё равно, как тётка развлекается? Почему вам это интересно и вы считаете, что это интересно всем окружающим?
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6k
Компьютер DELL монитором 2 минуты назад
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21k
ЦСКА 11 минут назад
Блин, да снялась бы уже в порнофильме! Хайпанула бы оптом...
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72k
Доктор Джонс 16 минут назад
Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась....
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6k
sumrаknn 18 минут назад
пОРТОВАЯ ДЕВКА всех достала - чтобы быть на слуху - любая жу йня сойдет. Забвение ей, посту минус
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6k
5 копеек Полчаса назад
Бл@, как бы, ...ну это ...от восторга не уписаться
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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