Верховный суд России обязал осуждённых за убийство покрывать все расходы на похороны жертвы

Верховный суд России постановил, что осуждённый за убийство обязан компенсировать родственникам своей жертвы все расходы связанные с похоронами, в том числе поминки на 9-й и 40-й дни.

К такому решению Верховный суд пришёл после рассмотрения жалобы матери убитого в драке молодого человека. Суть дела: осуждённый несколько раз ударил, а затем толкнул пострадавшего, парень упал, получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался на следующий день в больнице. Виновного осудили за причинение смерти по неосторожности на год и 10 месяцев колонии, а также обязали выплатить матери погибшего компенсацию за причинение морального вреда и покрыть её расходы в размере 1,2 млн рублей, потраченные на поминки и прочие ритуальные услуги.

Однако впоследствии осуждённый смог оспорить назначенную сумму за похороны. Было несколько судов и они значительно снизили сумму компенсации, объяснив это тем, что "суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела". Но в Верховном суде так не считают.