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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7201 пост • 830 подписчиков подписаться
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"Об этом было невозможно молчать!": ведущая шоу "Алёна, блин!" рассказала, зачем напоила Волочкову

"Об этом было невозможно молчать!": ведущая шоу "Алёна, блин!" рассказала, зачем напоила Волочкову

Автор:
02 февраля 2023 13:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алёна Блин   алкоголизм   волочкова   интервью   интересное   фото   шоу бизнес   
2107
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Анастасия Волочкова пришла на шоу "Алёна, блин!", где ведущая ей охотно наливала и в итоге напоила балерину. Волочкова выдавала секреты других людей и опозорилась, когда не смогла ответить на вопросы по школьной программы. После выпуска многие блогеры и знаменитости вступились за балерину, обвинив ведущую Алёну в хайпе. Та в свою очередь заявила, что просто не могла молчать о проблеме.

На шоу Анастасия Волочкова показывала свой знаменитый шпагат, рассказывала о любовниках, выдавала чужие секреты и много чего ещё. Всё это сопровождалось не одним бокалом шампанского, а может и чего покрепче. После выхода шоу на YouTube, многие блогеры высказались в защиту Волочковой.

Среди них оказалась Ида Галич, которая спросила в Алёну, зачем она это сделала? Зачем напоила Волочкову перед камерами, зная её пристрастия к алкоголю.

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В ответ Алёна заявила, что просто не могла молчать об этом. Как оказалось, Алёна просто хотела спасти Анастасию, опозорив на всю страну. Таким образом журналистка (!!) хотела спасти всех, у кого есть проблемы с алкоголем.

"И если хотя бы один человек после (или во время) просмотра вдоволь наржавшись, все-таки увидит за ширмой провокационного шоу трагедию, а может быть, узнает себя и с ужасом посмотрев на экран, как в зеркало — отодвинет от себя рюмку, в которой последнее время ищет спасение, а кто-то из близкого окружения Насти вдруг опомнится и все-таки забьет в колокола, то я ни пожалею ни на секунду о том, что именно этот эфир помог что-то изменить", - написала она в своём Телеграме.

Как ни странно, но комментаторы на YouTube тоже поддержали Анастасию Волочкову.

От себя хотелось бы сказать, что в этом случае тоже на стороне Анастасии. Как вы знаете, я не питаю особой любви к ней, но этот выпуск — дно. Если такое случилось, что Волочкова нажралась, то Алёна должна была просто не выкладывать это в сеть. А как же деньги, потраченные на шоу, скажете вы? Алёна уже давно в этом формате, поэтому знает о рисках. Поить гостя на интервью — так себе идея изначально, не профессионально.

Видно, что у Волочковой есть проблема с алкоголем, это ни для кого не секрет. И если вы хотите помочь таким людям, то посоветуйте хорошего психотерапевта, который поможет победить эту зависимость. Но никак не стоит позорить человека на всю страну.

Источник:

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Метки: Алёна Блин   алкоголизм   волочкова   интервью   интересное   фото   шоу бизнес   
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29  комментариев
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3k
Роман Час назад
Если администраторы и разработчики сайта читают:
пожалуйста сделайте настраиваемую ленту, что бы я мог исключить некоторые посты по тегу или автору.
Например не видеть посты про "нейросеть представила как бы выглядели..." или все что связано с героями это поста.
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Артур Будкин Минуту назад
"я телевизор из принципа не смотрю, а вот интернет- другое дело..."
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101k
Z_Павел Юрьевич_V 12 минут назад
"Об этом было невозможно молчать!": ведущая шоу "Алёна, блин!" рассказала, зачем напоила ВолочковуПосмотреть
"Об этом было невозможно молчать!": ведущая шоу "Алёна, блин!" рассказала, зачем напоила Волочкову
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30k
Ashabad 21 минуту назад
Покемонка снова в дерьме покопался...
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18k
alexis 22 минуты назад
От себя хотелось бы сказать, что в этом случае тоже на стороне Анастасии. Как вы знаете, я не питаю особой любви к ней, но этот выпуск дно. (С)
Её туда связанной в мешке привезли? Насильно вливали? Они обе знали чем это кончится и именно этого и добивались. Да и что за передача неизвестно, перед десятком человек опозорилась?
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23k
Bar0 23 минуты назад
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29k
Григорий Полчаса назад
Дура и есть дура. Не знает элементарщины, все время говорит только о себе. И раньше был о ней невысокого мнения, теперь определился окончательно, это мнение уже не свернуть.
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74
Хухрмухр 54 минуты назад
Встретились жаба с гадюкой.
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10k
Shtoppi Час назад
раскоряка и трезвая то не в адеквате постоянно, а тут ее еще и "синькой" подогрели. в общем, б_ядский цирк в стиле малахова иже с ним.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Попала деточка в плохую компанию, где наливают. "Подогрели, обобрали"
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207
ruslan d Час назад
У нас половина артистов и спортсменов на вопросы школьной программы не ответят , так что с Насти спроса нет особого ... во остальном все как всегда , бухлишко , шпагаты ... А ведь была когда-то хорошей артисткой ...
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207
ruslan d Йожик 20 минут назад
Ну я в балете ничего не понимаю , но пресса хвалила в свое время .
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21k
ЦСКА Час назад
Бедная Настя! Рюмочка её ипёт! Надо еще Зеленского пожалеть! Он к шмыгалову пристрастился и слезть не может! Надо скинуться всем миром парню на нарколога!
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28k
Levyathan Час назад
Игра была равна, играло два говна.

Ну,а за пост с Волочковой, традиционно минус.
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74
Хухрмухр Levyathan 53 минуты назад
Это ты про себя с кокориным?
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74
Хухрмухр Levyathan 52 минуты назад
Бошка не болит?Все таки мяч железный.
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74
Хухрмухр Levyathan 51 минуту назад
Чувак,спасибо тебе.Ты мне реально настроение поднял.
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74
Хухрмухр Bar0 5 минут назад
Ага.Похуй на минусы.Тут дятел на говно исходит.Пусть высрется.Может полегчает.Говорит йо.барь страшный.Всех на кукан сажает.
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1k
Lexx Час назад
Ну нажралась и нажралась. Да пусть хоть голышом бегает, это её дело. Может она действовала по сценарию и с этого кучу бабла заработала. Передаче рейтинг надо же повысить. А ради этого, продюсеры готовы на любую чернуху, лишь бы в рамках закона на грани фола. А не показывать пьяных во второсортных шоу, такого закона нет.
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10k
Б.Касторский Час назад
Получается, что в алкоголизме виноват не алкоголик, а тот кто наливает? Интересная точка зрения.
Если мне предложить, я могу отказаться, а могу выпить. Но напоить меня целенаправленно? Не в глотку же Волочковой вливали.
Да и трезвая она не особо отличается, к слову.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324647



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