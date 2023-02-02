"Об этом было невозможно молчать!": ведущая шоу "Алёна, блин!" рассказала, зачем напоила Волочкову

Анастасия Волочкова пришла на шоу "Алёна, блин!", где ведущая ей охотно наливала и в итоге напоила балерину. Волочкова выдавала секреты других людей и опозорилась, когда не смогла ответить на вопросы по школьной программы. После выпуска многие блогеры и знаменитости вступились за балерину, обвинив ведущую Алёну в хайпе. Та в свою очередь заявила, что просто не могла молчать о проблеме.
На шоу Анастасия Волочкова показывала свой знаменитый шпагат, рассказывала о любовниках, выдавала чужие секреты и много чего ещё. Всё это сопровождалось не одним бокалом шампанского, а может и чего покрепче. После выхода шоу на YouTube, многие блогеры высказались в защиту Волочковой.
Среди них оказалась Ида Галич, которая спросила в Алёну, зачем она это сделала? Зачем напоила Волочкову перед камерами, зная её пристрастия к алкоголю.
В ответ Алёна заявила, что просто не могла молчать об этом. Как оказалось, Алёна просто хотела спасти Анастасию, опозорив на всю страну. Таким образом журналистка (!!) хотела спасти всех, у кого есть проблемы с алкоголем.
"И если хотя бы один человек после (или во время) просмотра вдоволь наржавшись, все-таки увидит за ширмой провокационного шоу трагедию, а может быть, узнает себя и с ужасом посмотрев на экран, как в зеркало — отодвинет от себя рюмку, в которой последнее время ищет спасение, а кто-то из близкого окружения Насти вдруг опомнится и все-таки забьет в колокола, то я ни пожалею ни на секунду о том, что именно этот эфир помог что-то изменить", - написала она в своём Телеграме.
Как ни странно, но комментаторы на YouTube тоже поддержали Анастасию Волочкову.
От себя хотелось бы сказать, что в этом случае тоже на стороне Анастасии. Как вы знаете, я не питаю особой любви к ней, но этот выпуск — дно. Если такое случилось, что Волочкова нажралась, то Алёна должна была просто не выкладывать это в сеть. А как же деньги, потраченные на шоу, скажете вы? Алёна уже давно в этом формате, поэтому знает о рисках. Поить гостя на интервью — так себе идея изначально, не профессионально.
Видно, что у Волочковой есть проблема с алкоголем, это ни для кого не секрет. И если вы хотите помочь таким людям, то посоветуйте хорошего психотерапевта, который поможет победить эту зависимость. Но никак не стоит позорить человека на всю страну.
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пожалуйста сделайте настраиваемую ленту, что бы я мог исключить некоторые посты по тегу или автору.
Например не видеть посты про "нейросеть представила как бы выглядели..." или все что связано с героями это поста.
Её туда связанной в мешке привезли? Насильно вливали? Они обе знали чем это кончится и именно этого и добивались. Да и что за передача неизвестно, перед десятком человек опозорилась?
Ну,а за пост с Волочковой, традиционно минус.
Если мне предложить, я могу отказаться, а могу выпить. Но напоить меня целенаправленно? Не в глотку же Волочковой вливали.
Да и трезвая она не особо отличается, к слову.
Волочкова больна алкоголизмом со всеми вытекающими отклонениями а тут просто его сознательно напоили, чтобы побольше людей видео посмотрело.