Житель Петербурга отсудил за неисправный УАЗ больше девяти миллионов рублей

Помня о гарантийном обслуживании, Береза не стал откладывать дела в долгий ящик и обратился с претензией произоводителю, в которой требовал устранения недостатков и компесации морального вреда. Автовладелец получил уведомление о том, что его машину ждут в официальном дилерском центре УАЗа в Петербурге - ООО "Аларм-моторс Лахта".





В октябре УАЗик привезли дилеру на эвакуатора, а уже спустя две недели машину пытались вернуть автовладельцу. При этом, ни один из недостатков не был исправлен. Береза трижды отказывался принимать авто, и лишь после этого в машине заменили рулевую колонку, исправив, таким образом, один недостаток из 20.





Когда Береза подсчитал, сколько машина пробыла в дилерском центре, он был крайне рассержен. Оказалось, что предельный срок устранения дефектов по закону составляет 45 дней, тогда как UAZ Patriot находился не у автовладельца 68 дней. После этого Береза понял, что уже не хочет быть хозяином такой непростой машины, приехал в дилерский центр, там же опечатал автомобиль и обратился с еще одной претензией к автозаводу. Он потребовал вернуть отданные за авто деньги и выплатить разницу в цене по договору купли-продажи и рыночной стоимости соответствующей марки на дату удовлетворения требований ( на тот момент она составила 800 тыс. рублей). Ульяновский автозавод претензию петербуржца отклонил, и тот был вынужден обратиться в суд.





Ну а дальше все было просто. Судья назначил экспертизу, которая подтвердила кучу недостатков у авто, включая плохую работу аккумулятора, покрытый коррозией кузов, днище, карданный вал, дефекты обивки интерьера салона и много чего еще. Суд указал, что ответчик нарушил сроки устранения этих дефектов, а значит, истец имеет полное право вернуть некачественный товар изготовителю и получить назад отданную за него сумму, а также рассчитывать на выплаты всех компенсаций и неустоек, предусмотренных законом. В результате иск был удовлетворён.



