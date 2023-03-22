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Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей

Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей

Автор:
22 марта 2023 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   адвокат   иск   компенсация   поножовщина   суд   химки   школа   
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Мать и отец 11-летней Сони считают, что таким образом они смогут привлечь внимание к проблеме насилия в учебных заведениях.

7 февраля в школьном туалете 11-летняя Мильвира напала на свою сверстницу с ножом. Соня получила больше 120 резаных ран. И хотя повреждения не затронули внутренних органов, девочка чуть не умерла от кровопотери. Её экстренно прооперировали и спасли, однако школьнице придётся долго восстанавливаться и в физическом, и в моральном смысле.


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Родители Мильвиры уверены, что вина в случившемся лежит на школе, а ребёнок у них обычный. Дескать, и психолог в учебном заведении есть, а вот ситуацию не предвосхитил, вовремя беседу с девочками не провёл и допустил поножовщину.


Родители Сони, молчавшие всё это время, видимо, ситуацию переварили и решили действовать. Представляющая интересы пострадавшей адвокат Виктория Дергунова сообщила, что они подали иск к образовательному учреждению, его директору и родителям напавшей с требованием о компенсации. Речь идёт о 20 миллионах рублей - именно эту сумму намерены получить родители Сони от лицея. Сумма компенсации, которая покроет расходы на лечение и косметологические операции, еще уточняется.


Проблема, которая привела к трагедии, гораздо серьезнее и шире, нежели чем плохо работающий психолог. «Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся», — поясняет адвокат Дергунова. Родители Сони уверены, что своим примером они помогут обратить на эту проблему внимание. Ведь далеко не во всех школах есть рамки-металлоискатели (и ученики, как та же Мильвира, спокойно проносят ножи), отсутствует или задавлена в корне система диагностики наклонностей учащихся - а какой нормальный ребёнок в своём уме нанесёт сверстнице 126 ножевых ранений?

Поэтому мать пострадавшей девочки хочет не просто наказать виноватых, но и добиться того, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись. А для этого нужно "внедрить системные изменения во взаимодействии между учениками, школами и родителями".


Сообщается, что иск будет рассматриваться Химкинским городским судом


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Метки: Ynews   адвокат   иск   компенсация   поножовщина   суд   химки   школа   
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69  комментариев
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3k
александр 4 часа назад
Сначала дайте учителям рычаги воздействия на учащихся, а потом спрашивайте. И неплохо бы прописать уголовную ответственность для несовершеннолетних. А отсутствие рамок- вопрос к государству.
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40k
Сергей Полчаса назад
Тут ни какие рамки не спасут. Простым карандашом можно точно такие же увечья нанести.
Проблема в головах (родителей, законодателей, депутатов и прочих причастных), а также фильмах по телику.
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1k
Nick 39 минут назад
Верните розги в школу. От них никто еще не умер. Вряд ли даже будут применяться. Зато будут своим существованием напоминать о необходимости включать мозги.
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29k
koleos72 Час назад
А за что она её зарезала? Может та её достала до невозможности!
Тут уже было такое. Девка(чурбанка) парня доставала, довела - он ей ответил видимо грубо. Она родителям пожалилась(напи.здела), те толпой пришли и батю парня отхлопали. И съ.ебались хер найдёшь!
Я эту психичку не оправдываю, но 120 ударов, это ска, рука колоть устать должна! Может вилкой била?...
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15k
Элитный тигр Час назад
Верните учителям их права, потом требуйте от школ чего-то...
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449
Вася Васильев Час назад
20 миллионов? )))) смешные. Хорошо если тысяч сто получат по суду.
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32k
Виктор 2 часа назад
Какую информационную нагрузку несёт фотография с квадратами.?На кой хрен нужно печатать это.? Я хочу видеть рожу этой недодевочки, что бы знать что ожидать при встрече.
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62
Александр Шевченко 2 часа назад
Я так думаю, тут иск бы к родителям этой девочки в большей степени. Они официальные опекуны и по логике отвечают за действия жертвы своего воспитания. Видели глазки что растили, теперь пожинайте плоды. К учебному заведению в меньшей степени, за не обеспечение безопасности учебного процесса.
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477
Dima Udo 2 часа назад
А почему на лицей, а не на родителей, чья девочка зарезала?
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3k
Daimos 2 часа назад
Металлоискатели это конечно хорошо, но и простой заколочкой можно горло перерезать. К каждому ученику в голову не залезешь. Обычно маньяки все тихие. Несколько странно перекладывать вину на школу.
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1k
минодвесп 2 часа назад
По своему опыту скажу, что вина лицея несомненно есть. Сам сталкивался с подобной ситуацией, когда толпа девочек-подростков напала на одну и пытались избить. После разбирательства, в том числе с привлечением милиции, школа попыталась не исправить ситуацию и наказать виновных, а попыталась замять и спустить на тормозах. Ведь если разбираться по закону, то привлекать будут родителей, а детей ставить на учет и впоследствии им на серьезную работу попасть будет практически невозможно, особенно на государственную. Вот родители этих деток и насели на школу, инспектора по делам несовершеннолетних, чтобы их не наказывали. Так и произошло. Но потом в этой школе, через год-полтора произошло резонансное нападение, которое "прославило" ее на всю страну. Думаете, это не связано? Еще как связано, потому что показывает реальный уровень работы того или иного учебного заведения.
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771
Николай 3 часа назад
Спасибо за фото. Не так всё плохо как я думал. Заживёт. Выздоровления девочке!
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62
Александр Шевченко Николай 2 часа назад
Раны может быть, но пластика нужна. А вот психику, там очень сложно будет поправить.
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45k
Соломей 3 часа назад
все хотят ,каких то быстрых и справедливых решений, но в такой сложной системе как образование и воспитание, это так не работает.у учителей отобрали воспитательную функцию, а это основное для детей, оставили услуги образования, это бред.годами агенты запада нивелировали систему образования в России и снг. и мы видим как это сейчас создаёт подобные ситуации.и уже выросло не одно поколение родителей, которые забивают на своих детей, типа в школе их научат, а сейчас в школе их не научат, потому, что система это уже не подразумевает, я имею ввиду не только образование но и воспитание. тупо западная система, то есть, если родителям на детей пох, то и системе подавно пох.и попытка наказать лицей, это самое тупое что можно сделать, найти стрелочника и сделать вид, что ты переживаешь за сложившуюся ситуацию.но это выглядит как тупорылая попытка обогатится на этом, не смотря под каким соусом это подаётся.
зы.мы в советское время, выясняли проблемы такого плана на кулаках, за школой, и не у кого не было мысли убить или покалечить соперника, после драк, сами водили друг друга, с разбитой губой, устранить эту проблему, и даже становились корефанами после конфликта.но порезать или нанести фатальную травму, этого даже мысли не было. я не говорю что этого не было от слова совсем, но воспитание и моральные границы существовали, и это было прекрасно.это говорило о моральном здоровье общества.
и это было отличие славянского бытия от западного.
надо нам возраждаться, в моральном плане, и таких случаев , как в посте, будет меньше, и дай Бог совсем исчезнет проблема.
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162
qewret10 Соломей 2 часа назад
честно говоря глядя на современного учителя, я бы очень не хотел что бы у него была вообще любая воспитательная функция...
я советских то учителей каждого второго бы отправил валить лес, а не с детьми работать, а сейчас если на 10 попадается один приличный - это праздник.
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8k
Puans-on 3 часа назад
А чего не миллиардом?
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5k
vasilykopkov 3 часа назад
Вообще, мне непонятно, почему ребёнок не отвечает за себя.
Он и в 7 лет прекрасно понимает, что такое боль и смерть. И совершает такие вещи совершенно сознательно.
Если он дурак - то в дурку его.
А если нормальный - то в тюрьму.

