"Я углеводы не ем, я их пью": пользователи сети во всю посмеялись надо Волочковой, которая перевоплотилась в Барби

Волочкова продолжает устраивать такие перфомансы, за которые становится стыдно. Но не самой Волочковой, а её подписчикам, которые это видят. На этот раз бывшая балерина перевоплотилась в куклу Барби, подражая своей новой подружке.

Женщины, которым уже давно не по 12 лет, оделись во всё розовое, надели огромные банты и сидели за столом с пластмассовой едой. Но даже не это удивило пользователей.

Анастасия Волочкова снова вела себя как пьяная: мерзко смеялась, неудачно шутила заплетающимся языком.