Верховный суд разрешил россиянину приобрести товары в 846 раз дешевле реальной стоимости

Сорвал джекпот там, где меньше всего этого ожидал.
Житель Волгограда Станислав Анохин посетил сайт столичного ЦУМа и на три тысячи рублей экипировался тяжёлым люксом на всю оставшуюся жизнь. Но в элитном магазине отказались доставлять купленные за бесценок из-за технического сбоя вещи и вернули ему деньги. И тут начинается самое интересное.
Станислав так прикипел к люксовой одежде, что решил бороться за неё до конца. Он обратился в суд и потребовал предоставить купленные им вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. Однако этот суд и следующие две инстанции встали на сторону ЦУМа, представители которого предъявили волгоградцу встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным.
В материалах судебного дела говорится, что Станислав Анохин приобрёл пиджаки, свитера, джинсы и рубашки по 19, 26 и 39 рублей. Самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Всего он купил 19 предметов на сумму 2787 рублей, что в 846 раз ниже фактической цены.
СМИ, к сожалению, не сообщают, как Анохину удалось достучаться до Верховного суда России, но там мужчину поддержали. Коллегия судей отметила, что сделка была совершена и деньги со счёта истца списаны, следовательно, договор между продавцом и покупателем закрыт.
Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе
Таким образом, Верховный суд отклонил предыдущие решения трёх судов и направил дело Анохина на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Источник:
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и да,про технический сбой...он походу был вкурсе
"товар закончился " и всё.
На сайте может, например, не отображаться актуальное наличие (сплошь и рядом) или присутствовать товар снятый с производства. В корзину его положить можно, иногда можно даже оплатить, но получить в реальности нельзя.
Итог может быть захватывающим.
Если бы товар был получен, а по прошествии времени был обнаружен брак, например, и заменить его бы не представилось возможным, тогда можно было бы говорить о возмещении. Пока сомневаюсь. Так что лично я не буду столь уверенным (Вы же не юрист?) и подожду нового витка судебных разбирательств. Дело может многое изменить на самом деле.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение!!!