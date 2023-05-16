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Верховный суд России обязал осуждённых за убийство покрывать все расходы на похороны жертвы

Верховный суд России обязал осуждённых за убийство покрывать все расходы на похороны жертвы

Автор:
16 мая 2023 18:14
Сообщество : Криминал
Метки: верховный суд   достойные похороны   жертва   компенсация   осуждённые   постановление   
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К такому решению судебная коллегия пришла после рассмотрения очередной жалобы.

Верховный суд России постановил, что осуждённый за убийство обязан компенсировать родственникам своей жертвы все расходы связанные с похоронами, в том числе поминки на 9-й и 40-й дни.


К такому решению Верховный суд пришёл после рассмотрения жалобы матери убитого в драке молодого человека. Суть дела: осуждённый несколько раз ударил, а затем толкнул пострадавшего, парень упал, получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался на следующий день в больнице. Виновного осудили за причинение смерти по неосторожности на год и 10 месяцев колонии, а также обязали выплатить матери погибшего компенсацию за причинение морального вреда и покрыть её расходы в размере 1,2 млн рублей, потраченные на поминки и прочие ритуальные услуги.


Однако впоследствии осуждённый смог оспорить назначенную сумму за похороны. Было несколько судов и они значительно снизили сумму компенсации, объяснив это тем, что "суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела". Но в Верховном суде так не считают.

Судебная коллегия, рассмотрев дело, сообщила, что в российском законодательстве есть такие понятия как "достойные похороны", а закон "О погребении и похоронном деле" указывает, что в церемонию похорон входят все вышеперечисленные обряды, включая поминовения. И поскольку у женщины на руках были все документы, подтверждающие траты на 1,2 млн рублей, то решения вышестоящих судов о снижении компенсации не являются правомерными. Верховный суд отменил их решение и направил дело на пересмотр.


Указанные расходы являются необходимыми по совершению обрядовых действий по захоронению в соответствии с обычаями и традициями, которые документально подтверждены в ходе судебного разбирательства


Таким образом, в скором времени осуждённые за убийство будут покрывать все расходы на достойные похороны жертвы.

Источник:

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Метки: верховный суд   достойные похороны   жертва   компенсация   осуждённые   постановление   
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10  комментариев
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1k
Darki Час назад
А можно ещё убийц закапывать вместе с жертвами,живьём закапывать.
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4k
Феликс Дзержинский 19 минут назад
Жизнь за жизнь, око за око, а всё остальное }{уета.
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2k
vijilante Полчаса назад
Молодец , мать !
До Верховного суда дошла , а своего добилась.
И даже законодательство подправили.
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19k
anpetrof 37 минут назад
Лучше убийцу разобрать на органы, органы продать и из этих денег и компенсировать расходы на похороны.
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3k
* You All 42 минуты назад
[мат]...1,2 ляма на похороны...в золотом гробе хронили? Оркестр нанимали с профессиональными плакальщицами?
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345
Дима Новосельский 44 минуты назад
Лучше было бы разбирать убийцу на органы,он забрал одну или больше жизнь,а его органы спасли одну или больше жизни,вот это справедливо...
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8k
Vалѣнтиныч 46 минут назад
То есть водитель (по стечению обстоятельств) , сбивший пьяного велосипедиста, едущего на красный через перекрёсток, ВСЕГДА оплачивал его похороны, а убийца ( маньяк, умышленное, группой лиц, с особой жестокостью) до сих пор этого не делал!?!???
Ну как так-то?
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