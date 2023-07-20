Верховный суд разрешил россиянину приобрести товары в 846 раз дешевле реальной стоимости

Житель Волгограда Станислав Анохин посетил сайт столичного ЦУМа и на три тысячи рублей экипировался тяжёлым люксом на всю оставшуюся жизнь. Но в элитном магазине отказались доставлять купленные за бесценок из-за технического сбоя вещи и вернули ему деньги. И тут начинается самое интересное.





Станислав так прикипел к люксовой одежде, что решил бороться за неё до конца. Он обратился в суд и потребовал предоставить купленные им вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. Однако этот суд и следующие две инстанции встали на сторону ЦУМа, представители которого предъявили волгоградцу встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным.