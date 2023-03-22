Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей

Мать и отец 11-летней Сони считают, что таким образом они смогут привлечь внимание к проблеме насилия в учебных заведениях.
7 февраля в школьном туалете 11-летняя Мильвира напала на свою сверстницу с ножом. Соня получила больше 120 резаных ран. И хотя повреждения не затронули внутренних органов, девочка чуть не умерла от кровопотери. Её экстренно прооперировали и спасли, однако школьнице придётся долго восстанавливаться и в физическом, и в моральном смысле.
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Родители Мильвиры уверены, что вина в случившемся лежит на школе, а ребёнок у них обычный. Дескать, и психолог в учебном заведении есть, а вот ситуацию не предвосхитил, вовремя беседу с девочками не провёл и допустил поножовщину.
Осторожно! Впечатлительным воздержаться от просмотра фото
Родители Сони, молчавшие всё это время, видимо, ситуацию переварили и решили действовать. Представляющая интересы пострадавшей адвокат Виктория Дергунова сообщила, что они подали иск к образовательному учреждению, его директору и родителям напавшей с требованием о компенсации. Речь идёт о 20 миллионах рублей - именно эту сумму намерены получить родители Сони от лицея. Сумма компенсации, которая покроет расходы на лечение и косметологические операции, еще уточняется.
Проблема, которая привела к трагедии, гораздо серьезнее и шире, нежели чем плохо работающий психолог. «Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся», — поясняет адвокат Дергунова. Родители Сони уверены, что своим примером они помогут обратить на эту проблему внимание. Ведь далеко не во всех школах есть рамки-металлоискатели (и ученики, как та же Мильвира, спокойно проносят ножи), отсутствует или задавлена в корне система диагностики наклонностей учащихся - а какой нормальный ребёнок в своём уме нанесёт сверстнице 126 ножевых ранений?
Поэтому мать пострадавшей девочки хочет не просто наказать виноватых, но и добиться того, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись. А для этого нужно "внедрить системные изменения во взаимодействии между учениками, школами и родителями".
Сообщается, что иск будет рассматриваться Химкинским городским судом
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Проблема в головах (родителей, законодателей, депутатов и прочих причастных), а также фильмах по телику.
Тут уже было такое. Девка(чурбанка) парня доставала, довела - он ей ответил видимо грубо. Она родителям пожалилась(напи.здела), те толпой пришли и батю парня отхлопали. И съ.ебались хер найдёшь!
Я эту психичку не оправдываю, но 120 ударов, это ска, рука колоть устать должна! Может вилкой била?...
зы.мы в советское время, выясняли проблемы такого плана на кулаках, за школой, и не у кого не было мысли убить или покалечить соперника, после драк, сами водили друг друга, с разбитой губой, устранить эту проблему, и даже становились корефанами после конфликта.но порезать или нанести фатальную травму, этого даже мысли не было. я не говорю что этого не было от слова совсем, но воспитание и моральные границы существовали, и это было прекрасно.это говорило о моральном здоровье общества.
и это было отличие славянского бытия от западного.
надо нам возраждаться, в моральном плане, и таких случаев , как в посте, будет меньше, и дай Бог совсем исчезнет проблема.
я советских то учителей каждого второго бы отправил валить лес, а не с детьми работать, а сейчас если на 10 попадается один приличный - это праздник.
Он и в 7 лет прекрасно понимает, что такое боль и смерть. И совершает такие вещи совершенно сознательно.
Если он дурак - то в дурку его.
А если нормальный - то в тюрьму.
PS раньше была хотя бы ответственность родителей.
Ребёнок совершил преступление - родителей в тюрьму, ребёнка в спец-детдом.
А теперь получается, что родители этой твари ни за что не отвечают, да ещё школа у них виновата.
Преступление есть преступление, причем здесь возраст?
PS в 5-7 лет он вряд ли кого-то порежет ножом. А порежет - туда ему и дорога, см выше.
Какую материальную ответственность они несут? Оплатят итак бесплатное лечение?
Пластического хирурга не оплатят, так как жизненной необходимости в пластике нет.
Сажать их надо. Дочку- в спец-интернат до 14-ти, далее - в колонию. Если невменяемая- в дурдом на принудительное лечение.
Зуб за зуб. Око за око. Исполосовать Мильвиру и её родителей. Пускай диаспора сбрасывается, все одно сосёт с бюджета, а не справляется ни с чем.
Нет никаких оправданий подобному.
Хирурги - мы провели операцию на ребре Адама!
Архитекторы - мы создали вселенную из хаоса!
Политики - а как вы думаете, кто создал этот хаос?