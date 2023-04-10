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Житель Петербурга отсудил за неисправный УАЗ больше девяти миллионов рублей

Житель Петербурга отсудил за неисправный УАЗ больше девяти миллионов рублей

Автор:
10 апреля 2023 19:41
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   ООО УАЗ   УАЗ Patriot   автопром   гарантия   дефекты   компенсация   суд   
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Ульяновский автомобильный завод будет вынужден выплатить петербужцу солидную сумму при начальной стоимости авто - 850 тысяч рублей.

В сентябре 2021 года Филипп Береза купил б/у автомобиль UAZ Patriot 2020 года выпуска. Стоимость покупки составила 850 тыс. рублей. Береза оформил кредитный договор, и по документам авто имело гарантию сроком три года, начиная с июля 2020г. Практически сразу после покупки автовладелец обнаружил, что у его машины куча недочётов. Наряду с мелочами, были и существенные недостатки: в частности, двигатель расходовал слишком много масла, имелись претензии к работе аккумулятора и усилителя рулевого управления. Кроме этого, у Patriot были проблемы с набором скорости. Словом, не успел купить - тут же потребовался ремонт.


Помня о гарантийном обслуживании, Береза не стал откладывать дела в долгий ящик и обратился с претензией произоводителю, в которой требовал устранения недостатков и компесации морального вреда. Автовладелец получил уведомление о том, что его машину ждут в официальном дилерском центре УАЗа в Петербурге - ООО "Аларм-моторс Лахта".


В октябре УАЗик привезли дилеру на эвакуатора, а уже спустя две недели машину пытались вернуть автовладельцу. При этом, ни один из недостатков не был исправлен. Береза трижды отказывался принимать авто, и лишь после этого в машине заменили рулевую колонку, исправив, таким образом, один недостаток из 20.


Когда Береза подсчитал, сколько машина пробыла в дилерском центре, он был крайне рассержен. Оказалось, что предельный срок устранения дефектов по закону составляет 45 дней, тогда как UAZ Patriot находился не у автовладельца 68 дней. После этого Береза понял, что уже не хочет быть хозяином такой непростой машины, приехал в дилерский центр, там же опечатал автомобиль и обратился с еще одной претензией к автозаводу. Он потребовал вернуть отданные за авто деньги и выплатить разницу в цене по договору купли-продажи и рыночной стоимости соответствующей марки на дату удовлетворения требований ( на тот момент она составила 800 тыс. рублей). Ульяновский автозавод претензию петербуржца отклонил, и тот был вынужден обратиться в суд.


Ну а дальше все было просто. Судья назначил экспертизу, которая подтвердила кучу недостатков у авто, включая плохую работу аккумулятора, покрытый коррозией кузов, днище, карданный вал, дефекты обивки интерьера салона и много чего еще. Суд указал, что ответчик нарушил сроки устранения этих дефектов, а значит, истец имеет полное право вернуть некачественный товар изготовителю и получить назад отданную за него сумму, а также рассчитывать на выплаты всех компенсаций и неустоек, предусмотренных законом. В результате иск был удовлетворён.


Суд взыскал с изготовителя авто ООО "УАЗ" 850 тыс. рублей (сумма, уплаченная за машину), разницу в стоимости автомобиля в размере 850 тыс. рублей. Кроме этого, производитель выплатит истцу компенсацию морального вреда (30 тыс. рублей), возьмет на себя расходы на оплату услуг представителя в 50 тыс. рублей, расходы на оплату госпошлины в 3 155 рублей. Также изготовитель некачественной машины заплатит штраф в размере 825 тыс. рублей. Ну и учитывая неустойку за нарушение срока удовлетворения претензий потребителя, автозавод выплатит по 16,5 тысяч рублей за каждый день просрочки, начиная с 11 января 2022 года по дату решения суда. Сумма неустойки превысила, как сообщает агентство ТАСС, 6,8 миллионов рублей.

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Метки: Ynews   ООО УАЗ   УАЗ Patriot   автопром   гарантия   дефекты   компенсация   суд   
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4  комментария
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Андрей Иванов Час назад
Тут хоть кто-нибудь проверяет заголовки прежде чем нажать "ОК"?
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Kostick 24 секунды назад
333 гк. 100 пудово отменят в кассации. правда потом получивший расскажет, что он все денежки потратил. и обанкротится) жулики, да. но уаз ни грамма не жалко.
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 минут назад
Из области фантастики...
Просто интересно, владелец УАЗа не является ли хозяином юридической конторы.
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