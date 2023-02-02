"Об этом было невозможно молчать!": ведущая шоу "Алёна, блин!" рассказала, зачем напоила Волочкову

От себя хотелось бы сказать, что в этом случае тоже на стороне Анастасии. Как вы знаете, я не питаю особой любви к ней, но этот выпуск — дно. Если такое случилось, что Волочкова нажралась, то Алёна должна была просто не выкладывать это в сеть. А как же деньги, потраченные на шоу, скажете вы? Алёна уже давно в этом формате, поэтому знает о рисках. Поить гостя на интервью — так себе идея изначально, не профессионально.

Видно, что у Волочковой есть проблема с алкоголем, это ни для кого не секрет. И если вы хотите помочь таким людям, то посоветуйте хорошего психотерапевта, который поможет победить эту зависимость. Но никак не стоит позорить человека на всю страну.