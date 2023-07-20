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Верховный суд разрешил россиянину приобрести товары в 846 раз дешевле реальной стоимости

Верховный суд разрешил россиянину приобрести товары в 846 раз дешевле реальной стоимости

Автор:
20 июля 2023 12:02
Сообщество : Истории
Метки: верховный суд   покупка   права потребителя   сделка   технический сбой   цум   
2273
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Сорвал джекпот там, где меньше всего этого ожидал.

Житель Волгограда Станислав Анохин посетил сайт столичного ЦУМа и на три тысячи рублей экипировался тяжёлым люксом на всю оставшуюся жизнь. Но в элитном магазине отказались доставлять купленные за бесценок из-за технического сбоя вещи и вернули ему деньги. И тут начинается самое интересное.


Станислав так прикипел к люксовой одежде, что решил бороться за неё до конца. Он обратился в суд и потребовал предоставить купленные им вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. Однако этот суд и следующие две инстанции встали на сторону ЦУМа, представители которого предъявили волгоградцу встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным.

В материалах судебного дела говорится, что Станислав Анохин приобрёл пиджаки, свитера, джинсы и рубашки по 19, 26 и 39 рублей. Самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Всего он купил 19 предметов на сумму 2787 рублей, что в 846 раз ниже фактической цены.

СМИ, к сожалению, не сообщают, как Анохину удалось достучаться до Верховного суда России, но там мужчину поддержали. Коллегия судей отметила, что сделка была совершена и деньги со счёта истца списаны, следовательно, договор между продавцом и покупателем закрыт.


Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе


Таким образом, Верховный суд отклонил предыдущие решения трёх судов и направил дело Анохина на новое рассмотрение в первую инстанцию.

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Метки: верховный суд   покупка   права потребителя   сделка   технический сбой   цум   
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16  комментариев
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4k
Денис 2 часа назад
Отличная новость
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900
ruslan d 10 минут назад
Красавец ... НО, бедный админ сайта ...
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
то есть первым двуи инстанциям как то пох на закон,или до верховного не донесли(
и да,про технический сбой...он походу был вкурсе
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461
ghor Василий Афиногенов 2 минуты назад
Вот тоже интересно, вроде закон один. Всё досконально прописано, а разные инстанции трактуют его по разному. Прямо не закон, а понятия... Судьи первых двух инстанции так-то должны быть лишены права занимать свои должности.
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6k
V2.Smirnov 40 минут назад
Неоднократно так кидали в моменты смены курса доллара. Как-то заказал 15 редких дорогих дезодорантов по скидке и ещё пару дешевых шампуней в Рив Гош. Через 2 дня курс поехал. Мне сообщение: извините, шампуни кончились, заказ отменен. Звоню им - давайте остальное! Нет, говорят, заказывайте снова (в 3 раза дороже без акции и по новому курсу). И всё так вежливо: мы заботимся о вас и у нас есть другие акции...
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54k
dima423 48 минут назад
ХЗ по моему справедливо было бы просто вернуть ему деньги и не обязывать ЦУМ отдавать товары...все таки очевидно что это был сбой программы, ошибка) Я помню ситуация была мужику на карту ошибочно пришел квинтиллион долларов, потом конечно транзакцию аннулировали... но по этой логике он мог подать в суд и банк должен был бы ему эти деньги))
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5k
Атомный Крот 48 минут назад
Интересный прецедент.

Итог может быть захватывающим.
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10k
Б.Касторский Час назад
Нашел постановление, удивительно. Но проблема в том, что это не новое решение. А значит пока удачливый покупатель ничего не получит. А если дело затянут и, например, товар "закончится", покупатель будет. иметь права на возврат денежной суммы, уплаченной, за товар. Поживем увидим, интересное дело.
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8k
Аргуша Час назад
когда же вы читать научитесь!

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение!!!
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