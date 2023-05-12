Маленький, но коварненький: невзрачная пичужка, которая ведёт к сладостям, а приводит в пасть льва

Живёт в Африке одна птичка. Внешне – совершенно обычная, невзрачная, по виду напоминает воробья. Но масштабы коварства этого создания значительно превышают скромность размера и оперения.
Есть у медоуказчика одно интересное гастрономическое пристрастие. Помимо всякой жужжащей мелкой пакости он не прочь побаловать себя пчелиным воском. Если у любого другого создания при такой диете сразу возникнут проблемы, то для маленького желудка маленького медоуказчика такой продукт – настоящий рай.
Для этих целей природа наградила медоуказчика особыми бактериями в пищеварительной системе, способными переработать воск. После переработки он преобразуется в аминокислоты, которые отлично усваиваются организмом. Соответственно, птица с лёгкостью находит природные мини-фабрики вкусностей. Но разобрать их не может: силёнок маловато.
Что же делать? Использовать доступные ресурсы. В этом качестве медоуказчик задействует животных-сладкоежек и даже людей. Для чего старательно активничает, хлопает крыльями, поёт, привлекая к себе внимание.
Самый проверенный напарник в чёрном деле разграбления ульев – медоед. В криминальной парочке пернатый выступает в качестве наводчика, а косматый – это кувалда. Медоеду с его толстой шкурой и густой шерстью не страшны пчелиные укусы. Поэтому он дербанит улей для добычи мёда, а коварный крылатый наводчик получает свою долю – воск.
Делюга в паре с человеком выглядит примерно так же. Птичка скачет по веткам, громко пища и поглядывая на спешащего за ней кожаного. От всего сердца надеясь, что тот разорит улей и оставит для проводника немного вкусного воска.
Но, как и во всём прекрасном и халявном, есть нюанс. В связи с которым медоуказчику и приписывают хитрость, коварство и прочее. Дело в том, что аналогичное поведение это создание демонстрирует и при виде других объектов, не только ульев. А, к примеру, крупных кошачьих. Поэтому поход за сладким может неожиданно закончиться в тёплых объятиях какого-нибудь леопарда.
В связи с этим африканцы несколько демонизировали пичугу и считают, что медоуказчику надо обязательно оставлять его долю добычи, не игнорируя потребности пернатого помощника. Поскольку в следующий раз он доставит человека не к улью, а к пантере или льву. Прямо в пасть. Отомстит, значит. Такой вот злопамятный проводник.
Есть и альтернативное объяснение: в останках сожранной хищником жертвы быстро заведутся личинки, которыми можно заморить червячка, раз уж с воском в этот раз не вышло. Нужно только посидеть и немного подождать.
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В связи со склонностью птахи к проявлению дуализма местные холодно относятся к её заманухам, предпочитая заниматься поисками мёда самостоятельно. На всякий случай. Мало ли, может птичка действительно злопамятная, и ей просто в прошлый раз попался невкусный воск.
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