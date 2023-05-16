Верховный суд России обязал осуждённых за убийство покрывать все расходы на похороны жертвы

К такому решению судебная коллегия пришла после рассмотрения очередной жалобы.
Верховный суд России постановил, что осуждённый за убийство обязан компенсировать родственникам своей жертвы все расходы связанные с похоронами, в том числе поминки на 9-й и 40-й дни.
К такому решению Верховный суд пришёл после рассмотрения жалобы матери убитого в драке молодого человека. Суть дела: осуждённый несколько раз ударил, а затем толкнул пострадавшего, парень упал, получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался на следующий день в больнице. Виновного осудили за причинение смерти по неосторожности на год и 10 месяцев колонии, а также обязали выплатить матери погибшего компенсацию за причинение морального вреда и покрыть её расходы в размере 1,2 млн рублей, потраченные на поминки и прочие ритуальные услуги.
Однако впоследствии осуждённый смог оспорить назначенную сумму за похороны. Было несколько судов и они значительно снизили сумму компенсации, объяснив это тем, что "суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела". Но в Верховном суде так не считают.
Судебная коллегия, рассмотрев дело, сообщила, что в российском законодательстве есть такие понятия как "достойные похороны", а закон "О погребении и похоронном деле" указывает, что в церемонию похорон входят все вышеперечисленные обряды, включая поминовения. И поскольку у женщины на руках были все документы, подтверждающие траты на 1,2 млн рублей, то решения вышестоящих судов о снижении компенсации не являются правомерными. Верховный суд отменил их решение и направил дело на пересмотр.
Указанные расходы являются необходимыми по совершению обрядовых действий по захоронению в соответствии с обычаями и традициями, которые документально подтверждены в ходе судебного разбирательства
Таким образом, в скором времени осуждённые за убийство будут покрывать все расходы на достойные похороны жертвы.
Источник:
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До Верховного суда дошла , а своего добилась.
И даже законодательство подправили.
Ну как так-то?