PS раньше была хотя бы ответственность родителей.
Ребёнок совершил преступление - родителей в тюрьму, ребёнка в спец-детдом.
А теперь получается, что родители этой твари ни за что не отвечают, да ещё школа у них виновата.
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4k
Евгений 3 часа назад
При чем тут лицей? Виноваты только родители этой малолетней твари. И какие нахрен рамки? Как в аэропорту предполетный досмотр будет? У всех есть какие то металлические предметы:ключи, смартфон, пряжка ремня, молния металлическая, на рюкзаке какие нибудь карабины и проч.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
36k
Алексей 3 часа назад
К создателю ножа, администрации города понастроят всякого, президенту не смотрит за подрастающим электоратом, ну и к всевышнему - зачем вообще допустил, и чем думал когда создавал...
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47
r3mba4 Алексей 3 часа назад
Нужно больше мигрантов.(с) Путин. И их личинок в школы. 90- 2000 ггю уже нигде то там в других республиках, а у тебя дома. Спасибо нашему капиталистическому правительству.
Зуб за зуб. Око за око. Исполосовать Мильвиру и её родителей. Пускай диаспора сбрасывается, все одно сосёт с бюджета, а не справляется ни с чем.
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34k
russger 3 часа назад
Ну да, ипланы-предки забили на ребёнка, а виновата школа. В первую очередь надо ипать недопапу и недомаму, и деньгами и ногами, а потом уже на школу внимание обращать. А то ныли предки этой мелкой пзды, типа школа недоследила. А вы на что лять? Кто должен дидятку воспитывать?
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3k
ho;'k 4 часа назад
История мутная, причин конфликта нигде нет. По отрывочной информации понятно, что девочки были подругами и пострадавшая рассказала что то лично ("все секреты" как написано в одном из источников). Возможно нападавшую как то этим травили Но сейчас это не узнать, все перекрывается постами типа "в суд на школу подали, аж на стотыщмильенов", что бы замять реальные причины конфликта и не дать публичной огласки.
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299
ilavev ho;'k 3 часа назад
Как это нигде нет причин конфликта, о них писали везде еще когда это только случилось. Это месть за то, что пострадавшая девочка потратила игровую валюту в одной онлайн игре, которой очень сильно увлекалась нападавшая.
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17k
Bill 4 часа назад
Надо еще на администрацию Химок подать в суд. Зачем они строят такие школы?
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