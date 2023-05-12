Маленький, но коварненький: невзрачная пичужка, которая ведёт к сладостям, а приводит в пасть льва

Делюга в паре с человеком выглядит примерно так же. Птичка скачет по веткам, громко пища и поглядывая на спешащего за ней кожаного. От всего сердца надеясь, что тот разорит улей и оставит для проводника немного вкусного воска.

Но, как и во всём прекрасном и халявном, есть нюанс. В связи с которым медоуказчику и приписывают хитрость, коварство и прочее. Дело в том, что аналогичное поведение это создание демонстрирует и при виде других объектов, не только ульев. А, к примеру, крупных кошачьих. Поэтому поход за сладким может неожиданно закончиться в тёплых объятиях какого-нибудь леопарда.