Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей

Проблема, которая привела к трагедии, гораздо серьезнее и шире, нежели чем плохо работающий психолог. «Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся», — поясняет адвокат Дергунова. Родители Сони уверены, что своим примером они помогут обратить на эту проблему внимание. Ведь далеко не во всех школах есть рамки-металлоискатели (и ученики, как та же Мильвира, спокойно проносят ножи), отсутствует или задавлена в корне система диагностики наклонностей учащихся - а какой нормальный ребёнок в своём уме нанесёт сверстнице 126 ножевых ранений?

Поэтому мать пострадавшей девочки хочет не просто наказать виноватых, но и добиться того, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись. А для этого нужно "внедрить системные изменения во взаимодействии между учениками, школами и родителями".

Сообщается, что иск будет рассматриваться Химкинским городским судом